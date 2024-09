Francouzi pamatovali na české rodiny. První jízda s Renaultem Symbioz

Spotřeba za pět a porce kufru navíc. Tak by se dalo ve stručnosti charakterizovat nové kompaktní SUV od Renaultu, které dnes mělo českou premiéru.

Pro ty, kteří se v záplavě modelů francouzské automobilky poněkud ztrácejí, je tu malá nápověda: Ve třídě kompaktních SUV má od nynějška Renault hned dva zástupce, vedle modelu Austral je to nově také Symbioz. Ten na o něco větší Austral ztrácí deset centimetrů do délky a zhruba 160 tisíc korun do ceny. A hlavně to poslední je dobrý důvod, proč obě auta ze segmentu C mohou dobře fungovat vedle sebe. Taková symbióza, chtělo by se říci.

Na pohled Symbioz velmi připomíná elektrický Scenic a působí spíš jako přerostlý hatchback než SUV. V sériové výbavě má zadní lavici posuvnou v rozmezí 16 centimetrů, což s sebou přináší možnost dobře kouzlit s velikostí kufru. Pokud je lavice posunutá dopředu, zbude na zavazadla pěkných 624 litrů objemu. A to už je srovnatelné třeba se Škodou Octavia Combi.

Velikostí zavazadelníku nejsou příjemnosti Symbiozu zdaleka vyčerpány. Pak je tu také multimediální systém R Link, který funguje stejně jako chytrý telefon s Androidem, včetně třiceti aplikací, jako je třeba Spotify nebo Google asistent, ale také například vždy aktuálních Google map. Sympatické je i elektrické otevírání dveří kufru, které je také ve standardu, nebo střecha se sklem, které se po stisku tlačítka stává mléčně neprůhledným.

Symbioz je také vybaven celkem 29 asistenčními systémy, nastavitelnými podle uloženého profilu řidiče. Lze si tedy podle preferencí navolit ty, které mají zůstat vypnuty, včetně povinného pípání při překročení povolené rychlosti.

Symbioz přijíždí do začátku s jedinou motorizací, kterou je benzinová jedna-šestka propojená s elektromotorem a také startér-generátorem. Jde tedy o plnohodnotný hybridní systém s poměrně kapacitní 1,2kWh baterií, která se plní energií z brzdění. Výkon celého systému je 143 koní a 250 Nm.

Je třeba konstatovat, že hybridy za poslední dobu ušly v Renaultu dlouhou cestu a jejich praktické chování je na nesrovnatelně lepší úrovni než ještě poměrně nedávno. Benzinový čtyřválec se do provozu zapojuje nenuceně, zbytečně se nevytáčí, naopak elektromotory samostatně pracují častěji, než by se dalo předpokládat. Renault tvrdí, že až 80 procent jízdy po městě probíhá elektricky, což je možná trochu nadnesené, nicméně spotřeba pohybující se v okolí pěti litrů benzinu dává tušit, že tu elektromotory nejsou zbytečně.

Typické pro Symbioz je velmi dobré odhlučnění kabiny, a to jak od kol, tak i motoru. Jízda, včetně možnosti nastavení intenzity rekuperace, tak připomíná spíš elektromobil. Až tedy na to, že si Symbioz proud vyrábí za všech okolností sám.

Základní cena Symbiozu začíná těsně pod 700 tisíci korunami, ještě snížit ji lze výkupním bonusem 60 tisíc za staré auto. Slušný je i výběr ze sedmi barev, lakem bez příplatku je tentokrát černá.

