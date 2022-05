Auto, co nemá jít stočit. Tonale zahajuje novou etapu skomírající Alfy Romeo

Kdysi slovutná italská značka Alfa Romeo se opět pokouší o velký comeback. Se sportovními zadokolkami, které měly konkurovat BMW, to úplně nevyšlo. SUV Stelvio ani sedan Giulia prodejní rekordy netrhaly. Teď značka sází na rychlou elektrifikaci a místo objemu prodeje chce maximalizovat svůj zisk. První vlaštovkou je hybridní crossover Tonale, zatím s pohonem předních kol.

V náručí nově vzniklého koncernu Stellantis dostala Alfa, stejně jako třeba Lancia, novou šanci a nového šéfa. Pětapadesátiletý rodák z jižní Francie Jean-Philippe Imparato působí jako člověk s velkým tahem na bránu. V minulosti už ostatně pozvedl francouzský Peugeot. Imparato se nechce honit za objemem, důležitější je pro něj marže na prodaném autě.

Nový úkol je těžší. Nabídka Alfy Romeo je dnes zredukovaná na dva modely, tak důležité emise CO2 jsou kvůli absenci jakékoli elektrifikace vysoké, a značka se navíc potýká s vlastní pověstí. "Můj otec miloval Alfy, ale vždycky mi říkal: ‚Synu, když chceš Alfu Romeo, musíš si koupit dvě.‘," hřímá Imparato na tiskové konferenci a jakmile vysedneme z auta, hned se zajímá o to, jak vnímáme kvalitu nového Tonale.

Jeden den strávený za volantem jistě nenapoví moc, ale vnímaná kvalita je na úrovni. Interiér působí bytelně, zaujme rychlým infotainmentem doplněným o tlačítkový panel klimatizace, pohodlnými sedadly i rozumným vnitřním prostorem a solidním kufrem. Crossover s délkou 4,5 metru vstupuje do třídy, kde konkurenční BMW operuje s modely X1 a X2, Audi s Q2 a Q3 a Mercedes s GLA nebo GLB. Tonale v této společnosti není žádný laciný příbuzný.

Kvalita plastů a efektní podsvícení palubní desky ale logicky není rozhodující. Imparato chce, aby se Alfy prodávaly za stejné peníze jako BMW, ale těm pak musí odpovídat i zbytková cena, protože pokud by italská auta ztrácela hodnotu jako dříve, jen stěží si jejich koupi ekonomicky ospravedlníte. A nezbude nic jiného než se iracionálně zamilovat do designu, který se s třemi obloučky denního svícení alespoň částečně vrací ke krásnému sedanu 159.

Hodnotu si Alfy mají držet třeba tak, že značka již nehodlá vyrábět na sklad a nehodlá poskytovat slevy. Tím tak firma omezí první impulz, který by srážel hodnotu zánovních aut. Dalšími nástroji je pětiletá záruka a pak to, že každé Tonale bude doplněno o tzv. non-fungible token (NFT).

Nepřeložitelný termín má zajistit to, že s historií Tonale nepůjde jen tak manipulovat. Historie vozu se bude, pokud to majitel dovolí, zaznamenávat v nezfalšovatelné blockchainové kartě. Vlastník si pak bude moci v aplikaci vytvořit certifikát, který bude garantovat nájezd vozu a do budoucna i další podrobnosti o historii auta. Dokud podvodníci nepřijdou na to, jak tento systém obejít, mělo by být Tonale nestočitelné.

Novinka předznamenává také výraznou změnu v nabídce firmy. Alfa o sobě tvrdí, že bude značkou, která nejrychleji přejde k bezemisním autům. Zatímco dnes má v nabídce jen čistě benzinové nebo naftové motory, v roce 2027 chce nabízet již jen výhradně elektromobily.

Ač bude přechod Alfy Romeo rychlý, firma nechce vynechat postupné kroky. Tonale tak startuje jako první hybrid značky, do konce roku se objeví v plug-in hybridní verzi, první elektromobil přijede v roce 2024, první auto nabízené výhradně jako čistě elektrické bude v portfoliu v roce 2025.

Hybrid v Tonale patří spíše k těm jednodušším řešením. V sedmistupňové dvouspojkové převodovce je integrovaný 15kW elektromotor, který ale na rozdíl od těch absolutně nejprimitivnějších mildhybridů dokáže vlastní silou auto pohánět. Jeho síla však logicky stačí jen na pomoc s akcelerací, prvotní záběr při rozjezdu, manévrování nebo popojíždění v koloně. Spalovací motor se také vypíná při brzdění rekuperací nebo plachtění.

Hybridní ústrojí se kombinuje hned se dvěma verzemi nově vyvinuté přeplňované patnáctistovky. Obě pracují v úspornějším Millerově cyklu a mají nové přímé vstřikování s vysokým tlakem 350 barů. Slabší má 96 kilowattů, a byť na český trh dorazí jako první a dá se již objednávat, my vyzkoušeli silnější verzi se 118 kilowatty.

Důvod je nasnadě. Tento motor by totiž měl být vyhrazen jen a pouze Alfě Romeo a nabízí vyspělejší techniku. Například přeplňování turbem s proměnnou geometrií lopatek, které je kvůli teplotě výfukových plynů mezi benzinovými motory poměrně výjimečnou záležitostí. U podobně velkého motoru ho nabízí také koncern VW u 96kW verze motoru 1.5 TSI.

Praktický projev pohonného ústrojí bohužel není zase až tak výjimečný. V "civilnějším" režimu Normal působí do dvou tisíc otáček líně, probouzí se až v těch středních. Dvouspojka také nepatří k těm nejrychlejším na trhu a při jízdě po městě jsme se bohužel potýkali s lehkým cukáním.

V zatáčkovitých pasážích italských okresek u jezera Como naštěstí přišel na řadu dynamický mód, který neduživost pohonného ústrojí dokáže do velké míry vyléčit. Převodovka nenechá padnout otáčky pod dva tisíce a spalovací motor se může na asistenci elektromotoru spolehnout v celém otáčkovém spektru.

Ostatně rychlá jízda je to, v němž si Tonale šofér užije nejvíc. Zástupci značky na testované vozy nasadili krásné 20" disky, které bohužel zejména v nízkých rychlostech po městě rázují na nerovnostech a jsou až příliš slyšet. Pomohou jim jen elektronicky stavitelné tlumiče vrcholné verze Veloce, které rázy dokážou podstatným způsobem zjemnit.

Ve městě také vynikne neplynulé nastavení brzdového pedálu, ten nejprve zvolna zpomaluje rekuperací a až následně zapojí poměrně jedovaté čtyřpístky od Bremba. Sportovní mód jejich nástup urychlí a paradoxně tak pomůže i dávkovatelnosti.

Vyladěnější sportovní nastavení auta a podvozku se ukáže také v zatáčkách. Tonale je sice postaveno na stejném základě jako Jeep Compass, ale vývojáři si dali záležet na tom, aby Alfa byla o poznání sportovnější. Auto tak rychle reaguje a přední náprava neochvějně odolává nedotáčivosti.

Srovnat se je třeba jen s řízením. To je hlavně ve zmíněném režimu Normal velice lehké a po překonání jisté jalovosti okolo středové polohy zabírá snad až příliš hekticky, navíc se poměrně intenzivně vystřeďuje. V Dynamicu posilovač lehce ztuhne, což většinu zmíněných nedostatků odstraní.

Pokud byste od Tonale čekali dotaženost německé konkurence, asi budete zklamaní, ale i přes všechny ekonomické změny sledující ospravedlnění vyšší pořizovací ceny je tohle auto prostě Alfa. Jakmile se na ni podíváte zvenku, všechny nedostatky jí velice rychle odpustíte a začnete přemýšlet, kde na ni vezmete peníze.

Alfa Romeo Tonale Hybrid VGT 160 Motor: benzinový čtyřválec, 1469 cm3, turbodmychadlo + e-motor

Výkon: 118 kW + 15 kW

Točivý moment: 240 Nm + 55 Nm

Nejvyšší rychlost: 210 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,8 s

Kombinovaná spotřeba: 5,7-6,3 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 500 l

Cena: k dispozici od května 2022

Nebude jich málo. V Česku se zatím dá objednat jen zaváděcí verze Edizione Speziale se slabším 96kW motorem. Vyjde na rovný milion, k zákazníkům se tyto vozy dostanou v červnu. Ceníky dalších verzí Super, Sprint, Ti a Veloce a silnějšího motoru budou k dispozici v květnu a u prvních hrdých alfistů budou tyto verze na podzim.