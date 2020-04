Auto po karanténě nestartuje. Co vás čeká po delší odstávce vozidla?

Dnešní auta nevyžadují téměř žádnou pravidelnou péči uživatele. Zvykli jsme si, že dělají všechno sama, spolehlivě a kdykoli. Třeba i po kratší pauze. Měsíc trvající odstávka by s autem v dobrém stavu skutečně neměla nic udělat, ale delší doba už přináší nejistotu. A pokud ve vozidle už předtím bylo něco načatého, šest týdnů koronavirové odstávky to vynese na povrch.

První na ráně je samozřejmě baterie. Málokdo si ve víru posledních událostí vzpomněl, že výrobci akumulátorů ji doporučují odpojit už na dobu dvou týdnů. I vypnuté vozidlo totiž odebírá proud a delší odstávka ji může dostat na dno. Přesněji do podvybitého stavu s napětím nižším než 12,5 voltu, kdy se uvnitř rozbíhají nevratné degenerativní procesy

Konkrétně sulfatace, tedy usazování krystalů síry na elektrodách. Kvůli nim se pak baterie nedokáže plně nabít a může vás zradit později. Smutné je, že každým dalším dnem se kondice vybitého akumulátoru zhoršuje, takže klesá i šance na opětovné oživení.

Zdánlivě chytrá elektronika moderních vozů se systémem stop-start navíc dostává baterii na hranici smrti i za pravidelného provozu. Za jízdy ji ždímá až do minimálního přípustného napětí, a to i těsně předtím, než dojedete domů. Už na začátku koronavirové pauzy tedy mohla mít jen povinných 12,7 voltu, ba i trochu méně. Během pár týdnů stání se pár desetin snadno ztratí a pak mají v baterii "myši pré".

Pokud k tomu došlo a vaše auto po delší pauze nenaskočí samo, nenechte se uchlácholit tím, že se podaří ho nastartovat přes kabely. Baterie už není schopna se plně nabít a stejná situace se může brzy opakovat. Nechcete-li rovnou kupovat novou, můžete zkusit odborný bateriový servis. Profesionální nabíječky dokážou krátkými proudovými pulzy mírnou sulfataci z elektrod odstranit. Když jí není moc, na další rok nebo dva lze baterii zachránit.

Druhým důvodem k obavám je benzin či nafta s biosložkou. Nádrž vozidla je vybavena odvětráním, takže palivo je vystaveno přístupu vzduchu a vlhkosti. Za těchto podmínek norma ČSN 65 6500 omezuje skladovatelnost na tři měsíce. Přítomnost vzduchu vyvolává nežádoucí oxidaci biosložek a tvorbu úsad, které zanášejí palivovou soustavu. Proto motorkáři a veteránisté tankují na zimu drahý vysokooktanový benzin bez biosložky.

Jeden až dva měsíce dlouhou koronavirovou odstávku tedy palivo ve vašem autě vydrží bez úhony, pokud ovšem nebylo v nádrži už dva měsíce předtím. To se může stát ve velmi specifickém případě - na ploše autosalonů a autobazarů. Takovou náplň je lépe pro jistotu vypustit nebo odsát a doplnit novou. Pokud jste s autem až do příchodu krize pravidelně jezdili a tankovali každý týden či dva, žádné nebezpečí nehrozí. I tak ale doporučujeme staré palivo co nejdříve spotřebovat a natankovat nové.

Nejméně škodlivý je paradoxně jev, který vypadá na první pohled nejstrašidelněji. Koroze, která se u nejezdícího vozu rychle rozšíří po brzdových kotoučích. Jde o povrchovou, téměř kosmetickou záležitost, s níž konstrukce brzd počítá. Podobná vrstva se na kotoučích tvoří po každém dešti, ale při jízdě ji vždy destičkami setřete hned v zárodku. Totéž stačí i teď, jen je potřeba brzdit nejdříve zlehka, aby se uvolněná zrnka rzi nezaryla do kotoučů zbytečně hluboko.

U levnějších vozů se zadními bubnovými brzdami může při delší odstávce zatuhnout ruční brzda. V takovém případě však většinou stačí odmontovat kolo a buben ze stran oklepat kladivem, aby se čelisti odtrhly. Odbornou pomoc vyhledejte, až když tento pravěký recept selže.