Sociální demokraté se radí, jak dostat Babiše z vlády, možná mu dají na vybranou

V Lidovém domě se radí sociální demokraté o tom, zda zůstanou ve vládě společně s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Jejich rozhodnutí zásadně ovlivní budoucnost vlády, Babiše i samotné ČSSD.

Několik týdnů se letos sociální demokraté rozhodovali, zda vstoupí do vlády s trestně stíhaným šéfem hnutím ANO Andrejem Babišem. Nyní se do tohoto rozhodování pustili opět - ovšem mají na něj jen několik málo hodin. V sídle strany se sešli ve středu po poledni členové předsednictva a poslaneckého klubu na společném jednání, po kterém oznámí výsledek.

"Musí padnout rozhodnutí, takto to dál nejde, je třeba ve vládě zůstat a naplňovat náš program," řekl před jednáním širšího vedení strany místopředseda klubu poslanců Jan Birke.

Ovšem zaznívaly i opačné názory. "Jsem připravený z vlády odejít, nelpím na své funkci, pokud premiér Babiš z vlády neodejde," prohlásil čerstvý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ale vzápětí dodal, že se bude řídit rozhodnutím, které přijme vedení strany.

Poslanec Ondřej Veselý zase vybízel, že by ČSSD měla najít cestu mezi odchodem Babiše z vlády a tím, že se k moci nedostanou nacionalisté. "Musíme dosáhnout cestu, aby ve vládě nebyl Andrej Babiš ani nacionalisté," řekl s odkazem na SPD Tomio Okamury. Zároveň je Veselý přesvědčený, že kdyby se ČSSD přidala k opozici a hlasovala pro nedůvěru vládě, tak by Okamura zrušil slib, že SPD je připravena hlasovat pro nedůvěru vládě.

Sociální demokraté jsou jako už mnohokrát dříve opět rozpolceni, ze strany zní naprosto protichůdná doporučení. Nejlépe to ukazují stanoviska platformy Zachraňme ČSSD, za kterou stojí Jiří Zimola či Michal Hašek, a vedení pražských sociálních demokratů, kde má naopak důležité slovo europoslanec Miroslav Poche.

"Platforma vyzývá poslanecký klub, aby dodržel platnou koaliční smlouvu a neúčastnil se hlasování o nedůvěře vládě vyvolaného opozicí," stojí v úterním prohlášení platformy Zachraňme ČSSD, podle kterého by se poslanci "neměli nechat zatáhnout do "nezodpovědného pokusu o vyvolání vládní krize".

Naopak pražský krajský výkonný výbor má naprosto odlišné stanovisko. "Žádáme politické grémium ČSSD, aby učinilo veškeré kroky vedoucí k tomu, aby v zájmu zachování politické kultury a důvěryhodnosti koaličního kabinetu došlo k personální změně na postu předsedy vlády České republiky," sepsali členové v Praze s tím, že by vedení mělo usilovat o post ministra spravedlnosti.

Vy byste z vlády odešel? “Nelpím na své funkci, jde o principy,” reaguje ministr zahraničí T. Petříček na dotaz @Aktualnecz . Nelíbí se mu, ze ve vládě chce zůstat premiér Babiš... Otázka je, jak moc v tomto jeho sdělení hraje roli stanovisko pražské ČSSD, které je členem... pic.twitter.com/qGwK28oUJ6 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 21, 2018

Sociální demokraté váhají, zda pohrozit Babišovi odchodem z vlády

Z dosavadních výroků mnoha straníků je patrné, že nejvíce převládají příznivci předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který nechce Babiše nadále ve vládě - což bude patrně také součástí stranického usnesení po jednání.

Před jeho začátkem se ale sociální demokraté lišili v tom, zda Babiše a jeho hnutí ANO přímo postavit před otázku, že by ministři za ČSSD opustili vládu, pokud by z ní sám premiér neodešel a hnutí nenominovalo na příštího předsedu vlády někoho jiného.

Z několika rozhodnutí vedení ANO je odpověď patrná - ANO nevymění Babiše ani pod hrozbou odchodu ministrů za ČSSD z vlády. Což by znamenalo, že sociální demokraté by se ocitli mimo vládu i jakýkoliv vliv na další směřování země.

"Ideálním řešením by bylo pokračování vládní spolupráce na současném půdorysu a výměna premiéra. To ale hnutí ANO odmítá a opozice nemá plán B," prohlašuje samotný Hamáček.

Plánem B myslí, co by následovalo, pokud by vláda po pátečním hlasování ve sněmovně padla. Šéfové ODS, pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN sice vyzývají prezidenta Miloše Zemana, aby po případném pádu vlády nejmenoval do čela opět Babiše, ale ten už mnohokrát avizoval, že to udělá. Naprosto stojí za současným předsedou vlády.