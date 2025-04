Odešel divadelní režisér a signatář Charty 77 Ludvík Kavín

V rakouské metropoli Vídni zemřel v pátek ve věku 81 let zemřel divadelní režisér, dramaturg, překladatel a signatář Charty 77 Ludvík Kavín. Kavínova rodina to oznámila v sobotu. Brněnský rodák společně s manželkou Nikou Brettschneiderovou, rovněž signatářkou Charty 77, založili divadlo Theater Brett, které ve Vídni vedli do roku 2018.

Kavín a Brettschneiderová se v roce 1977 v někdejším socialistickém Československu zapojili do občanského hnutí Charta 77, v témže roce oba emigrovali do Rakouska. Kavín ve Vídni na přelomu 70. a 80. let vedl vídeňskou pobočku tiskové agentury československých disidentů Palach Press. Manželé ve Vídni otevřeli vlastní divadlo, které se stalo jedním z center československé emigrace v Rakousku. Po zhroucení totalitního režimu v Československu v roce 1989 začali Kavín s Brettschneiderovou působit opět ve vlasti. Kavín byl mimo jiné ředitelem Zemského divadla v Brně, jeho žena, která zemřela v roce 2018, vyučovala na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) v Brně. Oba za své mezinárodní zásluhy v kultuře a v občanské společnosti obdrželi v roce 2013 Cenu Centrope.