Žofín mění nájemce. Odneseme vybavení a palác zavře, hrozí agentura a žaluje Prahu 1

Palác Žofín v Praze od nového roku po třiceti letech změní nájemce. Agenturu NKL vystřídá společnost Zátiší Catering Group, která vyhrála výběrové řízení. Dlouholetý provozovatel se ale Žofína vzdát nechce. Tvrdí, že jeho konkurent nesplnil potřebné podmínky, a na Prahu 1 podává několik žalob. Hrozí také, že si z budovy odnese potřebné vybavení a palác by tak nemusel být příští rok v provozu.

Palác Žofín provozuje Agentura NKL od roku 1994. Uspořádala zde asi pět tisíc akcí, včetně jednání nejvyšších představitelů zemí EU či veřejných rozloučení s Karlem Gottem, Ivanem Hlinkou nebo Waldemarem Matuškou. Tomu je ale konec. Agentura se sice ve výběrovém řízení letos ucházela o pokračování pronájmu, jenže neuspěla.

Radnice Prahy 1 se v září rozhodla ve výběrovém řízení upřednostnit společnost Zátiší Catering Group, které Palác Žofín pronajme na 10 let. Novorenesanční budovu na Slovanském ostrově má převzít prvního ledna. Jenže Agentura NKL to nechce dopustit. Tvrdí, že radnice při rozhodování o novém nájemci porušila zákon.

"Vítězný uchazeč nesplnil podmínky veřejné soutěže, týkající se profesní způsobilosti, v nichž je výslovně uvedeno, že účast v soutěži je podmíněna minimálně tříletou kontinuální zkušeností s provozováním a užíváním alespoň jednoho obdobného objektu," tvrdí zástupci společnosti.

A spor chtějí řešit soudně. Na Prahu 1 podali žalobu o určení neplatnosti výsledku veřejné soutěže a také nájemní smlouvy mezi Prahou 1 a novým nájemcem. Na státní zastupitelství pak zamířil podnět pro podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a trestní oznámení na tři radní Prahy 1 pro podezření z možného korupčního jednání.

Podle živnostenského rejstříku dostalo Zátiší Catering Group oprávnění k "provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí" opravdu až letos v květnu.

Oprávnění na hostinskou činnost má ale firma už od roku 1995. Provozuje několik restaurací, mimo to nabízí cateringové služby nebo dodává jídla do školních jídelen a firemních kantýn.

Praha 1 si tak stojí za tím, že Zátiší Catering Group veškeré podmínky splnilo. "Agentura NKL ve veřejné soutěži neuspěla a jí tvrzené informace jsou v naprostém rozporu s objektivní realitou. Společnost Zátiší Catering Group ke své nabídce předložila všechny doklady požadované podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Hodnocení nabídek proběhlo řádně a v souladu s podmínkami soutěže," říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.

K tomu se Agentura NKL rozhodla podat na Prahu 1 žaloby hned v několika dalších věcech. Podle jejích zástupců městská část nenaplnila část smlouvy, která sjednávala přednostní právo nájemce na prodloužení doby nájmu na dalších 10 let.

Další žaloba se týká hřiště s historickým vláčkem, které na Slovanském ostrově od roku 2009 provozuje Praha 1. "Veškerou elektrickou energii nezbytnou pro provoz vláčku a přímotopů včetně dalších spotřebičů pro sociální zařízení získával provozovatel po celou dobu neoprávněně, bez vědomí nájemce objektu, bez smlouvy s dodavatelem energií a vlastního měřícího zařízení, tedy prostřednictvím nelegálního odběru," uvádí NKL.

Podněty od agentury se zabývá i policie. "Oznámení jsme v této souvislosti přijali a věc šetříme. Tedy zjišťujeme, jestli se jedná o protiprávní jednání, nebo ne. Zatím jsme nic trestného nezjistili," říká policejní mluvčí Jan Daněk.

Kvůli změně nájemce palác na dva roky zavře, hrozí podle agentury

Popsaný spor by mohl v krajním případě vyústit i v to, že palác bude muset na nějaký čas zavřít. Agentura NKL upozorňuje, že jako nájemce objektu je majitelem veškerého vybavení a technologií v paláci. To zahrnuje kuchyni, restauraci i kavárnu, počítačové vybavení pro kotelnu a vzduchotechniku, kamerové systémy nebo internetové kabely. Městská část přitom dle NKL firmu ještě neoslovila s žádostí o odkoupení vybavení. Agentura tak hrozí, že si jej vezme s sebou.

"Agentura NKL proto v září upozornila zastupitele, že podle kvalifikovaného odhadu dojde v případě vystěhování a odstranění těchto zařízení k přerušení provozu Paláce Žofín na jeden až dva roky, než budou prostory znovu legislativně, stavebně a technologicky připraveny a zaškolen potřebný personál obsluhy," tvrdí. Už 17. ledna by se měl přitom na Žofíně konat reprezentační ples Univerzity Karlovy.

Mluvčí Prahy 1 v odpovědi na zaslané dotazy neuvádí, zda by změna pronajímatele mohla nějak ovlivnit pořádání akcí v příštím roce. "Podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku výslovně uvádějí, že budova Paláce Žofín nemusí k okamžiku jeho předání vítěznému uchazeči obsahovat obvyklé vybavení," uvádí pouze Šnejdarová.

Deník Aktuálně.cz oslovil s žádostí o vyjádření i zástupce Zátiší Catering Group, ti ale do vydání článku neodpověděli.

Není to poprvé, co pronájem Žofína Agenturou NKL vzbuzuje spory. V minulých letech se firma opakovaně snažila Prahu 1 přesvědčit, aby jí předčasně prodloužila nájemní smlouvu právě až do roku 2034. To kritizovali opoziční zastupitelé, podle kterých měla dostat prostor i jiná firma.

