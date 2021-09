Bez spalovacích motorů i bez kůže. Volvo od roku 2030 nebude nabízet kožené čalounění

Švédská automobilka Volvo přestane ve svých nově představovaných elektrických modelech nabízet kožené čalounění. Od roku 2030 tak nejenže přejde se svou nabídkou výhradně na čistě elektrický pohon, ale v autech nebude nabízet ani kožené čalounění, které je tradičně u prémiových automobilek žádané.

Prvním Volvem bez kůže má být elektrický crossover C40 Recharge, který automobilka představila letos v březnu a objednat by měl jít během letošního podzimu.

Plány značky jsou ale o poznání komplexnější než pouhopouhé upuštění od koženého čalounění. Od roku 2025 má být čtvrtina materiálů použitá ve Volvech recyklovaná nebo biologického původu. V roce 2040 se pak firma chce chovat podle principů tzv. cirkulární ekonomiky, která staví na opakovaném používání vysloužilých součástek nebo odpadu.

V autech používané materiály tedy budou buď recyklované, recyklovatelné nebo získávané udržitelným způsobem. K uplatnění tak dojde třeba speciální „nefosilní“ ocel SSAB Hybrit, při jejíž výrobě se používá mj. vodík. Potřebný uhlík se do oceli přidává z biomasy.

Svým přístupem ke kůži firma nesleduje pouze ochranu zvířat, ale také klimatu a životního prostředí. V tiskové zprávě zdůrazňuje vliv chovu skotu na odlesňování a jeho odhadovaný přibližně 14% podíl na emisích oxidu uhličitého. Firma kvůli tomu plánuje zaměřit se i na odstranění materiálů vznikajících při chovu skotu, které se používají při výrobě plastů, gumy, maziv nebo lepidel.

Nároční zákazníci dostanou v nových Volvech speciální udržitelné materiály. Jedním z nich je čalounění Nordico, které využívá textil z recyklovaných PET lahví a korkových zátek nebo materiál z udržitelně obhospodařovaných lesů v Švédsku a Finsku. Firma také bude nabízet čalounění vlnou, při jejímž získávání se bude důsledně kontrolovat odpovědné chování farmářů.

Není to poprvé, co se Volvo rozhodlo odepřít svým zákazníkům něco, na co byli zvyklí. Od loňského jara například všechny její nové vozy nejedou více než 180 kilometrů za hodinu. Důvodem je bezpečnost silničního provozu.

V tomto směru ji chce následovat francouzský Renault, širší nasazení recyklovaných a udržitelných materiálů je na každý pád významnějším trendem v celém automobilovém průmyslu.

Automobilka BMW na autosalonu IAA v Mnichově představila elektrický koncept i Vision Circular, který je navržený jako kompletně recyklovatelný a výhradně z recyklovaných materiálů. A to včetně použité baterie s pevným elektrolytem. „V současné době se při výrobě vozidel BMW Group používá v průměru téměř 30 % recyklovaných a znovu použitých materiálů. Přístup „sekundární jako primární“ má toto číslo postupně zvýšit až na 50 procent,“ píše automobilka v tiskové zprávě.

Nové typy čalounění, jež mají nahradit dnes obvyklou kůži, hledá i Škoda. Minulý týden představila nový typ čalounění, který vychází z nakrájené cukrové řepy. Vyvinula ho ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a sama navíc prý pracuje na podobné látce na bázi trávy ozdobnice. Oba materiály bude možné použít ve výplních dveří nebo jako ozdobné čalounění palubní desky.

„Sázíme tak důsledně i na výzkum a používání ekologicky získávaných materiálů a například prověřujeme, jak bude v budoucnu možné využívat materiály, jakými jsou třeba kokosová vlákna nebo rýžové slupky,“ říká šéf vývoje Škody Johannes Neft. Pigmenty z popelu rýžových slupek již dříve použilo u svého konceptu EXP 100 GT i britské Bentley.