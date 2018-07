AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Podívejte se, jak vypadá cesta do nejoblíbenější prázdninové destinace Čechů. Už v červnu jsme vyrazili autem z Prahy přes Slovinsko do Chorvatska. Cestou do naši cílové destinace jsme úmyslně zastavovali v chorvatských městech na pobřeží: Pule, Zadaru, Trogiru, Splitu a Dubrovníku. Nejeli jsme nejkratší ani nejrychlejší cestou. I proto jsme cestou tam najeli po dálnicích skoro 2000 km. Srovnali jsme přitom ceny benzinu, podívali se na zajímavá odpočívadla a projeli i úsekem, kde se v létě zaručeně budou tvořit kolony. Poradíme také, kde nekupovat dálniční známku do Rakouska.