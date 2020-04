České autonomní auto pro boj s koronavirem. Sprayer má sloužit k dezinfekci prostor

Brněnská firma BringAuto, jejíž vývojáři se společně se sesterskou firmou Roboauto již několik let podílejí na vývoji autonomně řízeného auta, chce v červenci uvést na trh stroj s názvem Sprayer. Jde o dálkově řízeného a autonomně se pohybujícího robota na elektřinu, který dokáže dezinfikovat různé prostory, aniž by do nich musel vkročit člověk.

"Naše firma má k dispozici software a technologii, která funguje na podvozku spolupracující firmy TPC Industry z Vrbičan na Litoměřicku," říká Andrea Najvárková z BringAuto.

Společnost původně vyvíjela autíčko, které by samo rozváželo balíky koncovému zákazníkovi, služba se nazývá "last mile delivery", tedy doručení na poslední míli. "Když nastala současná situace s epidemií a nutností intenzivní dezinfekce různých prostor, dostali jsme nápad autonomně řízeného autíčka, které by dezinfikovalo a člověk by se při tom nemohl nakazit," uvedla Najvárková.

Vozík má rozměry třikrát jeden metr a nádrž objem 600 litrů. Součástí jsou trysky, které rozprašují dezinfekci jak po zemi, tak i do výšky až dvou metrů na kolmé stěny. "Auto s řidičem už funguje, ale nám přišlo logické, že by v něm řidič nebyl. Nyní se pro nás staví podvozek, v červnu by měl být prototyp a v červenci by měl být k použití. Předpokládáme, že to bude zajímavé i pro zahraničí," řekla Najvárková.

Předpokládaná cena se nyní pohybuje na úrovni 950 000 korun a výrobní možnosti jsou deset kusů měsíčně. Možné je ovládat i více robotů zároveň.

"Po skončení epidemie bude možné využít Sprayera i například k zalévání trávníků, takže by se hodilo například i městům ," uvedla Najvárková.