Židovské obce jsou proti plánovanému koncertu rappera Ye v Praze

Federace židovských obcí nesouhlasí s plánovaným koncertem kontroverzního amerického rappera Ye, který se má uskutečnit v červenci v pražské Chuchli. Považuje za nepřijatelné, aby v zemi, která má zkušenost s holokaustem, vystoupil člověk, který veřejně šířil sympatie k nacismu. Federace a pražská židovská obec to uvedly v prohlášení na sociálních sítích.
Hudebník byl v minulosti kritizován za antisemitské výroky, letos se za ně omluvil.
"Federace židovských obcí v České republice a Židovská obec Praha považují za nepřijatelné, aby v zemi, která prošla zkušeností holokaustu a která je stále domovem přeživších nacistického běsnění, vystoupil člověk, jenž veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči Židům," uvedly obce ve společném prohlášení.
Poukázaly na to, že hudebník v minulosti opakovaně vyjadřoval obdiv k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi a šířil antisemitské výroky. "Je krajně znepokojivé, že by autor těchto projevů mohl v České republice dostat veřejný prostor a že by komerční zájem mohl převážit nad jednoznačným odmítnutím podněcování rasové nenávisti," uvedly židovské obce.
Nesouhlas s pořádáním koncertu už dříve vyslovili členové vedení Prahy za Piráty nebo například pražský radní Tomáš Slabihoudek (TOP 09). "Praha není jeviště pro ty, kteří zlehčují nenávist a posouvají hranice tam, kam bychom se jako společnost nikdy neměli dostat. Nejde o cenzuru hudby. Jde o elementární soudnost, protože některé věci by neměly být škatulkovány jako 'kontroverzní', ale jasně za hranou," uvedl Slabihoudek na svém facebooku.
Rapper, dříve známý jako Kanye West, měl letos vystoupit ve Francii či v Polsku, loni v létě na Slovensku, žádný z koncertů se ale neuskutečnil. Britská vláda zamítla rapperovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země. Kvůli svým postojům Kanye West přišel o vízum do Austrálie. Letos koncertoval ve Spojených státech či v Mexiku.
