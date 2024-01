Jak v mrazu dojet až do cíle? Rady, co vozit v autě a kolik mít paliva v nádrži

Hluboké mrazy, které sevřely celé Česko, jsou výzvou i pro cestování autem. Na co při nízkých teplotách nezapomenout a jak se na zimu připravit?

Teploty hluboko pod nulou obvykle spolehlivě odhalí kondici našeho automobilu. To, co ještě dobře funguje v létě, za tuhých mrazů bez varování vypoví službu. Typickým příkladem je startovací baterie, která může v takových podmínkách selhat, byť je třeba ještě zánovní.

"Kapacita baterie v zimě klesá a tento pokles je citelný zejména při teplotách minus patnáct stupňů a nižších," říká Igor Sirota z Ústředního automotoklubu České republiky, "pak stačí tři mrazivé noci na horách a už nenastartujeme."

Moderní auto plné elektroniky totiž vyžaduje přísun energie i v klidovém stavu, ta se ale právě v mrazech může z baterie poměrně rychle vyčerpat. Sirota proto radí zařadit do výbavy automobilu startovací kabely: ideálně dostatečně dlouhé a také dostatečně silné, protože levné produkty v tenkém provedení obvykle nejsou schopné přenést dostatečně vysoký proud potřebný pro nastartování. "Samozřejmě je nutné seznámit se s návodem k obsluze, abychom kabely připojili na správné póly baterie a nedošlo ke zkratu," upozorňuje odborník z ÚAMK.

V teplotách hluboko pod nulou, kdy přestává účinkovat posypová sůl, je pro silničáře obtížné udržet silnice ve sjízdném stavu. Proto Sirota nabádá k zakoupení sněhových řetězů. "V Česku je zhruba sto padesát míst, kde se může vyskytnout přenosná značka vyžadující jejich použití," říká s tím, že se to týká zejména severu Čech. "Naprostou samozřejmostí by však měly být zimní pneumatiky s alespoň čtyřmilimetrovou hloubkou dezénu."

Za zimního počasí není podle Siroty radno podceňovat dopravní nehody a jejich následky, jejichž odstraňování se může nepříjemně protáhnout. "Naposledy jsme to viděli 21. prosince, kdy auta uvázla na dálnici v sedmihodinové koloně. Když už taková situace nastane, je dobré mít u sebe zásobu jídla, pití a teplého oblečení. A také alespoň půl nádrže paliva, aby bylo čím při čekání topit."

Na nízké teploty je ale třeba nachystat i auto. Majitelé dieselů by měli včas z nádrže vyčerpat takzvanou přechodovou naftu, která se u čerpacích stanic prodává až do 15. listopadu. Ta tuhne už při minus deseti stupních, zatímco zimní nafta by měla snést až dvacetistupňový mráz.

Až při minus 32 stupních tuhne takzvaná arktická nafta, kterou odborníci doporučují natankovat při cestě do hor. Ve velkých městech se shání obtížně, ale právě v regionech, kde bývají tužší mrazy, je u značkových pump k dostání běžně.

Kdo před nástupem mrazů nedoplnil ostřikovače nemrznoucí směsí a nenasál ji i do hadiček a trysek, ten si pak v časech tuhých mrazů může o čistém okně nechat zdát. "V takovém případě bych doporučil temperovanou garáž, kde by měl led za pár hodin povolit," říká automechanik Josef Hampl s tím, že některá moderní auta mají vyhřívané trysky ostřikovačů. "Zdánlivě je to fajn, ale za jízdy to může být nebezpečné. Pokud se voda rozstříkne na prochladlé sklo a stěrače ji ještě rozetřou po ploše, pak není vidět vůbec nic během několika vteřin."

Zejména starší auta mívají při nízkých teplotách problém s přimrzáním dveří ke gumovému těsnění. Tady je podle automechanika důležité nepoužívat násilí, protože v takovém případě se těsnění může poškodit. Jeho rada zní - vyzkoušet otevřít všechny dveře, obvykle některé povolí. A pak už stačí jen nastartovat motor a pořádně vytopit interiér.

K prevenci podle Hampla přitom stačí málo: ošetřit před zimou gumové těsnění speciálním přípravkem na pryž. "Trvá to pár minut, protože většinou je k dostání ve spreji. A podle mých zkušeností účinek takového zásahu trvá celou zimní sezonu," uzavírá Hampl.