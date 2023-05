Mohla by se čínská auta dělat v Česku? Jedna značka o tom údajně přemýšlí

Čínské automobilky začaly brát v poslední době Evropu útokem. Už to přitom dávno nejsou jen bezduché kopie konkurentů zavedenějších značek, ale většinou už poměrně konkurenceschopné modely s moderními technologiemi a často elektrickým pohonem. Dovoz aut je ale řadě výrobců málo, pro zvýšení prodejů plánují v Evropě i vyrábět. A třeba koncern Great Wall Motor údajně zvažuje továrnu v Česku.

"Momentálně studujeme, kde a proč asijské automobilky postavily evropské továrny," řekl německému oborovému magazínu Automobilwoche šéf evropské pobočky Great Wall Motor Xiangjun Meng. Great Wall, který je v Evropě známý především díky značce Ora, jejíž modely se na některých trzích včetně Německa již prodávají, totiž jako jeden z čínských výrobců plánuje, že by auta do Evropy nejen dovážel, ale také je tam vyráběl.

"Východoněmecké státy jsou jednou z možností," uvedl Meng možnou lokalitu. "Alternativou mohou být také Maďarsko a Česká republika," připustil dále, ale bez bližší specifikace, kde by případně fabrika mohla stát. Východní Německo je nicméně momentálně pravděpodobnější základnou, podle šéfa evropského Great Wallu je tam vhodná pracovní síla a nízké ceny energií, mezi rozhodujícími faktory budou prý i velikost trhu a vhodní dodavatelé v okolních regionech.

Automobilwoche připomíná, že není jasné, jestli by Great Wall případně chtěl stavět úplně novou továrnu, anebo by raději převzal některou z již existujících, kterou se jiný výrobce rozhodl zavřít. Značka údajně již dostala nabídky na odkup některých existujících továren, Meng však nespecifikoval jakých. Před časem měli Číňané zájem o někdejší továrnu Nissanu v Barceloně, ten ale postupně opadl.

Nebylo by to přitom poprvé, co by Great Wall - mimochodem soukromá, nikoliv polostátní automobilka - vyráběl auta v zemích Evropské unie. Už v roce 2012 spolu s firmou Litex zahájil produkci svých modelů v bulharské Loveči. V plánu bylo dělat postupně až 50 tisíc aut ročně, této hodnotě se ale továrna nikdy nepřiblížila. V roce 2017 celý projekt zkrachoval.

Připomeňme, že v České republice od roku 2008 vyrábí jihokorejská automobilka Hyundai, továrnu v Kolíně od roku 2021 kompletně vlastní Toyota. V maďarské Ostřihomi pro změnu vyrábí už od roku 1991 jiná japonská značka Suzuki. Asijské automobilky tedy mají v někdejším socialistickém bloku dlouhou výrobní tradici.

Great Wall ale není jedinou čínskou značkou, která pokukuje po možnosti vyrábět v Evropě. Už na začátku roku se objevily spekulace, že by značka BYD mohla převzít továrnu Fordu v Saarlouis, kde v roce 2025 skončí výroba Focusu. Následně však zástupci značky přiznali, že by si raději postavili továrnu "na zelené louce", než aby převzali prostory po jiné automobilce.