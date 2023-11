Čínský gigant BYD postaví továrnu v Evropě. Nebude daleko, čínskou vlnu jen započne

Největší čínský výrobce elektromobilů BYD plánuje postavit svou první evropskou továrnu v Maďarsku. Informoval o tom dnes německý list Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Odvolal se přitom na obeznámené zdroje a uvedl, že rozhodnutí už bylo interně přijato. Zúčastněné strany se k věci nevyjádřily. Výši investice nedělník nezmiňuje.

Webové stránky místní vlády v Šen-čenu na jihu země, kde automobilka BYD sídlí, zveřejnily minulý měsíc příspěvek, v němž se uvádí, že maďarský premiér Viktor Orbán se při návštěvě společnosti BYD setkal s předsedou představenstva a prezidentem společnosti Wang Čchuan-fuem.

Ještě na začátku roku se objevily spekulace, že by BYD mohl převzít továrnu Fordu v Saarlouis, kde v roce 2025 skončí výroba Focusu a modrý ovál pro ni nebude mít využití. Tato možnost ale následně padla s tím, že vedení značky raději upřednostnilo stavbu úplně nové továrny. Ta tedy bude stát podle německých informací v Maďarsku.

Automobilka BYD se letos poprvé dostala mezi deset největších automobilek světa z hlediska prodeje, předstihla tak německé automobilky Mercedes-Benz i BMW. V první polovině letošního roku se prodej nových vozidel společnosti BYD meziročně zvýšil o 96 procent na 1,25 milionu aut. BYD loni upustil od výroby aut se spalovacím motorem.

Z hlediska prodeje elektrovozů v letošním druhém čtvrtletí obsadil BYD druhou příčku za Teslou, uvádí server Electrek. Zatímco americká automobilka dodala 466 tisíc elektromobilů, BYD jich prodal 352 tisíc. Pokud by se započítaly i hybridní vozy, BYD by s 703 500 vozy Teslu předstihl. V Evropě nabízejí Číňané jen vozy s elektrickým pohonem.

Letos BYD oznámil, že investuje v Brazílii tři miliardy realů (bezmála 14 miliard Kč) do výstavby závodu, který bude jeho prvním závodem mimo Asii.

Automobilka, jejíž celé jméno je Build Your Dreams, tedy v překladu postav své sny, není jedinou z Číny, která uvažuje nad evropským závodem. A dokonce ani jedinou, která by chtěla vyrábět v Maďarsku, potažmo východní Evropě. V květnu se objevily informace, že o stavbě továrny uvažuje Great Wall.

"Východoněmecké státy jsou jednou z možností," komentoval na jaře šéf evropské pobočky Great Wall Motor Siang-ťün Meng možnou lokalitu pro oborový magazín Automobilwoche. "Alternativou mohou být také Maďarsko a Česká republika," připustil dále s tím, že ale východ Německa se zdá být o něco pravděpodobnější.

V červenci pak britská BBC přinesla informaci, že koncern SAIC Motor, do něhož spadá mimo jiné značka MG, také zvažuje výstavbu evropské továrny na výrobu elektromobilů. Do roku 2016 se vozy někdejšího britského výrobce ve Velké Británii také montovaly, pak se ale produkce přesunula do Číny a později se rozrostla do některých dalších asijských států. Teď by se tedy mohly vozy MG na starý kontinent oklikou vrátit. Kde přesně by měl závod stát ale zatím známé není.