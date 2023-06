Exkluzivní test Bentley Flying Spur. Jízda krále Karla aneb Nikdo není dokonalý

Chcete-li se v autě cítit královsky, musíte zvolit královskou značku. A kde jinde ji hledat než v hrdém Albionu. Bentley už dvacet let slouží jako oficiální limuzína britské hlavy státu a zůstalo u toho i při letošní korunovaci krále Karla III. Jak jsme vyzkoušeli, nad jiné povznášející je i jízda ve „volně prodejném“ sedanu Flying Spur. Spojením ticha a výkonu ohromí, přesto není bez chyb.

Anglicky hrdý, německy precizní, impozantní a jedinečná. Jedna z nejdražších limuzín světa. V Česku se na jeden Bentley prodá sto Mercedesů. Tak vzácné je potkat ho v provozu. A ještě vzácnější je strávit několik dní na jeho palubě.

Mimořádně silná osobnost vyzařuje už z designu. Spojuje přiměřenou míru tradice s moderními tvary, navzdory obřím rozměrům působí překvapivě atleticky a lehce. Vysvětlením je proti minulosti širší stavba v poměru k výšce, kratší přední převis i to, že do hmoty boků se zakusují širokánské blatníky s koly o průměru až 22 palců. Což je i náš případ.

Designová řada Azure se od základní verze liší svislými lamelami masky a specifickým designem kol. Obojí je na našem voze černé v rámci specifikace Blackline, spolu s vnějšími lištami a rámečky bočních oken. Sedanu to dodává mladšího ducha než standardní leštěný kov. Vizuální kouzla završuje neskutečně hluboký, mnohovrstvý lak.

Název Flying Spur, okřídlená ostruha, nesou dálkové křižníky Bentley od konce padesátých let. Současná generace je celkem pátá, zároveň třetí vyvinutá v rámci skupiny Volkswagen.

Někdo by namítl, jestli to není projev úpadku, když anglická auta dělají Němci. Ale ona je spíš ironie, že chtějí-li Němci prodávat auta za víc než pět milionů, potřebují na to tradiční značku z Crewe. Teprve ona dává hlubší smysl ručně opracované kůži i dvěma druhům dřeva v kabině nebo bezbřehým možnostem individualizace.

Kulisu řemeslné ruční práce dotvářejí odkazy na interiéry modelů z padesátých let, třeba výdechy topení ovládané šoupátkem. Infotainment podléhá integraci s Audi a bohužel zahrnuje i hlavní přístroje před volantem. Jim by mechanické ručičky slušely určitě víc než digitální atrapa.

Říci o sedadlech, že jsou pohodlná, by bylo nezaslouženě fádní. Bentley nehraje na gramy hmotnosti, a tak může posádce dopřát vícevrstvé čalounění. Do jeho horní části se měkce zaboříte, aby vás cosi vespod dokonale podepřelo. Nechybí nadvakrát sklopné opěradlo, které se dá zlomit pod lopatkami, vzadu jsou ředitelská křesla sklopná do polo-lehátkové úpravy.

Ze společného vývoje Audi a Porsche pochází i čtyřlitrový osmiválec. V Bentley ho pro zjemnění reakcí přeladili na nižší výkon, přesto má sil na rozdávání. Pracuje zcela neslyšně. Tiché bublání zaslechnete jen po městě nebo na okresce s vypnutým rádiem.

Druhý rejstřík je rozzlobené vrčení při předjíždění, kdy se rozběhne přes celý otáčkoměr a celé auto doslova katapultuje vpřed. Stovka za 4,1 sekundy při hmotnosti 2,3 tuny asi mluví za vše.

Na dálnici ale jeho zvuk zcela zaniká pod jemným šumem větru a kol. Je to právě spojení svalnaté síly s dokonalým kostelním tichem, co dělá jízdu v autě této kategorie tak podmanivou. Jako by celou tu věc posouvala po krajině nějaká nadzemská síla.

Ostatně auto pro krále by v sobě něco nadpřirozeného mělo mít. Jsou tu ovšem dvě ale, která nás vrací zpátky na zem.

Jelikož minulé dvě generace Flying Spur na platformě Audi sklízely kritiku za těžkou příď a neochotu zatáčet, současná přešla na základy od Porsche. Motor se posunul dozadu a auto přidalo na obratnosti, jenže spolu s tím musel Bentley převzít i sportovní dvouspojkovou převodovku. Na delší planetový automat v podlaze není místo.

Tak se stalo, že se limuzína pro filmové hvězdy rozjíždí asi tak plynule jako Golf TDI DSG: převodovka chvíli přemýšlí a potom kousne. Stejné to je při zrychlení z konstantního tempa, kdy má automat přehnanou potřebu podřazovat. A i to dělá pomalu.

V úsporném režimu se totiž snaží držet otáčky tak nízko, že motor není schopen rozfoukat turba a plynule zrychlit. Ostatně sám ředitel Adrian Hallmark přiznal, že snaha převychovat převodovku od Porsche patřila k příčinám opožděného uvedení nové řady na trh.

Druhou pihou na kráse jsou ta půvabná kola s průměrem 22 palců. Přestože má Bentley sofistikované pneumatické pérování s proměnnou charakteristikou, s vahou černých disků si neporadí. Na průměrné české silnici se nikdy úplně neuklidní, na větších hrbolech se třese a bubnuje.

Na svou úctyhodnou velikost se Flying Spur chová nečekaně mrštně a obratně, pohotově mění směr a povely řízení poslouchá s pocitem vozu o dvě třídy menšího. Daň, kterou za velká kola platí v komfortu, nám ale v této cenové relaci připadá vysoká.

S čím musí být majitel smířen předem, je nejméně třináctilitrová spotřeba. Na potenciál motoru, poskytovanou dynamiku a vysokou hmotnost vlastně velmi příznivá. Přispívají k ní ní úsporné finty jako vypínání poloviny válců, které mimochodem vůbec není poznat.

Bentley Flying Spur V8 Motor: benzinový 8válec, 3995 cm3

Výkon: 404 kW při 6000 ot./min

Točivý moment: 770 Nm při 2000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 318 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,1 s

Kombinovaná spotřeba: 11,6 l/100 km

Cena: od 5 000 000 Kč

Královský rozpočet ovšem potřebujete už na pořízení vozu, i když v porovnání s buckinghamským speciálem za 12 milionů liber stojí Flying Spur pakatel.

Základní cena V8 Azure se podle kurzu eura pohybuje kolem pěti milionů korun. V testovaném voze byly příplatky za další milion. Z nejzajímavějších jmenujme ozvučení Naim za 160 tisíc korun, otočný panel s obrazovkou navigace za 117 tisíc, metalízu v odstínu modrého flitru za 114 tisíc nebo svítící sošku na přídi za 90 tisíc korun.