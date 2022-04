Audi touží po McLarenu. Ve hře je tým formule 1 a nákup celé britské automobilky

Podle informací německého oborového magazínu Automobilwoche chce Audi zvýšit svoji nabídku na vstup do britské automobilky McLaren. Firma již přitom vlastní italské Lamborghini. Britové jí ale otevřou cestu do F1.

Zástupci Ingolstadtu zvýšili svoji původní nabídku a místo 450 milionů eur, tedy asi 11 miliard korun, by byli za vstup do automobilky se slavným závodním týmem F1 ochotní zaplatit 650 milionů eur, necelých 16 miliard korun. Zástupci obou firem mají dnes podepsat příslušené dokumenty, tzv. letter of intent.

Celá hodnota britské automobilky by přitom mohla být někde mezi 30 až 51 miliardami korun. To však v případě, že by výroba sportovních auta běžela na plné kapacitě, tedy někde mezi čtyřmi až pěti tisíci automobily ročně, což se v současné době neděje. Za prvních devět měsíců roku 2021 firma dodala jen 1605 aut.

Okolo McLarenu krouží německé automobilky již nějakou dobu. Britská firma 24. března podepsala memorandum o porozumění s BMW. Píše se v něm o společném vývoji platformy pro elektrické sportovní vozy. Takové memorandum ale není příliš závazné, a pokud by jednání s Audi postoupila dále, stal by se z něj nejspíš cár papíru.

Šéf McLarenu Zak Brown dříve uvedl, že F1 tým McLarenu není na prodej, připustil, ale že nějaká jednání se zástupci koncernu již proběhla. McLaren má do roku 2026 využívat pohonné jednotky od Mercedesu.

Současný šéf Audi Markus Duesmann není v F1 žádným nováčkem. V roce 2005 vedl vývoj motorů F1 u Mercedesu a byl tak zodpovědný i za agregát, který poháněl tehdejší monopost McLaren MP4-20. Mezi roky 2007 a 2010 pak vedl vývoj formulových agregátů u BMW. Sám Duesmann je proto prý hybnou silou za celou snahou koupit McLaren.

Audi musí kromě svolení Browna získat ještě jednu věc: svolení nejvyššího vedení, dozorčí rady, koncernu VW, že smí vstoupit do kolotoče formule 1. Podle Automotive News Europe je však dobrozdání na dobré cestě, rozhodovat by se mělo tento čtvrtek, tedy 7. dubna. Pokud dojde k odkladu, bude se o vstupu do F1 rozhodovat 26. dubna. Schůzka dozorčí rady má být svolána právě na základě zmíněného letter of intent.

Podle dřívějších informací byl vstup koncernových firem do F1 podmíněný tím, že se vedení šampionátu rozhodne od roku 2026 přejít na syntetická paliva. V případě McLarenu je pak klíčem postup k elektrifikaci jeho silničních vozidel.

Audi není jediné, kdo má z koncernových značek o vstup do F1 zájem. Ve hře je ještě Porsche. To se chce do seriálu dostat podobně, tedy nikoli vyloženě "na své vlastní triko", v jeho případě se má pracovat na finančně méně náročném partnerství s týmem Red Bull.