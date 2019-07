Česko-ruská válka na nebi. Moskva omezila ČSA lety přes Sibiř, Praha škrtla Aeroflot

České a ruské letecké úřady vyeskalovaly svůj dlouhodobý spor ohledně licencí na linky mezi Prahou a Moskvou. Ruské úřady poslední červnový den zrušily předjednanou dohodu týkající se přeletů Sibiře v rámci rozšíření linky ČSA do jihokorejského Soulu. České úřady se na základě toho omezily některé lety ruských společností Aeroflot a Ural Airlines do Prahy. Obě strany se následně dohodly na dočasném týdenním povolení letů a pokračují v jednání.

Podle informací Aktuálně.cz se celá eskalace týkala odvetného opatření české strany. Ruské úřady totiž poslední červnový den zrušily předjednanou dohodu ohledně přeletů Sibiře v rámci rozšíření linky ČSA do jihokorejského Soulu.

České úřady se na základě toho rozhodly omezit lety ruských společností do Česka. "Důvodem omezení letů do Česka je nespokojenost české strany podmínkami letů přes Sibiř pro ČSA," řekl moskevskému listu RBK nejmenovaný ruský vládní úředník. Zdroj listu v jedné z leteckých společností vysvětlil, že "ministerstvo dopravy neschválilo lety Czech Airways na trase Moskva - Soul." Zákaz ruské strany platí od 30. června.

"S využitím pravidla parity anulovali povolení pro několik letů společností Aeroflot a Uralskije avialinii," uvedla agentura Interfax.

Česká strana se vzápětí rozhodla problém odblokovat a dotčené linky po dobu následujícího týdne Rusům povolila. "Aktuální situace v letecké dopravě mezi ČR a RF je výsledkem nedosažení dohody mezi leteckými úřady obou stran," uvedlo v dopoledním prohlášení české ministerstvo dopravy.

Omezení práva přeletů Sibiře pro ČSA ministerstvo považuje za porušení dohod a "omezilo tak práva ruských leteckých dopravců v souladu s Dohodou o letecké dopravě z roku 1966".

Úřad uvedl, že Rusko v úterý rozhodlo o umožnění přeletů Sibiře do 7. 7. 2019, česká strana recipročně povolila ruské lety ke stejnému datu. "V mezidobí budou obě strany aktivně jednat na dosažení dohody. Snahou české strany není blokovat letecký provoz mezi oběma státy, nicméně musí hájit oprávněné zájmy svých leteckých dopravců," uvedl úřad

"Porušujete dohodu"

Ruské ministerstvo dopravy mezitím v krátkém prohlášení uvedlo, že "tyto akce českých leteckých úřadů porušují dohodu o leteckém spojení mezi našimi zeměmi". Dodalo, že pokračuje jednání leteckých úřadů obou zemí a že očekává vyřešení problému v "co nejkratší době".

Dohoda stará půl století Jediným platným dokumentem ohledně vzdušné dopravy je smlouva mezi SSSR a ČSSR z roku 1966, která říká, že každý národní dopravce má nárok na dva lety denně mezi hlavními městy. Na přelomu tisíciletí bylo přijato memorandum, tedy dokument nižší právní síly, které mimo jiné osvobozovalo letouny ČSA od poplatků za přelety přes Sibiř. Místo toho ruská strana získala právo na doplňující lety. Když ale ČSA chtěla spustit další let ze Soulu, který měl letět poprvé 1. července, den předtím Moskva informovala, že bude muset za přelet platit "nezanedbatelnou částku".

Podle informací na webu pražského letiště jsou v úterý zrušeny čtyři lety Aeroflotu z Moskvy do Prahy i opačným směrem. Podle zdrojů Aktuálně.cz se jedná o lety, jejichž licence byla dohodnuta před několika měsíci v rámci rozšíření linek Aeroflotu a Ural Airlines do Česka.

"Evidujeme čtyři zrušené lety mezi Prahou a Moskvou. Situace se ale může ještě změnit, proto doporučujeme cestujícím, aby sledovali aktuální informace," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.

Dodal, že letiště má informace pouze o zrušení dnešních letů. "Jak se bude situace vyvíjet v následujících dnech, neumíme předpovědět," řekl s tím, že je potřeba, aby cestující kontaktovali svojí leteckou společnost, která jim nabídne náhradní řešení. "Lety společnosti ČSA a Smartwings letí podle plánu," dodal.

Ruší se jen nové lety

Mluvčí Aeroflotu podle Interfaxu sdělil, že byla anulována dříve vydaná povolení k úterním letům SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 a SU2018/2019. Povolení zůstalo pro lety SU2012/2013 a SU2024/2025, které převezmou část cestujících zrušených letů. Další pasažéry mají přepravit jiní letečtí dopravci.

Podobnou zprávu později oznámila společnost Ural Airlines. "V souvislosti s rozhodnutím leteckých úřadů České republiky zrušit dříve vydané povolení k letům do Česka letecká společnost Uralskije avialinii od 2. července 2019 pozastavuje lety do Prahy z Jekatěrinburgu a Žukovského," citovala agentura TASS mluvčího společnosti.

Podle jeho sdělení se na neupřesněnou dobu odkládají lety plánované na dnešek U6-701 Jekatěrinburg-Praha a U6-751 Žukovskij-Praha. Dodal, že společnost situaci sleduje a "očekává její vyřešení". Interfax také napsal, že letecká společnost Poběda ruší úterní let na lince Moskva - Karlovy Vary.

Podle informací serveru Zdopravy.cz se jedná o vyeskalování sporů s ruskou stranou, které se řeší už několik měsíců. Ruské ministerstvo dopravy na přelomu roku totiž odmítlo přistoupit na to, že by některé linky ČSA do Moskvy provozovaly Smartwings. Současná letecká smlouva s Ruskem přitom stanovuje, že na každé straně může jeden dopravce provozovat na jedné lince stejný počet letů, jako ten druhý. Zatímco ČSA tak mají aktuálně jen dva lety denně, Aeroflot jich má šest.

Proto podle webu české ministerstvo požadovalo snížení počtu na dvě linky denně. Zatím k posledním vyhrocení situace došlo na začátku května, kdy ruské ministerstvo zamítlo žádost ČSA o možnost nasazení větších letadel kvůli vysoké poptávce spojené s květnovými prázdninami v Rusku.