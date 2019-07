Poplatky za přelet Sibiře jsou ruskou specialitou. Moskva na nich vydělává miliardy

Přelety Sibiře jsou pro letecké linky směřující do zemí Dálného východu klíčové. Jde o nejkratší a nejlevnější trasu. Za využití tohoto vzdušného prostoru přitom musí dopravci platit, což je ve většině jiných částech světa nezvyklé.

Přelety přes Sibiř využívají na lince do Soulu i ČSA, Rusko jim však práva k přeletům v minulých dnech odebralo. Vedlo to k odvetnému opatření českých úřadů, které zrušily povolení pro ruské dopravce v Česku.

Letadlo ČSA muselo kvůli neshodám s ruskými úřady v úterý na své pravidelné lince do Jižní Koreje místo Sibiře letět přes Kazachstán. Podle odborníků je to ale dlouhodobě neudržitelná trasa. Lety přes Sibiř jsou totiž nejkratší a tedy i cenově nejvýhodnější. S delší trasou pak logicky rostou náklady na provoz i údržbu letadel.

Problém s odebráním práv na přelet Sibiře potvrdily i ČSA. "Tento jednostranný krok ruské strany považujeme za zcela bezprecedentní a ohrožující naše obchodní zájmy na lince Praha - Soul," uvedla už v úterý mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.

Poplatky za přelety nad Sibiří jsou podle Čupy ruským specifikem. Dopravci vedle klasických plateb za navigátorské služby tamních letových dispečerů musí platit i za využití tamního vzdušného prostoru. Původ těchto poplatků je podle experta na leteckou dopravu Michala Čupy z Planes.cz. v 70. letech, kdy tehdejší Sovětský svaz stál mimo světové letecké dohody. I přes další vývoj v letecké dopravě přežily poplatky dodnes.

Pro dopravce nejsou zadarmo ani lety nad Českem, případně dalšími evropskými státy. Tyto poplatky jsou však podle mluvčího Řízení letového provozu Richarda Klímy spojeny se službami leteckých dispečerů, a to jak při přistání či vzletu, tak i při pouhém přeletu. Samostatná platba za využití vzdušného prostoru ovšem není. V případě Sibiře jde tak o poplatek navíc.

Na poplatcích za přelety Sibiře Rusko podle odhadů vybere přibližně 500 milionů amerických dolarů (přes 11 miliard korun) ročně. Následně je rozděluje mezi tamní státní úřad pro letectví a státní aerolinky Aeroflot.

Poplatky se podle Čupy dlouhodobě nelíbí některým dopravcům, podle něj proti nim protestoval například Finnair nebo i ostatní ruští dopravci, mimo Aeroflotu, kteří je musí také hradit. Velké dopravní společnosti naopak s tímto režimem větší problém nemají.

O dalším osudu letů ČSA do Soulu rozhodnou další jednání ministerstva dopravy s ruskými úřady. Obě strany se v úterý dohodly, že dočasně do konce tohoto týdne povolí lety ČSA přes Sibiř i ruských dopravců do Česka.

Česko v úterý zrušilo povolení pro čtyři spoje ruského Aeroflotu. Původně měly být omezeny i spoje Ural Airlines (Uralskije avialinii), nakonec však letěly podle původního plánu.

Podle informací Aktuálně.cz bylo na přelomu tisíciletí mezi Českem a Ruskem přijato memorandum, tedy dokument nižší právní síly než je mezistátní smlouva, které mimo jiné letouny ČSA od poplatků za přelety přes Sibiř osvobozovalo. Místo toho ruská strana získala právo na doplňující lety do Prahy.

Když však ČSA chtěly spustit další let do Soulu, který měl vyrazit poprvé 1. července, den předtím Moskva informovala, že bude muset za přelet platit "nezanedbatelnou částku" a dohodu tak de facto anulovala.