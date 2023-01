Ceny tak nízké, až se nechce věřit. Dovoz auta z Číny může mít neřešitelnou dohru

Foto: Tesla, Inc.

Tesla po celém světě zlevnila, jenže ceny za její modely se region od regionu stále výrazně liší. Třeba v Číně se dají pořídit o třetinu levněji než v České republice. Individuální dovoz auta z říše středu ale není jen tak.

Zatímco v Evropě mají elektroauta punc nedosažitelného luxusu, při pohledu na čínský trh je zřejmé, že prostor pro jejich zlevnění existuje. Platí to i v případě Tesel, kde se nedávno ceny propadly tak nízko, že to vyvolalo protesty mezi jejich majiteli. Ti, kteří nakoupili za "staré" ceny, se cítí podvedeni. Při následném prodeji totiž za své auto dostanou podstatně méně peněz, než původně počítali.

Jak moc se český ceník liší od toho čínského, dokládá příklad nejprodávanějšího Modelu 3: Zatímco u nás za něj Tesla žádá nejméně 1 099 990 korun, v Číně je to 229 900 jüanů. Podle aktuálního kurzu přesně 740 280 Kč.

Na první pohled tak lze na Modelu 3 ušetřit zhruba třetinu jeho ceny, bližší zkoumání pak očekávání velkých úspor přece jen trochu koriguje: K autu dovezenému z Číny je třeba ještě připočítat 10% clo + 21 % DPH, která se navíc počítá z celkové ceny vozu včetně dopravy. A zde nastává první zádrhel: Cena za převoz auta může vyjít na několik desítek tisíc korun, ale také klidně čtvrt milionu. Záleží na momentální vytíženosti přepravních společností, která od covidových časů prochází extrémními výkyvy. Při troše štěstí však lze i tak ušetřit nemalé peníze, zvláště když z čínské ceny ještě odečteme tamní 13% DPH.

Auto už připlulo, teď ještě SPZ

Zaregistrovat v Česku auto původně určené pro čínský trh však není vůbec snadné. Platí to i pro Teslu, která na pohled vypadá po celém světě úplně stejně. Jak ale upozorňuje Petr Říha ze zkušebny DEKRA, individuální dovozy z takzvaných třetích zemí se jen výjimečně obejdou bez komplikací. "Začal bych dotazem na výrobce či autorizovaného dovozce, zda mnou vyhlédnuté auto odpovídá evropské homologaci a může mi k němu vystavit COC list. V případě, že ano, přihlášení by nemělo nic bránit. Jenže jsem si skoro jistý, že tomu tak nebude," říká odborník, který se schvalování vozidel v Dekře věnuje dlouhá léta.

Petr Říha si vzpomíná jen na jeden případ, kdy automobilka shodu auta dovezeného z exotické země s evropským provedením potvrdila. Jednalo se o vůz, který vznikl pouze v desítkách kusů a výrobci by se místní specifikace nevyplatily.

To však téměř jistě neplatí pro Teslu. Ta čínská se liší už jen tím, že používá jiný dobíjecí konektor. "Co všechno konkrétní auto plní či neplní, může autorizovaný dovozce snadno zjistit v systému automobilky po zadání VIN," vysvětluje Říha. Pokud k autu ale neexistují žádné doklady, je třeba všechny homologační zkoušky provést znovu. A to se při individuálním dovozu zcela jistě nevyplatí.

Zatímco spalovací auta z třetích zemí obvykle neprojdou emisními testy, elektromobily zase nevyhoví z hlediska elektrické bezpečnosti. "Hledal bych za tím odpověď na otázku, proč jsou auta v Číně tak levná," myslí si Petr Říha. Výrobci se podle něj striktně drží pouze místních předpisů. A pokud jsou benevolentnější, okamžitě toho využijí. "Třeba auta z Indie mívají jednookruhové brzdy," uvádí příklad Říha.

Volkswagen si šedý dovoz nepřeje

Před individuálním dovozem aut z Číny varovala nedávno i automobilka Volkswagen. Někteří podnikavci totiž v Evropě nabízejí modely ID levněji a hned, zatímco na evropské provedení se oficiálně čeká třeba i rok.

"Hardwarové a softwarové konfigurace těchto aut nemohou být v Evropě schváleny," cituje mluvčí Volkswagenu týdeník Automobilwoche. Týká se to například systému nouzového volání eCall, který má v Číně jinou podobu.

"Cílem Volkswagenu je chránit prodejce a zákazníky před nákupem vozidel, která nelze registrovat," pokračuje mluvčí. "Vozidla vyráběná v Číně společnými podniky Volkswagenu jsou určena výhradně pro čínský trh a v některých případech i trh ASEAN. Jsou proto homologována v souladu s právními požadavky tamních zemí a nejsou určena pro další export."

Podle informací Automobilwoche rozesílá Volkswagen autorizovaným dealerům varování, aby šedým dovozcům s legalizací aut dovezených z Číny nepomáhali. "Tato vozidla nesmíte kupovat ani prodávat ve smluvně autorizovaném značkovém autosalonu Volkswagen a ani je s vaší pomocí nesmíte přizpůsobovat podmínkám místního trhu," cituje Automobilwoche z dopisu automobilky prodejcům. "Volkswagen AG by rád zdůraznil, že jakákoli forma porušení může představovat jednání, které je v rozporu se smlouvou, a že Volkswagen AG nebude takové jednání tolerovat," píše se dále v dopise.

Na rozdíl od Tesly nejsou elektrické Volkswageny určené pro čínský trh vizuálně zcela shodné s těmi evropskými. Například ID.4 existuje v Číně hned ve dvou provedeních s různou délkou karoserie, ID.6 je zase určen výhradně pro tamní trh. I tak prý automobilka zaznamenala, že jej šedí dovozci nabízejí zájemcům v Evropě.