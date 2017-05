Zvolněte, doporučují lékaři Zemanovi. Ten svůj program omezovat nechce a byl jen unavený, říká Mynář

před 16 hodinami

Prezident při výstupu z letadla v Pekingu. | Video: Reuters | 01:09

Značná únava prezidenta Miloše Zemana prohloubená jeho zdravotními problémy byla na záběrech z cesty po Číně nepřehlédnutelná. Někteří lékaři proto prezidenta vyzývají, aby ve svém náročném programu polevil a více odpočíval. Zemana přitom ještě do léta čeká pět cest. V květnu na summit NATO do Bruselu, v červnu let do Vietnamu a Kazachstánu a do prázdnin tři výjezdy po krajích. Jeho kancelář však trvá na tom, že prezident naplánovaný program zvládne.

Praha - O videích, na kterých prezident Miloš Zeman při vystupování z letadla v Číně vrávorá a na společné focení s ostatními politiky ho musí dovézt vozík, se hovoří nejen v Česku. Značná únava prezidenta byla patrná i z mnoha dalších záběrů. Přesto se Zeman musí velmi rychle zotavit a připravit na další vysilující cesty. Ještě v květnu povede českou delegaci na summitu NATO v Bruselu a v červnu zamíří na několikadenní návštěvu Vietnamu. Cestou se navíc zastaví v kazašské Astaně, kde se zúčastní zahájení Expa 2017, na kterém otevře český pavilon. Foto: Economia To ale není ani zdaleka vše. Během června by měl prezident ještě zvládnout tři třídenní cesty do jižních Čech, na jižní Moravu a do kraje Vysočina. Dvaasedmdesátiletý Zeman přitom není evidentně v kondici. Trpí cukrovkou a neuropatií, která způsobuje, že necítí část dolních končetin. V minulosti už na veřejnosti několikrát klopýtl a při jeho návštěvách krajů jsou vždy Zemanovy přesuny přesně naplánovány tak, aby musel ujít co nejkratší vzdálenost. Asistent mu pomáhá na každých schodech i při nastupování a vystupování z auta. Jeho kondici neprospívá ani nezdravý životní styl, kterým se nikdy netajil. Zeman je vášnivý kuřák a rád pije alkohol. V minulosti Becherovku, nyní podle svých slov dává přednost moravskému vínu. Zeman klopýtl na schodech a přišel o botu, zachránila ho ochranka. Do úřadu vešel v ponožce číst článek Nejen podle laické veřejnosti je na něho cestování příliš. Na tom, že by potřeboval více odpočívat, se shodují i někteří lékaři. "Je důležité, aby pracovní zátěž vyvážil kvalitním odpočinkem a relaxací. Sám jsem byl Číně, vím, jak je taková cesta náročná. Měl i velmi náročný program," řekl Martin Holcát, bývalý ministr zdravotnictví a šéf lékařského konzilia, které však Zeman na konci loňského roku rozpustil. Šance, že by se Zemanovo zdraví a fyzická forma zlepšily, jsou podle Holcáta malé. "Všichni stárneme a věkem se zdraví většinou nezlepšuje. Dalších téměř šest let v úřadě je ale schopen zvládnout," míní lékař. Podle diabetologa Martina Haluzíka z pražské kliniky IKEM by byla podobná zátěž příliš náročná pro každého člověka s prezidentovou diagnózou a kondicí. "Pacienti s takovou diagnózou by měli zvolnit, na jejich únavě, zvláště z tak dlouhých cest, se nemoc může projevit. Šestnáct hodin denně je moc, kdokoliv z nás zdravých by měl co dělat," míní lékař. O prezidentské kampani Zeman nemluví, jenom ji dělá. V Hněvotíně napadl Stropnického Martin Biben číst více Nemocnice Na Homolce, kde je prezident ošetřován, se k jeho zdravotnímu stavu a vhodnosti vysoké frekvence dalších cest nechce vyjadřovat. "Jako zdravotnické zařízení musíme dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a nemůžeme bez souhlasu pacienta poskytovat žádné údaje," odpověděla tisková mluvčí Martina Dostálová. Hrad: Čína byla výjimečná Kritika i z řad prezidentových odpůrců přitom ani tak nemíří na samotného Zemana, ale na jeho kancelář. Právě ona by měla dokázat odhadnout, co je ještě pro prezidenta důstojně zvládnutelné. "Znovu jsem teď viděl několik záběrů a fotek Miloše Zemana v Číně a podle mě je velkým selháním jeho týmu, že ho tomu nechají vystavit. Je to vážně nemocný člověk, který evidentně už nemá sílu, a pokud ho nechtějí zabít, tak mu mají upravit program na minimum," napsal například šéfredaktor Respektu Erik Tabery na Facebooku. Dokud Zeman neprovede něco strašného, nemusí se odvolání bát. Ústavu je třeba změnit, soudí právníci číst článek Prezidentská kancelář je však neoblomná. O vynechání žádné cesty neuvažuje. "Návštěva Čínské lidové republiky byla v mnoha ohledech výjimečná a také mimořádně náročná. Takový nepřetržitý, fakticky osmidenní program už v letošním roce neočekávám," sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Lpění na naplánovaném programu potvrdil i prezidentův kancléř Vratislav Mynář. "Prezidentův zdravotní stav je stabilní. Nemíchejme únavu poté, co je tři dny na cestě po kraji a pak jedenáct hodin letí, a zdravotní stav. Já seděl vedle něho a byl jsem stejně unavený jako on. Navíc ty další cesty jsou dlouhodobě plánované a pan prezident sám žádný zkrácený program nechce," řekl Mynář. Dodržení plánu cest považuje za správné i bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček. "Prezident má naplánovanou agendu a musí se s ní vyrovnat, není možné, aby funkci vykonával na půl plynu," míní Špaček, který však připouští, že kancelář musela Havlův program upravovat. "Když byl v nemocnici, tak jsme samozřejmě museli návštěvy a cesty odložit a pak jsme je plánovali na období, které pro něho bude příhodnější," řekl. Pokud však podle Špačka nebyl první český prezident v neschopnosti, své povinnosti důstojně zvládal. "Od toho je prezident ve své funkci. Navíc jím obvykle bývá zkušený politik, který ví, co funkce obnáší," poznamenal.

