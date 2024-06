Štír, kterého z garáže vyhánět nebudete. Nasupený fiátek umí pobavit, ale i potrápit

Nasupená pětistovka je všechno, jen ne konvenční auto. S Abarthem 695 Turismo je zábava, pokud jezdíte sami.

Pětistovka? Auto, ve kterém nejčastěji vidíte za volantem dámu, která se chce pohybovat po městě co nejúsporněji a má ráda italský šmrnc.

Tohle ale není jen tak obyčejný malý fiátek a dává to patřičně najevo. Základem je sice pořád ten líbivý retro kukuč, ale v případě sportovní verze Abarth se štírem ve znaku vzhled pidiauta zhrubl díky sportovně tvarovaným nárazníkům vpředu a vzadu a výhružné čtveřici koncovek výfuku.

I interiér se od standardní varianty známého vozu, který je na trhu už neuvěřitelných 17 let, liší tím, že dostal sportovně tvarovaná sedadla s výrazným prošíváním. Pozadí drží dobře, podpora beder je ale nevalná.

Fakt, že základem je technika, kterou nejnovější trendy ještě nepostihly, znamená, že v některých ohledech působí jako ze starého světa. Pro některé je to plus, pro druhé může značit určitou nemodernost. Buď jak buď, multimediální displej poměrně malý a má dost jednoduchou grafiku. Nepotěší, že se z auta přes Bluetooth velmi špatně telefonuje.

Jenže malý štír není pro typického zákazníka městského fiátku, je to auto s jiným charakterem. V jeho útrobách se nachází motor, který k němu dokonale ladí. Jde o přeplňovanou čtrnáctistovku T-Jet, v případě verze 695 se 180 koni (slabší varianta 595 jich má o 15 méně). V kombinaci s provozní hmotností 1065 kg to znamená, že Abarth se chová, jako když přefouknete balonek a pustíte ho nezavázaný do vzduchu.

Vedle působivého zrychlení je ale nejzábavnější zvuk. Vlevo za volantem se nachází budík, ve kterém se po stisku tlačítka se škorpionem ve znaku objeví nápis sport. Působí to úsměvně, ale charakter auta se skutečně promění, je nasupenější, daleko rychleji jde za plynem, motor drží vyšší otáčky a zvýší se i tlak turba až na 2 bary.

A především se mu otevírá klapka ve výfuku, a tak vám zahraje dramatický koncert. Vozítko na steroidech prostě prská, bublá a chrčí, což celé působí trochu pubertálně, ale proč ne. K jeho přidrzlému výrazu to zkrátka tak nějak sedne.

Výhodou Abarthu jsou kapesní rozměry. Dnes, kdy auta nakynula, je radost pohybovat se po městě s tak malým autíčkem, které se protáhne každou škvírou, v úzkých garážích se nebudete strachovat o kola a nacpete se do parkovacích míst, která ostatní jen smutně míjejí. Navíc málokteré auto má tak skvělý volant ideálních tvarů.

Slabiny se ale najdou. Navzdory jeho skromnému půdorysu z něj není moc dobře vidět dozadu do stran. Zamrzí, že sedačka nejde spustit ještě níž, a tak si řidič připadá zbytečně vysoko. A pak je tu ten podvozek… Aby zvládl větší porci výkonu, bylo potřeba ho přitvrdit.

V kombinaci s líbivými 17" koly s pneumatikami s nízkým profilem to znamená, že Abarth 695 je zkrátka tvrdý jako cihla. Naplno to pocítí hlavně ti, které povezete. Zejména na hrbolaté silnici nebo v centru měst s dlažebními kostkami si budou připadat jako na rodeo býkovi, který z nich chce vytřást duši. V Abarthu je tak nejlepší jezdit jenom sám nebo sama. Jeho nevychválaný jízdní charakter mu pak odpustíte právě za to, že se s ním dá užívat nekonečná zábava.

Abarth 695 Turismo Motor: řad. čtyřválec, 1368 cm3, turbo

Výkon: 132 kW (180 k) při 5500 ot./min.

Toč. moment: 250 Nm při 2250 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 6,7 s

Max. rychlost: 225 km/h

Komb. spotřeba: 6,9 l / 100 km

Objem kufru: 185 litrů

Cena: od 794 900 Kč

Spotřeba je vcelku slušná, dá se jezdit v průměru mezi 7 a 8 litry, když ale pubertální řidič bude z auta ždímat skutečně maximum, přehoupne se před desítku a pak ho asi nepotěší, že do skromné nádrže se vejde jen 35 litrů.

Abarth 695 Turismo tak není mainstreamové auto. Stojí sumu, za kterou by se dala pořídit tři tuctová mini nebo i o chlup praktičtější a větší slušně výkonný vůz, vždyť testovaný model vyšel na 890 tisíc korun. Jenže nesmyslné hračky se pořizují srdcem.

A že je takových nadšenců dost, dokazuje fakt, že 695 si už nyní nepořídíte, kvóta pro český trh je vyprodaná, možná se u prodejců najdou ještě skladové vozy. K dispozici je ale ještě o 15 koní a 20 Nm slabší model 595, který je při zrychlení na 100 km/h o šest desetin sekundy pomalejší.

Jeho základní cena startuje na 686 900 korunách. Za verzi s otevřenou střechou byste připláceli dalších 60 tisíc.

Test modelu vyšel v týdeníku Ekonom.