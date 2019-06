Ruský letoun při nouzovém přistání minul ranvej a narazil do budovy. Dva lidé zemřeli

Aktualizováno před 33 minutami

Dva lidé zemřeli a sedm zraněných muselo být hospitalizováno poté, co letadlo typu Antonov An-24 přejelo ranvej při nouzovém přistání v sibiřském Burjatsku. O čtvrtečním incidentu informovala agentura Reuters. Stroj poté, co na regionálním letišti v Nižněangarsku přejel přistávací dráhu, narazil do malé budovy a vzňal se. Na palubě se nacházelo celkem 46 cestujících včetně čtyř členů posádky. Podle zahraničních médií bylo důvodem nouzového přistání selhání jednoho z motorů. Jednalo se o spoj ruské společnosti Angara Airlines, který mířil z města Ulan-Ude do Nižněangarska.

Twenty-two people injured in emergency plane landing in Russia's Siberia: https://t.co/HUsSqXPTfM

© Buryatia's Emergencies Ministry/TASS pic.twitter.com/cEiuMTHcPU — TASS (@tassagency_en) June 27, 2019