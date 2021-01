Zmatky v rozvozu vakcín do krajů. Dostáváme méně na úkor Prahy, kritizují hejtmani

Kraje dostávají méně vakcín proti koronaviru, než kolik by potřebovaly k očkování lidí starších 80 let. Někteří hejtmani zároveň kritizují, že dostávají méně vakcín než Praha nebo Brno. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že nesrovnalosti v dodávkách napraví a upravilo kvůli tomu plán distribuce. Přesto má Praha v únoru opět dostat víc vakcín než jiné kraje.

Distribuci vakcín, přesněji řečeno množství očkovacích dávek, do krajů doprovází nejasnosti až zmatky. Někteří hejtmani kritizují, že dostávají mnohem méně vakcín než Praha nebo Brno, ve kterých jsou nemocnice zřizované státem. Například Praha dosud dostávala třetinu z celkových dodávek vakcíny, a tamní nemocnice tak již mohou očkovat i registrované zájemce nad 80 let.

Jiné kraje však mají jen zlomek toho, kolik by potřebovaly. Zatím proto mohou očkovat jen zdravotníky nebo klienty či pečovatele domovů pro seniory. A senioři starší 80 let, kteří se již mohou registrovat k očkování, zatím marně čekají na termín. Kraje tak - dle svých slov - pravděpodobně nezvládnou splnit plán ministerstva zdravotnictví, podle kterého by lidé nad 80 let měli být očkovaní do konce února.

"Jsem rozčarován, jak dochází k rozdělování vakcín. Z čísel, která máme k dispozici do 14. ledna, kdy přišla poslední zásilka vakcín, bylo do Prahy distribuováno 32 procent vakcín, do Brna 19,4 procenta a do Libereckého kraje jen 2,77 procenta," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) s tím, že by se měly snížit dodávky v krajích, kde je počet vakcín nepřiměřeně vysoký.

To samé kritizuje i hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS). Z přibližně dvou set tisíc dávek, které byly dosud distribuovány do krajů, jich Vysočina dostala necelých šest tisíc. "K přerozdělení nedošlo tak, jak bylo avizováno. Upřednostněny byly velké kraje a zcela mimo dohodnutý systém byly vakcínou zásobovány především fakultní nemocnice zřizované státem," říká Schrek.

Ministerstvo zdravotnictví nedodrželo dohodnutý klíč k rozdělení vakcín do krajů podle počtu obyvatel a zvýhodnilo velké kraje a státem zřizované nemocnice. Na Vysočinu dorazily pouze 3% celkových dodávek. Premiér i ministr slíbili nápravu v dodávkách i v informování veřejnosti. — Vitezslav Schrek (@VSchrek) January 19, 2021

Hejtmani totiž počítali s tím, že jim jsou vakcíny rozdělovány podle toho, kolik mají v kraji lidí nad 65 let. Jak ale zjistila redakce Aktuálně.cz, ministerstvo od začátku ledna rozdělovalo vakcíny podle počtu očkovacích center v krajích, což ale krajům nedostatečně komunikovalo.

"Komunikace ministerstva zdravotnictví s našimi krajskými koordinátory byla v závěru minulého a počátkem letošního roku poměrně chaotická," říká hejtman Schrek. Ministerstvo zdravotnictví prý po kraji nejdříve chtělo, aby samo sdělilo, kolik potřebuje vakcín podle kapacity očkovacích míst. "Po několika hodinách to ale rozhodli sami za nás a poslali nám vakcíny dle vlastního uvážení bez jakéhokoli klíče," dodal.

V regionech se tak domnívali, že dostávají vakcíny právě podle počtu obyvatel nad 65 let. Kdyby kraje opravdu dostávaly od začátku vakcíny podle tohoto zadání, měly by jich skutečně mít k dispozici mnohem víc, než kolik jich mají dnes. S distribucí vakcín rozdělovaných podle počtu osob starších 65 let se však začalo až od třetího lednového týdne.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tvrdí, že první dodávky vakcín musely být naplánovány ještě v prosinci a jednalo se o první odhad pravděpodobných kapacit očkovacích center. "Mezitím se očkování rozjelo, počet očkovacích míst se zvětšil. Možná to bylo chybně interpretováno, ale od 3. týdne v lednu je to proto plánováno podle počtu lidí nad 65 let," říká Blatný.

Praha má mít víc i v únoru

Díky změně ve způsobu distribuce by se tak správně měl počet dodávaných vakcín do krajů začít dorovnávat. A oproti prvotním dodávkám v lednu to vypadá, že v únoru kraje skutečně dostanou dávek očkovací látky víc. Například Pardubický kraj dostal během prvních dvou týdnů v lednu celkem 2340 vakcín a za stejné období v únoru má nově dostat 9360 dávek.

Nicméně z plánu rozvozu vakcín od společnosti Pfeizer na měsíc únor je patrné, že kraje budou opět zaostávat za Prahou. V daném měsíci jich má většina dostat přibližně 90 procent toho, co by správně měly dostat podle počtu obyvatel starších 65 let. Praha ale dostane o třetinu vakcín víc, než by dle tohoto modelu dostat měla. Zahýbat s tím však mohou ještě dodávky vakcín jiných společností, jejichž distribuční plán zatím kraje nemají.

Počty dodávek do krajů také nejspíš ovlivní oznámení Pfizeru, který se chystá omezit dodávky do Evropy. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu České televizi řekl, že Pfizer hodlá Česku snížit po dobu tří týdnů dodávky o 30 procent a že má přijít až o 80 tisíc dávek méně. Firma to zdůvodnila tím, že chce mezitím navýšit výrobu. "Pfizer nám naposledy oznámil, že krátí dnešní dodávku a napraví ji v únoru," uvedl Babiš.

Třeba v Praze to bude znamenat velké komplikace v souvislosti s očkováním seniorů v domovech. "V tuhle chvíli není dost vakcín. Ty, které byly nasmlouvané, budou dramaticky redukovány, a bude problém správně udělat reočkování těch, kteří již byli naočkováni," uvedl ředitel Městské polikliniky Praha a krajský koordinátor očkování David Doležil.

Jasno v dodávkách už by rád měl třeba i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). "Píše nám @ZdravkoOnline (oficiální účet ministerstva zdravotnictví, pozn. red.). Pfizer bude pro příští týden zásadně krátit dodávky. Nejsme však schopni říct, jak budou kráceny dodávky do jednotlivých míst. Může mi sakra někdo říct, jak v tomhle máme v kraji plánovat termíny pro očkování seniorů?" uvedl na Twitteru Kuba.

Nejasnosti panují i v rozdělování dávek mezi jednotlivá zdravotnická zařízení. Ministerstvo zdravotnictví odmítá zveřejnit seznam, kam a kolik vakcín posílá. Minulý týden však Seznam Zprávy upozornily na to, že Státní zdravotní ústav dostal tisíc dávek v době, kdy už některé kraje upozorňovaly, že mají málo vakcín pro nejohroženější skupiny.

"Zvládneme to. Když přestaneme očkovat zdravotníky"

Hrozí, že kvůli nedostatku vakcín v krajích se oddálí očkování lidí nad 80 let, kteří mají dostat vakcínu nejpozději do konce února. Ti se sice mohou registrovat k očkování už od 15. ledna, mnoho jich však zůstává bez termínu.

"Stát slavnostně odprezentoval, že je od 15. ledna připraven očkovat seniory nad 80 let, aniž by dodal, že nedodal vakcínu všem krajům tak, aby tyto seniory všechny očkovat mohly," uvedl hejtman Schrek.

Například Středočeský kraj má mít v únoru podle přepočtu na množství obyvatel starších 65 let nárok na 74 tisíc dávek. Je to patrné z plánu ministerstva zdravotnictví, který ukazuje, kolik má kdy do Česka přijít vakcín. V lednu kraj podle radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) dostane celkem 38 tisíc dávek.

Ani v lednu, ani v únoru tak nebude mít nejlidnatější tuzemský region dostatek vakcín pro očkování prioritních skupin. "V prioritní skupině 1A máme 33 tisíc lidí v segmentu zdravotnických zařízení a dalších 50 tisíc lidí, kterým je víc než 80 let. Navíc je potřeba je všechny očkovat ve dvou dávkách," propočítává Pavlík.

Číslo zdravotníků v prioritní skupině 1A navíc kraj bude muset navýšit, jelikož do ní - dle rozhodnutí vlády - nakonec "spadli" všichni zdravotníci, nikoliv jen ti, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty nakaženými nemocí covid-19. "Dojde k tomu, že celý systém očkování bude zpožděn," míní Pavlík.

Podobná situace je i v Libereckém kraji. "Vakcín máme opravdu málo a i v dalších týdnech proto budeme prioritně doočkovávat zdravotníky, ambulantní specialisty, praktické lékaře a domovy pro seniory. Situace se vzhledem k plánovaným dodávkám nezmění ani v únoru, kde bude muset proběhnout druhé kolo očkování těchto skupin, a na očkování nových zájemců v kategorii nad 80 let nám zůstane zoufale málo vakcín," uvedl hejtman Půta.

Že nejsou po registraci volné termíny na očkování není o kapacitách center, ale o tom, že nemáme vakcíny. Říkal jsem, že se to stane. My máme celou dodávku vyočkovanou a další větší má přijít až v úterý. Pokud nám vláda pošle dost vakcín, naočkujeme seniory nad 80 velmi rychle. — Martin Kuba (@Kuba_Martin) January 15, 2021

Například v Plzeňském kraji by zase potřebovali třikrát víc vakcín, aby plán naplnili. "Máme 25 tisíc lidí starších 80 let. Nechci kalkulovat, na jaký počet se kdy vakcína dostane, ale potrvá to minimálně řadu týdnů, protože očkovací centra nemají dostatek vakcíny, aby mohla říct, odteď budeme očkovat jenom osmdesátileté. Když přestaneme očkovat zdravotníky a všechny další, tak to podle plánu zvládneme," doplňuje vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Plzni Petr Pazdiora.