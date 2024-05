Čína vrací úder Evropě a USA. Zvýší dovozní cla na luxusní benzinová auta?

Čína by kvůli obchodní politice Evropské unie a Spojených států měla zvýšit clo na dovoz velkých benzinových aut z nynějších 15 na 25 procent. Čínskému listu Global Times to řekl zástupce Čínského střediska pro automobilové technologie a výzkum (CATARC) Liou Pin. Spojené státy výrazně zvyšují cla na dovoz automobilů z Číny, zatímco EU podobný krok zvažuje, uvedla agentura Reuters.

"Navrhovaná úprava celní sazby pro dovážené benzinové sedany a sportovně-užitková vozidla (SUV) s motorem větším než 2,5 litru je v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO)," řekl Liou, který je zároveň náměstkem ředitele čínského výzkumného střediska pro strategii a politiku v automobilovém průmyslu.

Akcie německých automobilek BMW a Mercedes dopoledne na burze ve Frankfurtu nad Mohanem oslabovaly. Obě ztrácely více než dvě procenta, a přispívaly tím k poklesu panevropského akciového indexu STOXX Europe 600.

Liou řekl, že zvýšení cla by také mohlo vyvážit domácí a mezinárodní trhy a podpořit politický tlak na rozvoj nízkouhlíkových technologií. Vyšší clo na auta s větším motorem by zasáhlo především německé automobilky, které do Číny vyvážejí SUV a sedany.

"Také jsme si všimli, že některé země a regiony přijaly restriktivní opatření v odvětví automobilů s alternativním pohonem, která jsou v rozporu s koncepcí zeleného rozvoje a která porušují principy tržního hospodářství a pravidla WTO," řekl Liou.

Spojené státy minulý týden oznámily, že výrazně zvýší cla na dovoz řady výrobků z Číny, v případě elektromobilů z 25 na 100 procent. Evropská komise vyšetřuje dopady dovozu elektromobilů vyrobených v Číně a očekává se, že také zavede další cla.