Česká představa o elektromobilu? Cena do 300 000 korun, dojezd 350 km, ukázal průzkum

Přibližně 43 procent Čechů si plánuje pořídit vůz na hybridní nebo čistě elektrický pohon. Většina by volila hybridní nebo mildhybridní pohon, po čistém elektromobilu by sáhlo deset procent lidí. Ukázal to průzkum Generali České pojišťovny mezi 800 českými motoristy.

Od pořízení elektromobilu odrazuje Čechy hlavně jeho vysoká pořizovací cena (54 procent), délka dobíjení baterie (38 procent) nebo obavy z nadměrného úbytku její kapacity během používání (31 procent). Ideální elektromobil by podle nich měl stát do 300 000 korun a měl by ujet nejméně 350 km. Životnost baterie pohánějící vůz by měla být podle domácích motoristů alespoň osm až deset let.

Zajímavostí je, že ač celá řada nabízených elektromobilů spadá do kategorie SUV, mezi Čechy by takový elektromobil pořídilo jen devět procent dotázaných. Naopak 28 procent dotázaných by chtělo elektrický kombík, 24 procent hatchback a 15 procent liftback. Velikostně by auto mělo spadnout do tříd Octavie a Superbu.

Překvapivě tolerantní jsme k nutnosti dobíjet na cestách: 28 procentům dotázaných by nevadilo, kdyby se jejich auto na delších cestách muselo dobíjet půl hodiny. Dalších 18 procent by tolerovalo dvacet minut. Takřka polovina respondentů pak požaduje, aby ono půlhodinové dobíjení prodloužilo dojezd o více než 200 kilometrů, 43 procentům by stačilo i sto kilometrů.

S vlastnictvím elektromobilů vyvstávají také otázky v podobě nákladů spojených nejen s jejich pořízením, ale hlavně s jejich provozem nebo s cenou oprav v případě nehody. S celkově vyššími provozními náklady proti autům se spalovacími motory počítají tři čtvrtiny dotázaných, stejně tak s dražším servisem (80 procent), byť to pravda být může, ale také nemusí - srovnání Aktuálně.cz již dříve ukázalo, že běžný servis elektromobilů je ve většině případů levnější než u vozů se spalovacím motorem. S nákladnějšími opravami po nehodách je smířeno 85 procent dotazovaných.

Zhruba dvě třetiny Čechů mají obavy z nedostatku dobíjecích stanic. V případě nehody se obávají hrozby požárů. Případné samovznícení je hrazeno z havarijního pojištění. Generali Česká pojišťovna upozorňuje na to, že elektromobil po požáru bude považován za totální škodu, příčinou je i to, že se kvůli uhašení musí utopit ve speciálním kontejneru a zaplavení auta spadá do kategorie "totálek".

Čtyři pětiny Čechů považují elektromobily za ekologické. Největší smysl jim v tomto ohledu dávají hlavně díky snížení emisí v ulicích města (62 procent) a snížení hluku (20 procent). Za neekologické Češi považují auta na elektrický pohon kvůli likvidaci použitých baterií (72 procent), způsobu těžby a zpracování drahých kovů pro výrobu baterií (66 procent) a 60 procent respondentů se domnívá, že se problém s emisemi od výfuků aut přesunuje do elektráren.

Česko stále významně zaostává v počtu nově registrovaných elektromobilů a hybridů, vyplývá ze studie PwC Strategy & Electric Vehicles Sales zveřejněné v půli srpna. Zatímco v západní Evropě, USA, Číně a Japonsku je podíl těchto vozů na prodejích nových aut 18 procent, v Česku je to okolo 11 procent.

V Česku se v letošním prvním pololetí prodalo přes 1200 elektrických aut, což je jedno auto ze sta. "V České republice chybí ze strany státu jakákoli podpora i osvěta. Celkově je cítit skepse k podpoře udržitelnosti jako takové. Překážkou jsou samozřejmě vysoké ceny elektromobilů i nedostatečná infrastruktura," uvedl expert PwC na autoprůmysl Pavel Štefek.