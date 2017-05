Zeman toho má příliš a musí zvolnit, varoval Mynáře prezidentův lékař. Hrad už upravil program

před 47 minutami

Prezident Miloš Zeman by měl zmírnit pracovní tempo, doporučil kancléři Vratislavu Mynáři lékař Lubomír Nečas, který se o hlavu státu stará. Hrad připouští, že se Zeman při posledních zahraničních cestách cítil unavený a tvrdí, že prezidentův program byl upraven. "S ohledem na jeho únavu jsme upravili program tak, jak se dalo," řekl Hospodářským novinám Mynář.

Praha - Návštěva Libereckého kraje, Čína, summit NATO v Bruselu. A do toho vládní krize. Program prezidenta Miloše Zemana je v poslední době nabitý k prasknutí, a není proto divu, že hlava státu při svých nejnovějších cestách působila na pohled unaveně. Prezidentův osobní lékař Lubomír Nečas už upozornil kancléře Vratislava Mynáře, že by Zeman měl s ohledem na svou únavu zvolnit tempo.

"Myslím, že jeho únava plyne z náročnosti akcí, které má v tuto chvíli jednu za druhou. Chybí mu tam odpočinek. Podle mě mu tam schází týden, čtrnáct dní úplná pauzička od těch velkých akcí. Bohužel to z pracovních důvodů nelze, a v tuto chvíli se skutečně může někomu jevit unavený," řekl pro Hospodářské noviny (HN) Nečas.

K prezidentovu zdravotnímu stavu se vzhledem k lékařskému tajemství odmítl vyjadřovat. Přiznal nicméně, že už Mynářovi doporučil, aby prezidentův program zmírnil. "Ano, pan kancléř byl informován, že by bylo vhodné mírné zvolnění pracovního rytmu," sdělil lékař.

Mynář pro HN popřel, že by měl Zeman zdravotní problémy. Jeho stav se prý nehorší. Kvůli náročnému programu se podle kancléře prezident potýkal s únavou.

"Pan prezident říkal, že do večerních hodin v Bruselu (na čtvrtečním summitu NATO - pozn. red.) to nebylo nic moc, ale včera se cítil v pohodě, odpočinul si a zvládl perfektní projev v Lidicích. A po Jihomoravském kraji, kde nebylo třeba nic upravovat, má dva dny na odpočinek," uvedl kancléř. Zdůraznil, že "s ohledem na jeho únavu jsme upravili program tak, jak se dalo".

"Asi nezrušíme zasedání NATO. Když čeští podnikatelé chtějí letět do Vietnamu a požádali pana prezidenta, tak asi nebudeme rušit státní návštěvu Vietnamu a EXPA (v Kazachstánu - pozn. red.)," argumentuje Mynář.

"Program pana prezidenta je samozřejmě uzpůsobený tak, aby nemusel chodit na spoustu ceremoniálů. Vzhledem k tomu, že se ve Vietnamu čeká vysoká teplota a velká vlhkost, tak se snažíme, aby to všechno bylo pokud možno v jednom místě. Snažíme se, aby byl pan prezident co nejméně zatížen. Je to únavné pro všechny," dodal.

Také vlivný poradce Martin Nejedlý tvrdí, že prezidentovo okolí bere ohled na možnosti hlavy státu. "Celý tým a všichni lidé kolem v konzultacích s panem prezidentem jsou natolik soudní, aby ten program byl způsobilý a pan prezident neměl žádné problémy," řekl Nejedlý.

Zeman podrobnosti o svém zdravotním stavu nezveřejňuje. Ví se jen to, že špatně slyší a kromě cukrovky trpí polyfunkční neuropatií, tedy onemocněním nervů, kvůli němuž těžko chodí a neobejde se bez hole. S pohybem mu neustále pomáhá ochranka.

Zemanova únava byla patrná předminulý týden při cestě do Číny, kdy na něj museli státníci včetně čínského prezidenta Si Ťin‐pchinga či jeho ruského protějšku Vladimira Putina museli čekat při společném focení. Minulý čtvrtek na summitu v Bruselu pak prezident vynechal projev šéfa Bílého domu Donalda Trumpa či německé kancléřky Angely Merkelové.

Více čtěte v úterních Hospodářských novinách.