Zimola po 20 letech opustil sociální demokracii. Je lokajskou a směšnou stranou, říká

Po dvaceti letech opustil řady sociální demokracie bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Řekl, že i po takové době rozhodnutí učinit tento krok bylo v posledních týdnech celkem jednoduché. Zimola se stal předsedou hnutí Změna 2020, které bude na jihu Čech kandidovat na podzim v krajských volbách.

"Předtím bylo rozhodování složitější. Ale poslední kapkou bylo to, že jsem pochopil, že už ani jižní Čechy nejsou tím, co bývaly dříve. Tedy krajem, který se dokázal Praze postavit a vzdorovat," popsal situaci v ČSSD nedávné minulosti svýma očima.

Dodal, že definitivně se od strany odklonil loni na podzim. Tehdy jihočeská sociální demokracie prosazovala na kandidáta do Senátu v jindřichohradeckém obvodu starostu Jindřichova Hradce Stanislava Mrvku. "Předsednictvo strany ale rozhodlo, že o místo v horní komoře bude za sociální demokraty usilovat Milan Štěch. A mně tyto nedemokratické postupy přesvědčily, že ČSSD si na žádné vnitřní demokracii zakládat nechce. Lidé ve straně se nervou za tým a za program, ale vzhledem ke slabým preferencím se každý rve za sebe a za svoje místečko," uvedl Zimola.

Devětačtyřicetiletý politik začínal na komunální úrovni, nejprve byl starostou v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. V roce 2008 se stal na devět let jihočeským hejtmanem. ČSSD vedl do krajských voleb třikrát a vždy v nich strana zvítězila. Do letošního ledna byl předsedou jihočeské sociální demokracie a v letech 2018 i celostátním místopředsedou.

Zimola uvedl, že jeho politický profil se odchodem do Změny 2020 nijak nezměnil. "Stále se cítím být sociálním demokratem a nikdy jsem jim být nepřestal. Trošku mám strach, že jimi přestali být ti, kteří jsou stále ještě v ČSSD," řekl.

Podle něj je sociální demokracii uškodilo vládní spojení s hnutí ANO. Dodal, že ČSSD promarnila šanci být ve vládě výrazná a více korigovat premiéra Andreje Babiše (ANO). "Tohle všechno vedlo k tomu, že sociální demokracie se stává lokajskou stranou a stranou, která je pro voliče směšná. A to slovo směšná je možná ještě mírné," řek Zimola.