Zneužívané jezídské ženy trpí traumaty. Česko chce sexuálním otrokyním IS pomoci, shání psychology

před 1 hodinou

Česko pomůže na severu Iráku jezídům a ženám z této náboženské menšiny, které byly často radikály z Islámského státu zneužívány jako sexuální otrokyně. Ministerstvo zahraničí připravuje vyslání psychoterapeutů do této země. "Největší problém, kterému jezídové čelí, jsou traumata z toho, co prožili. Muži byli zabíjeni a ženy byly odváděny do otroctví jako sexuální otrokyně. Potřebují psychoterapeutickou podporu a potřebují někoho, kdo by se jim věnoval, což není jednoduchá věc. Prožili si děsivé věci," říká pro Aktuálně.cz místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL), který pomoc inicioval.

Praha - Když radikálové ze samozvaného Islámského státu obsazovali a pustošili severní Irák, nejvíce na to doplatily statisíce místních jezídů. Zajaté muže extremisté často rovnou popravovali a ženy si odváděli jako sexuální otrokyně. Teď radikálové ustupují a do oblasti se vracejí původní obyvatelé včetně žen, které si s sebou často nesou hluboká traumata. Hlavně jim, ale i dalším postiženým členům této náboženské komunity mají pomoci školení psychoterapeuti, které chce zajistit české ministerstvo zahraničí.

"Ještě na to nemáme projekt, ale je velká vůle to udělat a hledáme finance," vysvětlil Aktuálně.cz velvyslanec v Iráku Jan Vyčítal s tím, že je ještě třeba najít partnery přímo na místě, ale také psychology či psychoterapeuty, kteří by byli vysláni z Česka nebo vyškoleni přímo v Iráku.

"Chceme jim pomáhat a zapadá to do konceptu pomoci, kterou už poskytujeme," potvrdil redakci náměstek ministra zahraničí Václav Kolaja. Peníze podle něj může poskytnout samo ministerstvo zahraničí z rozpočtu, který má pro podobné účely vyhrazený. Hledá se také vhodný člověk, který by iniciativu v Iráku řídil.

S nápadem přišel místopředseda Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek poté, co se loni v Praze sešel se zástupci jezídské menšiny. "Největší problém, kterému jezídové čelí, jsou traumata z toho, co prožili. Muži byli zabíjeni a ženy byly odváděny jako sexuální otrokyně. Potřebují psychoterapeutickou podporu a potřebují někoho, kdo by se jim věnoval, což není jednoduchá věc. Prožili si děsivé věci," řekl Bartošek. "Je důležité, aby se do těch míst vrátil život," dodal.

Jezídů žije v Iráku zhruba 500 tisíc, velké komunity se nacházejí ale i v Turecku nebo Sýrii. Jde o etnické Kurdy, kteří se ale pokládají za samostatný národ. V jejich náboženství se mísí prvky hinduismu, judaismu, křesťanství, islámu nebo šamanismu.

Česká republika pomáhá válkou postiženým zemím na Blízkém východě už roky. Například loni stát schválil okamžitou pomoc pro Irák a Sýrii ve výši 15 milionů korun. Vláda chce pomáhat postiženým lidem v zemích, z nichž pocházejí, aby nebyli nuceni utíkat do Evropy.

Zvažují se i další malé projekty na pomoc lidem, kteří se na severu Iráku postupně vrací do míst, kde bydleli před válkou. "Mají zbořené domy, je tam zničená infrastruktura, byli cíleně vyháněni ze svých domovů a mají tam velké problémy s vodou," naznačuje další možné směřování pomoci místopředseda sněmovny Bartošek.

autor: Lukáš Prchal