Brutální honička řidiče v kradeném autě skončila zdemolovanými auty a střelbou

Ředitelství silnic a dálnic v pátek začalo stavět část dálnice D3 Třebonín - Kaplice za 1,87 miliardy korun bez DPH. Stát chce úsek dlouhý 8,6 kilometru zprovoznit koncem roku 2024. Celá dálnice D3 by měla být hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2025. Státní fond dopravní infrastruktury má teď na stavbu dálnic a silnic I. tříd tři miliardy korun, řekli v pátek zástupci Ředitelství silnic a dálnic, fondu a ministerstva dopravy.

"Dalším krokem se blížíme dálnicí k rakouským hranicím. Uleví se také významně lidem ve Velešíně, v Netřebicích, což pro ně znamená každý den o 15 tisíc vozidel méně," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jak dodal, na stavebních investicích se letošní úspory státu neodrazí, všechny rozestavěné budou pokračovat.

Úsek postaví firma Metrostav Infrastructure. Původně chtěl stát začít stavět v druhém pololetí loňského roku. Firma Metrostav Infrastructure vyhrála tendr, v němž ŘSD dostalo pět nabídek. Rozhodnutí o vítězi soutěže ztížil fakt, že jiné firmy zpochybnily reference společnosti Metrostav Infrastructure. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale v jiném sporném tendru rozhodl, že je třeba reference uznat.