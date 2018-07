Zpráva o extremismu nabírá další zpoždění, vnitro muselo kvůli zmínkám o SPD řešit výhrady Hradu

Hradem kritizovaná výroční zpráva o extremismu vyjde nejdříve v září. Do konce prázdnin ji totiž nestihne projednat Bezpečnostní rada státu ani vláda. Dosud přitom zpráva vycházela vždy v květnu. Dokument rozsáhle zmiňuje Svobodu a přímou demokracii Tomia Okamury, která sedí ve sněmovně.

Praha - Výroční zpráva o extremismu za rok 2017 vyjde nejdříve až v září, i když v posledních pěti letech vycházela vždy ve druhé polovině května. Jedním z důvodů jsou i výhrady Hradu. Ten kritizoval, že se v chystaném dokumentu objevila i Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, a nové verzi ještě nedal zelenou.

"Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017 byla nyní rozeslána členům Výboru pro vnitřní bezpečnost. Poté bude rozeslána na Bezpečnostní radu státu a nakonec bude schvalována vládou. Ke zpoždění ve vydání došlo kvůli precizování obsahu dokumentu," komentoval aktuální stav zpožděného dokumentu Ondřej Krátoška z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka se může zpráva vydat nejdříve po prázdninách. "Jednání Bezpečnostní rady státu je plánováno na září," řekl. Pokud se neobjeví komplikace, mohl by se na této schůzi dokument objevit.

Do zprávy musí vnitro zapracovat i připomínky Kanceláře prezidenta republiky, která pak musí s úpravou souhlasit. To se ale zatím podle informací Aktuálně.cz nestalo. Hrad původě poslal ke zprávě tři strany připomínek.

"Je nepřijatelné, aby autoři pranýřovali politické a jiné subjekty jen proto, že nesdílejí jejich pohled na určité společenské jevy," vytýkal například Hrad vnitru. Podle něj je nejproblematičtější pasáží zprávy podkapitola 3.4, právě v níž se na několika stranách zmiňuje SPD. Hnutí už se sice ve zprávě objevilo v minulosti, tentokrát ale bylo vnitro mnohem konkrétnější a věnovalo Okamurově straně mnohem více prostoru.

Hrad kritizuje pasáže, které podle zdrojů Aktuálně.cz z ministerstva vnitra byly důvodem k tomu, proč se vydání zprávy zpozdilo. I když experti měli dokument napsaný, chyběl podpis tehdejšího ministra vnitra Lubomíra Metnara (za ANO), aby se text mohl poslat dál do připomínkového řízení. Metnar tehdy tvrdil, že se zpráva musí vyprecizovat. Krátce po vydání článku o jejím zdržování ale dokument podepsal.

Právě v květnu, kdy měla původně zpráva vyjít, probíhalo referendum ČSSD o tom, zda vstoupit s ANO do vlády. Pokud by sociální demokracie koalici s Babišovým hnutím odmítla, musela by se hledat jiná varianta. A spolupráci ANO a komunistům nabízela právě jen SPD.

Poté, co deník Aktuálně.cz upozornil na pasáže o SPD v chystané zprávě, se hnutí Tomia Okamury proti dokumentu ostře vymezilo. "Hnutí SPD nemá informace o obsahu zprávy ministerstva vnitra, která se týká extremismu. Považujeme za naprosto skandální, že obsah zprávy je v době svého zpracování a před schválením konzultován s médii," nařklo SPD v tiskové zprávě vnitro řízené ministrem za ANO. Zároveň odmítlo, že by bylo extremistickou stranou.

Z SPD přesto občas zní extrémní názory. Bývalý tajemník Jaroslav Staník jde před soud kvůli tomu, že měl na půdě sněmovny slovně posílal menšiny do plynu. Policie se také zabývá poslancem Miloslavem Roznerem (SPD), který o romském táboru v Letech prohlásil, že se jedná o "neexistující pseudokoncentrák".

Poslankyně Tereza Hyťhová (SPD) zase loni v listopadu vyjádřila pochopení pro lidi, kteří vyhrožovali prvňáčkům z Teplic. Na fotografii, která kolovala po internetu, totiž byly i snědší děti. Policie nakonec konstatovala, že u Hyťhové nejde o trestný čin.