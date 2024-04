Nejlevnější čínské elektro auto v Česku proti "levnému" Volvu. Kdo je vítěz?

Postavili jsme proti sobě BYD Dolphin, který je aktuálně v Česku nejdostupnějším elektromobilem z Číny, a nejlevnější elektrické Volvo EX30, které má rovněž čínský rodokmen, je ale obecně vnímané jako "evropský" zástupce městských aut na baterky.

Na první pohled tito dva nepůsobí úplně jako nejbližší konkurenti. Nejmenší vůz, který čínská automobilka BYD aktuálně nabízí na evropském trhu a který díky dovozci Top Drive Club se od dubna dá objednat i v Česku, zvenku vypadá jako typický zástupce aut do města.

Model jménem Dolphin na délku měří 4290 mm, na šířku 1770 mm, na výšku 1570 mm a nabízí rozvor 2700 mm. Kufr slibuje objem 345 litrů a po sklopení 1310 litrů.

Volvo EX30 se liniemi řadí mezi typická městská SUV. Rozměrově jsou si ale, alespoň na papíře, rovni. Malé elektrické Volvo je dokonce o čtyři centimetry kratší, naopak o šest centimetrů širší a poněkud nečekaně, konkrétně o 21 milimetrů nižší. A má o pět centimetrů kratší rozvor. To se projevuje na místě před koleny vzadu, kde BYD rozhodně vítězí. Jenže je také užší a chodidla nezasunete pod přední sedadla. Méně pohodlné jsou také hlavové opěrky Dolphinu.

Zavazadelníkem na čínského zástupce také trochu ztrácí, do kufru Volva se vejde 318 litrů a po sklopení zadních opěradel se prostor zvětší na 904 litrů. Na druhou stranu má ale vstupní otvor pravidelnější tvar a krabicovité rozměry, které jsou v důsledku daleko využitelnější. Zkrátka když nahlédnete do útrob EX30, přísahali byste, že na náklad je tu rozhodně víc místa než v čínském "Delfínovi".

Volvo má ale šarm a schopnost získat si pozornost. A protože se nabízí od částky 869 000 Kč, je mezi elektromobily velmi žádané, patří mezi nejdostupnější plnohodnotná auta na baterky na českém trhu.

Proto jsme ho na akci leasingové společnosti Drivalia, na které bylo možné vyzkoušet nejen elektrické modely od zavedených značek z Evropy. USA či třeba Jižní Koreje, ale také bateriové automobily některých čínských značek, porovnali právě s Dolphinem.

Ten stojí nejméně 779 tisíc korun, s daní a bez 200tisícové dotace pro podniky a živnostníky. Je tak o 900 korun levnější než jiný čínský elektrokompakt, MG4.

V případě Dolphinu jde o výbavu Comfort, která zahrnuje třeba automatickou klimatizaci, sadu asistentů včetně adaptivního tempomatu nebo pomocníka pro jízdu v pruhu, parkovací senzory vpředu i vzadu, 360stupňovou kameru i vyhřívaná elektrická přední sedadla.

Čím se Dolphin oproti konkurenci vymyká, je otočný 12,8palcový displej multimediálního systému. Chcete ho mít na šířku, nebo na výšku? Číňanům je to jedno, otáčet ho můžete i za jízdy. V základu je také funkce V2L, takže z baterky můžete nabíjet třeba elektrický gril.

O 50 tisíc dražší výbava Design přidává třeba panoramatickou střechu, dvoubarevné lakování nebo bezdrátové nabíjení chytrých telefonů.

Do Česka se dodává jen verze s větší lithium-železo-fosfátovou baterkou s využitelnou kapacitou 60,4 kWh. Umístěná je v podvozku a papírově by měla autu udělovat rádius 427 kilometrů. To je v rámci kategorie dobrý standard. Při krátkých jízdách ukazoval palubní počítač spotřebu 15 kWh/100 km, kolem 400 kilometrů by tak mohlo být reálně možné s autem ujet.

Malé Volvo se nabízí ve třech variantách. Dvě jsou zadokolky, třetí má pohon obou náprav. Základní model má lithium-železo-fosfátovou baterii s kapacitou 51 kWh (využitelných je 49 kWh), slibuje výkon 200 kW a dojezd 337 kilometrů.

Druhý model má také 200 kW, avšak nikl-mangan-kobaltovou baterii s kapacitou 69 kWh (64 kWh využitelných) a ujede až 476 km. Nejvýkonnější varianta je pro milovníky prudkých odpichů od křižovatek, má totiž výkon 315 kW a na 100 km/h zrychluje za 3,6 sekundy.

Pokud budeme Dolphin srovnávat se základním modelem EX30, je mezi nimi rozdíl 90 tisíc, čínský BYD ale dojede dál, v praxi se navíc i na krátké testovací trase ukázalo, že Dolphin je velice úsporný, a to minimálně o dvě až tři kWh na 100 kilometrů. Verze Extended Range startuje na 994 tisících, tedy o 215 000 Kč víc. Je tento cenový odskok ospravedlnitelný? Čtěte dál…

Za švédskou konkurencí zaostává třeba v rychlosti nabíjení. BYD udává stejnosměrným proudem nejvýše 88 kW, u střídavého proudu je to naopak standardních 11 kW. Základní Volvo má také standardně 11 kW na AC, ale na DC zvládne 134 kW a Single Motor s větší baterií dokonce 153 kW.

BYD s jediným elektromotorem umístěným vpředu, jež pohání přední nápravu, má díky výkonu 150 kW slušnou dynamiku v nižších i vyšších rychlostech. Výrobce udává zrychlení z 0 na 100 km/h za sedm vteřin. Maximální rychlost je 160 km/h, o 20 km/h méně než Volvo.

Že jde o nejlevnější BYD v evropské nabídce, prozrazuje především provedení interiéru. Už vnější kliky dveří působí poměrně lacině, doprovázené pak jsou sice měkčeným polstrovaným povrchem palubní desky, materiál samotný ale působí opět trochu lacině. Totéž se dá říct o lesklém černém plastu kolem výdechů ventilace nebo šedých tvrdých plastech ve dveřích a v horní části palubní desky.

Levně působí i vnitřní kliky dveří. Když zavíráte víko kufru, které plechově zaduní, vzpomenete si na starší levná mini, u kterých si s takovými detaily nikdo hlavu nelámal.

Volvo je pravým opakem, jeho kabina umí zaujmout. Hojné využití recyklovaných materiálů nakonec vůbec není na škodu, EX30 je šik a interiér působí hodnotně i v porovnání s evropskými značkami, natož s Dolphinem. V tomto klání má švédsko-čínský vůz vysoko navrch.

Podvozek Dolphinu ale mile překvapuje. Je dostatečně komfortní a zároveň jistý, byť v zatáčkách se auto možná i kvůli vyšší stavbě karoserie trochu naklání. Řízení působí lehce gumově, ve městě se ale jeho lehčí chod bude hodit. Slušný je i rejd Dolphinu. Poněkud úsměvně však působí malý displej budíků nastavitelný spolu s volantem - tady se inspirace ID.3 zapírá jen velmi těžko.

Ačkoliv jsme na seznámení se s modelem Dolphin měli jen omezený čas, navíc jsme původně počítali se zapůjčením SUV Atto 3, poměrně jasně se ukázaly jeho silné i slabé stránky. Do první kategorie se dá určitě počítat komfortní podvozek nebo podélné místo na zadních sedadlech, v té druhé svítí velký červený vykřičník především u interiéru a kvality použitých plastů.

V porovnání s auty, jako je třeba elektrický Opel Astra, Peugeot 308, MG4, Renault Megane, a především asi s nejbližším rivalem, kterým je Volkswagen ID.3, by možná rozdíly byly daleko drobnější. Volvo je ale jedním z nejlepších elektroaut ve své kategorii na současném trhu.

A tak když Dolphin mile překvapil, při váhání, zda volit jej, nebo EX30, by rozhodování bylo snadné. Zvlášť když cenový rozdíl minimálně v základní verzi není propastný.