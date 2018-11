Živě: Babiš půjde před hlasováním o důvěře za komunisty. Nyní jedná se Zemanem

Místopředseda ČSSD Martin Netolický v Interview 24 uvedl, že se obává toho, aby ČSSD ve vládě nenahradila SPD, pokud by byla vládě vyslovena nedůvěra. "Andrej Babiš chce zůstat v čele vlády za každou cenu, je mu jedno, s jakou matematikou to bude," řekl a připustil, že taková situace by byla pro Česko ohrožující.