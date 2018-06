Nepřijatelné, vyškrtněte SPD ze zprávy o extremismu, cupuje Hrad zpožděný dokument z vnitra

Hrad v připomínkovém řízení ostře kritizuje zatím nevydanou výroční zprávu o extremismu, kterou připravuje ministerstvo vnitra. Vadí mu především pasáže týkající se hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Dokument běžně vychází v druhé polovině května, poprvé po pěti letech se ale vydání výrazně zpozdilo.

Hrad vnitru poslal tři strany připomínek, zpráva je podle něj v současném stavu manipulativní. "Je nepřijatelné, aby autoři pranýřovali politické a jiné subjekty jen proto, že nesdílejí jejich pohled na určité společenské jevy," vytýká Hrad v připomínkách. K těm se bude muset vnitro vyjádřit, případně je do zprávy před vydáním zapracovat.

"Naprosto nepřijatelné je zařazení parlamentní politické strany SPD do zprávy, stejně jako mnohá tvrzení autorů zprávy na adresu tohoto politického subjektu a jeho představitelů. Zároveň autoři alibisticky uvádějí, že SPD není z ‚pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem'," napsal ředitel bezpečnosti na Hradě Jan Novák.

Podle něj je nejproblematičtější pasáží zprávy podkapitola 3.4, právě v níž se na několika stranách zmiňuje SPD. "Některé pasáže by vzhledem k ideologickému zabarvení měly být ze zprávy zcela vyškrtnuty," doporučuje.

Hrad tak poukazuje právě na pasáže o SPD, které jsou podle řady zdrojů Aktuálně.cz důvodem, proč se vydání zprávy zpožďuje. Mezitím sociální demokraté v pátek vyhlásili výsledky referenda, v němž rozhodli o vstupu do menšinové vlády s ANO a podporou komunistů. Pokud by členové rozhodli opačně, premiér Andrej Babiš nevylučoval, že by o podporu požádal Okamuru.

Dokument se zatím nedostal ani na vládu, která ji musí před vydáním schválit. "Zprávu precizujeme," zdůvodňoval ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), proč se tentokrát zpráva dostala do připomínkového řízení později.

Hrad: Zpráva si protiřečí

Vnitro se teď navíc bude muset vypořádat s řadou připomínek, které Hrad zaslal. Mimo jiné tvrdí, že zpráva si ohledně SPD protiřečí. "Obezličku, kdy je subjekt označen za populistický (s různými přívlastky), zároveň za neextremický a zároveň je napsáno, že extremistickou rétoriku 'úspěšně převzal' a 'přispíval k atmosféře strachu a k polarizaci společnosti', nelze akceptovat," píše Hrad.

V návrhu totiž na straně 14 stojí: "Hnutí SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory."

Hrad se také na rozdíl od ministerstva nedomnívá, že hlavní hrozbu už v současné době nepředstavují tradiční pravicové extremistické subjekty či ty xenofobně populistické. "Hlavní hrozbou pro demokratickou společnost jsou ti, kteří chtějí omezit politickou soutěž a legitimní diskusi ve veřejném prostoru nálepkováním a odsouzením, ať už jde o nálepku ‚populismu', nebo 'šíření dezinformací'," doplnil Hrad svůj komentář.

Z SPD ovšem často zní xenofobní výroky, což vedlo i ke stíhání tajemníka strany Jaroslava Staníka. Ten na půdě sněmovny podle řady svědků prohlašoval, že by příslušníci různých menšin měli jít "do plynu". Poslanec Miloslav Rozner označil romský tábor v Letech, který sloužil nacistům během druhé světové války, za "pseudokoncentrák".

Stejně tak zní ze strany Tomia Okamury časté výpady proti cizincům a muslimům. Na propagačních materiálech strany bylo před volbami například heslo Stop islámu, stop teroristům. Naposledy se také místopředsedkyně SPD v Karlovarském kraji Věra Maříková podivila, že v reklamě na český trdelník vystupuje holčička tmavé pleti.

Prezident Miloš Zeman vyjadřuje náklonnost SPD opakovaně. Okamurovo hnutí spolu s komunisty podle něj mohlo podporovat Babišovu vládu. Zeman se také zúčastnil sjezdu SPD, kde však kritizoval postoj hnutí k vojenským misím.

SPD se proti pasážím zprávy o extremismu, které nedávno zveřejnil deník Aktuálně.cz, ohradila. "Informační spolupráce části médií, která pravidelně skandalizují hnutí SPD, a ministerstva vnitra při tvorbě této zprávy ukazují na zřetelné totalitní tendence. Spolupráce státních orgánů a části médií v politickém boji je typickou metodou práce fašistických a komunistických režimů," reagovala SPD v tiskovém prohlášení.

