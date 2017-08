Aston Martin za půl miliardy, Porsche za 312 milionů. Na aukcích veteránů padaly rekordy

před 1 hodinou

Titul nejdražšího britského vozu, který byl kdy prodán na aukci, si odnesl Aston Martin DBR1. když změnil majitele za půl miliardy korun. Stalo se tak v dražbě na kalifornském srazu veteránů. Na stejném místě se udalo i nejdražší Porsche historie za víc než 300 milionů korun. Ceny sběratelských vozů šponuje nejen jejich vzácnost, ale i historie. Obě auta byla spojena se známými osobnostmi.

Velké světové srazy automobilů jsou spojené s aukcemi, na kterých se prodávají sběratelské veterány, ale i nové automobily. Do kalifornského Monterey dorazili zástupci všech hlavních aukčních síní, jako jsou Sotheby’s, Gooding and Company nebo Mecum. Jen samotná Gooding and Company ohlásila, že během víkendu přes ni změnila majitele auta za 91 milionů dolarů, tedy za více než dvě miliardy korun. Udala 110 aut, z nichž bylo 22 za cenu vyšší než milion dolarů. Rekordní sumu za jeden automobil si ale připsali v Sotheby’s.

Britský aukční dům v Monterey nabízel unikátní závodní speciál Aston Martin DBR1 z roku 1956. Otevřené dvoumístné auto s klasickým zeleným lakem, dobovou poznávací značkou a bílými kruhy pro umístění závodního čísla ve své době řídil slavný závodník Stirling Moss. Auto v roce 1959 vyhrálo závod na tisíc kilometrů po německém okruhu Nürburgring a podle řady automobilových odborníků jde o jeden z nejdůležitějších modelů v historii značky Aston Martin. Vzniklo pouze pět vozů a dražený exemplář měl pořadové číslo 1.

I proto se o něj mezi sběrateli strhl boj, který nakonec skončil prodejem neznámému kupci za 22,55 milionu dolarů, což je v přepočtu půl miliardy korun. Tím se stal nejdražším britským vozem, který se kdy prodal na aukci (soukromé prodeje se často nezveřejňují), a také nejdražším autem letos vydraženým v Monterey.



"Vysoké prodejní ceně klasického vozu vždy pomůže, pokud má zajímavou historii. Roli samozřejmě hraje i to, koho auto vozilo, pokud šlo například o státníky nebo známé osobnosti. Neméně důležitá je u starších vozů také karosárna, která auto vyráběla," vysvětluje důvody stoupajících cen historických aut Jaroslav Vrabec ze společnosti Auto Veteran Company, která se zabývá prodejem a poradenstvím v oblasti klasických sběratelských aut.



Právě zajímavá historie se známou osobností za volantem zřejmě pomohla i prodeji závodního speciálu Porsche 917K z roku 1970. Auto v originálních barvách stáje Gulf se vydražilo za 14,080 milionu dolarů, tedy asi za 312 milionů korun. Tím se stalo nejdražším Porsche, které se kdy prodalo přes aukci. Důvodem byl i fakt, že se auto účastnilo natáčení filmu LeMans se Stevem McQueenem v hlavní roli.

"Pro sběratele jsou atraktivní auta, která si třeba pamatují z dětství a toužili po nich. Postupem času se z nich stávají stále větší nadšenci, a jak pomalu přichází na chuť starším automobilům, zjistí, že by mohli investovat do svého dávného snu," podotýká Vrabec. I proto se v současnosti velké sumy utrácí hlavně za vozy z padesátých, šedesátých a sedmdesátých let. Mezi značkami vede hlavně Ferrari, jehož auta z těchto období se řadí mezi vůbec nejdražší prodané vozy na světě. To ostatně potvrdila i aukce Ferrari 275 GTB/C z roku 1966, které se v Kalifornii prodalo za 14,5 milionu dolarů (321 milionů korun). Jde o jeden z 12 vyrobených exemplářů, za což si budoucí majitel ochotně připlatil.



Zájmu se už těší ale také vozy z moderní doby, které mohou v některých případech dosáhnout na podobné cenové relace, ačkoliv jde zatím o výjimky. Tou je McLaren F1, supersportovní automobil z roku 1995, který se na aukci v Monterey prodal za 15,6 milionu dolarů (345,5 milionu korun). Šlo o první McLaren F1, jenž se dostal do USA. Jeho majitel ho koupil jako nový, pak s ním jezdil po Evropě a nakonec ho poslal do Spojených států.