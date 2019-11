Zimolu bych před založením nové strany varoval, řekl prezident Zeman

Předseda jihočeské sociální demokracie Jiří Zimola je podle prezidenta Miloše Zemana jednou z mála výrazných osobností ČSSD. Před založením nové strany by ho hlava státu varovala. Zeman to řekl v televizi Barrandov. Bývalý jihočeský hejtman Zimola ve středu uvedl, že požádal o registraci hnutí Změna 2020.

Pokud by Zimola založil vlastní politickou stranu, bylo by to podle prezidenta štěpením atomů. "Je to jedna z mála výrazných osobností sociální demokracie, tak ať pro tuto stranu pracuje, ať občas snese nějakou porážku, ale věřím, že nakonec třeba krajské volby pro něj mohou být úspěšné," uvedl na Zimolovu adresu.

Zeman stál v čele ČSSD devět let, pod jeho vedením se vypracovala v jednu z nejsilnějších stran v Česku. Zimola patřil po volbách do Sněmovny v říjnu 2013 mezi účastníky tajné schůzky u prezidenta Zemana v Lánech. Část vedení ČSSD se pokusila odstavit předsedu strany Bohuslava Sobotku od vyjednávání o vládě.

Zeman uvedl, že Zimolovi už několikrát říkal, že neměl rezignovat na funkci prvního místopředsedy sociální demokracie. Zimola se funkce statutárního místopředsedy ČSSD vzdal začátkem loňského listopadu. Jako důvod uvedl, že považuje za nemožné, aby vedení ČSSD v současné podobě změnilo politiku strany. Tehdy také odmítl, že chce zakládat alternativu k ČSSD.

Ve středu Zimola oznámil, že požádal o registraci hnutí Změna 2020, které by mělo být složené se zástupců ČSSD i nestraníků. Odmítl současně, že chce sociální demokracii opustit či štěpit.

Předseda ČSSD Jan Hamáček ve čtvrtek řekl, že Zimola bude příští rok v krajských volbách kandidovat v dresu ČSSD. Zimolův projekt Změna 2020 není podle Hamáčka konkurencí sociální demokracie, ale platformou, která by měla na kandidátku přitáhnout významné krajské osobnosti sdílející podobné hodnoty s ČSSD. Zimola však ve čtvrtek řekl, že není jisté, zda bude v krajských volbách kandidovat.