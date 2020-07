Praha 1 se chystá pronajmout Žofín do roku 2034. Opozice se bojí, že opět moc levně

Lukrativní Palác Žofín může zůstat v rukou společnosti Agentura NKL až do roku 2034. Soukromá společnost požádala městskou část Praha 1 o prodloužení smlouvy, která končí na konci roku 2024, o dalších deset let. Kolik ji to bude stát, rozhodne znalecký posudek. Podle opozice by ale šanci získat prostory měla dostat i jiná firma. Jen tak se podle ní zajistí, že na tom radnice netratí.

Agentura NKL má žofínský palác v pronájmu nepřetržitě už od roku 1994. Současná smlouva vyprší na konci roku 2024. Společnost nyní žádá o prodloužení nájmu o dalších deset let, aby si mohla vzít u banky úvěr ve výši až 15 milionů korun. "Banka požaduje, aby měla Agentura NKL zajištěnou možnost podnikání v Paláci Žofín a tím i odpovídající příjem na dobu minimálně dalších 10 let po datu ukončení platné nájemní smlouvy," vysvětluje společnost v dopise starostovi.

Současná smlouva umožňuje nájemci pět let před jejím vypršením požádat radnici o jednání o prodloužení smlouvy o dalších deset let. Městská část se nyní rozhodla, že by se měl vypracovat znalecký posudek. Na základě něj se určí, jakou cenu by společnost platila od roku 2024 s tím, že by se částka valorizovala. V současnosti stojí firmu nájem Paláce Žofín osm milionů korun ročně.

Opoziční zastupitel a do ledna letošního roku radní pro majetek a bytovou politiku David Bodeček (Piráti) však uvedený postup kritizuje. Nelíbí se mu, že by se cena nájmu měla odvíjet od znaleckého posudku. "To je tak atypický prostor, že tam by se nemělo jet podle ceny obvyklé, kterou podle mě nemůže znalec ani určit. S čím to bude srovnávat? S Rudolfinem?" ptá se Bodeček.

Podle starosty Prahy 1 Petra Hejmy (STAN) však znalec cenu určit zvládne. Navíc upozorňuje, že radnice nájemci stanovuje mnoho omezení a podmínek. "Provozovatel si tam v žádném případě nemůže dělat, co chce. Řadu akcí musí dělat za náklady, některé dokonce zdarma. Odehrává se tam všechno možné i nemožné. Bylo tam například rozloučení s Karlem Gottem, což je také nekomerční záležitost," upozorňuje starosta a dodává, že v Žofíně se konají třeba maturitní plesy místních škol či jednání zastupitelstva.

Podle Bodečka je však možné tyto požadavky specifikovat v takzvaném záměru s tím, že by se o nájem mohli hlásit i další zájemci. Pokud by nabídli vyšší cenu, dostala by Agentura NKL možnost tuto nabídku dorovnat. Pokud by ji nedorovnala, připadl by nájem někomu jinému. Podle Bodečka by se tímto způsobem mohla zjistit skutečná tržní cesta lukrativního prostoru, který dle jeho názoru jiným způsobem zjistit nelze.

Za 25 let se nájem zvedl z šesti na osm milionů

Bodeček zdůrazňuje, že jeho snaha není motivována nespokojeností s Agenturou NKL. Naopak se domnívá, že odvádí dobrou práci. "Po téhle stránce je to pro mě nepříjemné. Myslím si, že tenhle nájemce je fajn, ale musíme zjistit cenu, protože Žofín je v rámci nemovitostí jeden z pokladů, který Praha 1 má. Tím pádem by se z tohoto objektu měl generovat adekvátní zisk. Není možné, abychom dělali pro nájemce bohulibou činnost," vysvětluje Bodeček.

Zároveň však připouští, že se může stát, že by nakonec i trh ukázal, že současná výše nájmu je odpovídající. Sám si to však nemyslí. Vychází také například z toho, že v roce 1994 platila společnost za pronájem Paláce Žofín pět milionů korun, o rok později šest milionů korun. Za 25 let se tedy nájem zvedl jen o necelou třetinu, což je podle Bodečka při dramatickém růstu cen nemovitostí v Praze málo. Radnice navíc do Žofína v minulých letech investovala desítky milionů korun na rekonstrukci objektu.

Starosta Hejma si však nemyslí, že by Agentuře NKL pronajímali Žofín nevýhodně. "Cenu jsme zdělili, takže nechci posuzovat, jestli je taková, nebo maková. Ale na druhou stranu si myslím, že pod cenou to není. Věřím však, že dokážeme s tímhle provozovatelem dojednat cenu ještě lepší," říká Hejma.

Starosta navíc upozorňuje, že cena není to nejpodstatnější, ačkoliv i on sám chce, aby z nájmu šlo do pokladny městské části co nejvíce. "Žofín je unikátní objekt a je potřeba ho unikátně provozovat. A na to může mít pouze ten, kdo prokáže, že dlouhou dobu provozoval něco obdobného. Určitě bychom tam nepustili obyčejného hospodského, který by nám dal třikrát tolik, ale neměl by s podobným provozem zkušenost. Je to prostě Palác Žofín, ten je jen jeden," vysvětluje starosta.

Pokud tedy nájemce, se kterým podle starosty panuje spokojenost, bude souhlasit s částkou, kterou určí znalec, není podle Hejmy žádný důvod Agentuře NKL nepronajmout Žofín na dalších deset let.