Česko, ráj pro naftová auta. Kolik zaplatíte za tankování na cestě na dovolenou?

Ceny pohonných hmot jsou v Česku aktuálně nejnižší za poslední měsíce či roky. Loni touto dobou stál v Česku litr nafty více než 45 korun, aktuálně je to průměrně 31,40 Kč/l. Vyplývá to z aktuálních dat EK publikovaných minulý čtvrtek.



S průměrnou cenou přes 31 korun za litr je diesel dokonce nejlevnější za poslední dva roky. "Levnější naftu v současnosti natankujete jen v Litvě, Bulharsku a na Maltě. Je to dáno i dočasně sníženou spotřební daní v Česku. Její plánovaný návrat na původní úroveň zvedne finální cenu o asi 1,80 koruny za litr," popisuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která poskytuje tankovací karty.

Kdo se teď vydává do Chorvatska dieselovým autem, musí se tak připravit na to, že v cílové destinaci zaplatí o téměř tři koruny za litr nafty víc, v Rakousku a Maďarsku shodně asi o 4,40 koruny víc a v Itálii je litr nafty pro českého turistu dokonce o osm korun dražší. Tradičně nejdražší paliva má Švédsko, tam si našinec za litr nafty připlatí o zhruba 13 korun více.

Benzin je v Česku sice také stále dostupnější než v mnoha evropských zemích, rozdíly ale nejsou tak extrémní. Před vjezdem do Německa se ale rozhodně vyplatí natankovat plnou, u sousedů je cena za litr benzinu v průměru o 7 korun za litr dražší. Ve Slovinsku nebo Chorvatsku je ale zhruba o tři koruny levnější než doma.