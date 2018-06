Hnutí Slušní lidé chce v Brně kandidovat se Soukromníky, lídrem bude kickboxer Pernica

Hnutí má desítky členů. Skládají se především z lidí z okolí boxu, bojových sportů a z fotbalových fanoušků.

Brno Radikálně pravicové hnutí Slušní lídé bude v podzimních komunálních volbách v Brně kandidovat spolu se Stranou soukromníků. Tu financuje senátor a podnikatel Ivo Valenta.

Lídrem kandidátky je předseda hnutí a trojnásobný mistr ČR v kickboxu Zdeněk Pernica. Na druhém místě bude místostarostka městské části Brno-Židenice Monika Doležalová. Odešla kvůli tomu z KDU-ČSL. Novinářům to v pátek řekli zástupci obou koaličních partnerů.

Pernica spolu s krajským předsedou Strany soukromníků Janem Baránkem podepsali dohodu o spolupráci. "Jsem rád, že jdeme do voleb společně se Soukromníky. Jsme jediná alternativa pro to, co je ve vedení města teď," řekl Pernica. Narážel tím na koalici hnutí ANO, Žít Brno, KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09. Slušní lidé dlouhodobě kritizují především Žít Brno a náměstka Matěje Hollana.

Baránek uvedl, že vyjednávání trvalo zhruba měsíc s ohledem, že Slušní lidé mají nálepku extremistického hnutí. "My slušné lidi nepovažujeme za extremistické hnutí, ta nálepka jim byla uměle vytvořena. Považujeme je za slušné lidi, kteří chtějí udělat něco pro město Brno," řekl Baránek.

Doležalová řekla, že rozhodování o odchodu z KDU-ČSL nebylo jednoduché, ve straně byla 23 let. Přestalo se jí líbit směřování některých vrcholných politiků, konkrétní nebyla.

"Jsem ráda, že můžu podpořit Slušné lidi, protože si vážím toho, co dělají a říkají. Dělají to upřímně a říkají naplno, co si myslí. Neschovávají se za nějaké prázdné fráze," řekla Doležalová. Hnutí ji zaujalo například tím, jak bojuje proti sociálním projektům Žít Brno.

Žít Brno chce ukončit bezdomovectví v Brně, dalo například prostřednictvím projektu Rapid Re-Housing padesát bytů rodinám s dětmi v nouzi. "Nejsem zastáncem těchto projektů. Líbí se mi, jak tuto problematiku řeší Armáda spásy, která to dělá lépe," uvedla Doležalová.

Žít Brno kritizuje i opozice, podle které se rozdávají byty dřívějším neplatičům. Armáda spásy má tréninkový byt, ve kterém učí obyvatele, jak pak zvládat situaci při bydlení v normálním bytě.

Hnutí Slušní lidé vzniklo v roce 2016 právě jako reakce na současnou koalici. Upozornilo na sebe například překrytím růžového tanku modrou plachtou nebo vyvěšením Hollanovy nahé fotky na most v Brně. V květnu 2018 přerušilo divadelního představení Naše násilí a vaše násilí tím, že vstoupilo v jeho průběhu na jeviště a vytvořilo živý řetěz.

Hnutí kromě toho žaluje ministerstvo vnitra za to, že jej nazvalo extremistickým. Politolog Miroslav Mareš by ho zatím jako extremistické necharakterizoval, ale řadil by ho k radikální pravici.

Hnutí má desítky členů. Skládají se především z lidí z okolí boxu, bojových sportů a z fotbalových fanoušků. Politici upozorňují na to, že někteří členové měli problémy se zákonem. Hnutí dosud neodevzdalo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zprávu o financování za rok 2017, neodevzdalo ji ale ani za rok 2016. Pernica v pátek řekl, že to hnutí brzy napraví.