Čínský útok na české chalupáře. Elektro kombi MG 5 stojí méně než 900 tisíc korun

Hledáte-li v Česku příklad razantního tažení čínských automobilek, není lepší příklad než značka MG. Za rok nabrala přes dvacet dealerů a za nápadně atraktivní ceny prodává jak benzinové modely s evropskými motory, tak elektro na velmi dobré technické úrovni. Model MG 5 je první elektrické kombi na našem trhu, cenově citelně pod nabídkami evropských značek.

Nová pětka od MG je typický výrobek čínského průmyslu, jak jsme ho znali dosud. Zapomeňte na ambiciózní Nio, tohle je auto zaměřené na užitné vlastnosti bez nároku na krásu či originalitu. Zepředu by si ho leckdo mohl splést s Toyotou Corolla, zezadu s Fiatem Tipo.

Na druhou stranu povědomými proporcemi vůz dobře zapadá do české krajiny a záměrem tvůrců bylo, aby se zabydlel i u českých chalupářů. Povědomé proporce skrývají přiměřený prostor pro čtyři až pět dospělých a kufr s objemem 479 litrů. To je méně, než běžně udávají evropské značky, ale na pohled menší není. Domácí hráči jen do objemu započítávají objem pod podlážkou.

Nové MG 5 měří na délku 4,6 metru, tedy srovnatelně s Golfem Variant nebo Hyundai i30 kombi. Standardem je mírně zvýšený podvozek ve stylu Octavie Scout. Platforma s vlečenou zadní nápravou je převzatá z modelu ZS, trakční soustava se naopak shoduje s modernějším hatchbackem MG 4.

Na výběr je ze dvou baterií. Levnější verze s chemií LiFePo má kapacitu 50 kilowatthodin a předpokládaný dojezd 320 kilometrů. Dražší verze používá články Li-Ion, s kapacitou 61 kilowatthodin ujede až 400 kilometrů. Použitá chemie zároveň umožňuje rychlejší nabíjení. Stejnosměrná nabíječka nabije obě baterie z 10 na 80 procent za 35 minut.

Střídavá zabudovaná nabíječka má výkon 11 kilowattů a umožňuje obousměrný tok proudu. Z auta tedy můžete napájet kempingové vybavení nebo sekačku na trávu.

Zpracování interiéru neurazí. Slícování ani povrchové úpravy plastových panelů nejsou vůbec špatné. Menu informačního systému je místy nepřehledné, přes displej se ovládá i klimatizace a ikony jsou hodně malé. Digitalizaci ustoupily i hlavní přístroje bez ručiček, alespoň jsou však integrovány do klasické zastíněné "kapličky" před volantem.

Standardní výbava je velmi bohatá. Obsahuje bezklíčové odemykání, samočinnou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla, parkovací senzory i kameru. K dispozici je konektivita pro Android i Apple a mobilní aplikace, která sleduje stav auta, umožňuje dálkově řídit nabíjení nebo zapnout klimatizaci.

Zástupci MG nezapomněli zdůraznit, kolik evropských dodavatelů je do výroby čínského vozu zapojeno. Jako příklad za všechny lze zmínit elektromechanický posilovač brzd Bosch. V něm by vůbec neměl být cítit přechod z rekuperace na mechanické brzdy.

Ani čínský elektromobil se samozřejmě cenově nevyrovná levnému autu na benzin. Mezi ostatními bateriovými vozy však jde o cenu velmi vstřícnou. Verze se slabší baterií stojí od 889 940 korun, silnější o rovných sto tisíc více.

Připomeňme, že Volkswagen ID.3 se této ceně vyrovná jen jako hatchback. Renault Megane E-Tech stojí od 1,2 milionu korun, Peugeot své elektrické kombi 308 uvede až příští rok.