Ojetá Škoda Superb: Ne, není to Mercedes. Ale má Mercedes servisní náklady Octavie?

Střední, nebo vyšší třída? Škoda se svým „kusem auta navíc“ trefuje mezi žánry. Se Superbem se jí podařilo vybudovat postavení mírného luxusu v mezích zákona na mechanických základech Octavie. Jistěže nedosáhne na všechny komfortní triky německé extraligy, ale také vás ušetří prémiových účtů za údržbu. To dodává obzvlášť velké kouzlo Superbu z druhé ruky.

Superb je auto na půl cesty mezi střední a vyšší třídou. První přerůstá prostorem, druhé nestačí technologiemi. Což o to, bez některých kouzel luxusních limuzín se dá žít. Třeba bez masážních sedadel, dokonalého palubního orchestru nebo samočinného parkování.

Superb ale přináší i funkční kompromisy: ani s xenony nesvítí lépe než průměrně, z motorů fungují nejlépe ty slabší a dynamika podvozku nezamaskuje těžký čumák plynoucí z úsporné stavby s příčně uloženým agregátem.

Na druhou stranu čtyřletá Škodovka bývá aspoň o 150 000 Kč levnější než Mercedes třídy E. Což je rozdíl lichotivý pro obě strany: jako nový totiž Benz vyjde dráž o půl milionu, takže bazarový fajnšmekr nad strmou ztrátou jeho hodnoty zajásá. Většinový český zákazník ale uvažuje skromněji. Vždyť příležitost ušetřit takové jmění při pořízení srovnatelně velkého auta se nenaskýtá často.

Diktát peněz se také přijímá snáz, když zjistíte, že nejlépe fungují ty nejobyčejnější verze. Jasnou volbou je motor 2.0 TDI ve slabším provedení se 110 kW. Proti "nafoukané" variantě se 140 kW táhne plynuleji a překvapivě zdatně. Pod emisní normou Euro 6.1 do konce roku 2017 ani nepotřeboval AdBlue, zatímco 140 kW ano.

Ze seznamu výbavy vypusťte také adaptivní tlumiče, jejichž režim Comfort je už přehnaně měkký a Sport odporuje samotné myšlence cestovního korábu. Obyčejné tlumiče mají tuhost nastavenou na ideální střed. Ani s koly není třeba chodit přes 17, nejvýše 18 palců, kde bočnice pneumatik lépe tlumí nerovnosti. Devatenáctky už přenášejí do karoserie rázy a jejich setrvačnost je poznat nejen na zrychlení, ale i na i životnosti brzd.

Ty představují odvrácenou stranu techniky převzaté z Octavie. Kotouče s průměrem 315 mm mají s větším autem dost práce a při dynamičtějším užívání můžete destičky měnit každých 20 000 km. Větší brzdy dostal jen divoký benzinový dvoulitr. Odolností ramen, čepů i ložisek kol ale Superb potěší, málokdy vyžaduje péči dřív než po 200 000 km.

Pozor je třeba dát na mezinápravovou spojku u verzí 4×4. Olej by se v ní měl vyměňovat každých 60 000 km, což současný servisní plán zjednodušil na "každé tři roky". Vytížená služební auta za tu dobu běžně najedou 150 000 km, což olej nevydrží a zdegraduje v hustou černou kaši. Ojetou čtyřkolku vždy preventivně prověřte a k nové náplni raději připlaťte i za propláchnutí.

Ojetá Škoda Superb III Na trhu: od 2015

Ceny ojetin: 250 000 až 1 200 000 Kč

Vnější rozměry: 4862 x1864 x 1469 mm

Rozvor: 2840 mm

Kufr: 625 l

Motory benzin: 1.4 TSI (110 kW), 1.8 TSI (132 kW), 2.0 TSI (162 kW a 200 kW), od 2019 nově 2.0 TSI (140 kW)

Motory diesel: 1.6 TDI (88 kW), 2.0 TDI (110 a 140 kW)

Motory TDI generace EA288 se po uvedení v Octavii zapsaly problémy s přehříváním, které vedly až k vážným mechanickým defektům. Nevyhovující chladicí kapalinu výrobce změnil během roku 2014 - tedy ještě než Superb přišel na svět - ale s nevyrovnanou kvalitou vodních čerpadel bojoval ještě nějakou dobu potom. Pumpu se vyplatí při každé prohlídce zkontrolovat a interval výměny včetně pohonu rozvodů zkrátit na 6 let/160 000 km.

Pro plynulé jezdce je překvapivě schopnou alternativou benzinový motor 1.4 TSI. Jezdí za šest a půl litru, nechce nic než kvalitní benzin a po 80 000 km opískovat sací ventily zanesené karbonem. K tomu tu dojde snáz než u Octavie, protože Superb pod lehkým plynem vypíná dva válce, zavřené ventily stále znova chladnou a kondenzuje na nich olejová mlha.

Benzinová osmnáctistovka je tu spolehlivější než bývala v minulosti a potěší sametově jemným chodem, jezdí ale nejméně za osm litrů. Navíc k ní bývá často připojený zlobivý sedmistupňový automat se suchými spojkami, za jehož ovládací jednotku zaplatíte 45 000 Kč. Kdo chce vyšší kulturu, udělá lépe s dvoulitrem, s nímž se už pojí robustnější "mokrá" verze převodovky DSG. Spíše ovšem hledejte výkon 162 kW, silnější verze s 200 kW je už poněkud zuřivá a řídí se heslem "dole nic, nahoře všechno".

Zdá se vám, jako bychom psali o Octavii? Pak připomeňme ve všech směrech prostornější kabinu, rozměrnější sedadla vpředu a mnohem pohodlnější vzadu, výhradně nezávislé zavěšení všech kol, poddajnější pérování a nižší hladinu hluku. Spolu s příjemnou dynamikou motoru 2.0 TDI 110 kW nám to vše potvrdil čtyřletý liftback z AAA Auto.

Se 120 000 km na tachometru stál 380 000 Kč, tedy asi o 60 000 Kč víc než Octavia v podobném stavu. Na to, že jako nová se obě auta cenově lišila o 190 000 Kč, je to opět zajímavá volba. Přispívá k ní ovšem to, že dobře vybavených Octavií 2.0 TDI je u nás málo a cenově se nepodbízejí, zatímco chudé 1.6 TDI už v bazarech není kam dávat a padají ke 250 000 Kč.

A ještě jedno srovnání. Maléry moderní techniky vedou motoristy k obecnému přesvědčení, že starší auta byla spolehlivější. Nápadně to je vidět na Superbu minulé generace, jehož poslední ročníky 2014 a 2015 se stále prodávají i za 300 000 Kč. To je naopak ukázka přehnané nostalgie. Starý model byl úzký, měl nepohodlně nízký zadní sedák, nervózně udrncaný podvozek a spolehlivější na něm nebylo nic.

Čímž se vracíme k otázce v nadpisu. Nad rámec spotřebního materiálu a náplní bude chtít Superb do 200 000 km jen výměnu řemene rozvodů a pohonu příslušenství za 12 000 Kč. Prémiové auto vyšší třídy bude chtít za stejnou dobu opravit řetězový pohon za třicet až čtyřicet tisíc, pneumatické pérování i s kompresorem za 80 000 Kč, u šestiválce vyjde dráž i servis vstřikování, vyšší ceny mívají i speciality jako filtr pevných částic. A kdo z nás na to má…