Je nemožné, aby senátoři určovali, kdo bude prezidentem, loučil se Zeman na Ústecku

Prezidentský kandidát, který není schopný posbírat 50 tisíc podpisů od občanů, by se o Hrad neměl ucházet. Podle Miloše Zemana tím ukazuje, že není schopný oslovit voliče. Dosluhující prezident to prohlásil při návštěvě Ústeckého kraje, kterou se s výjezdy do regionů ve funkci loučil. Lidi, kteří se s ním přišli setkat, ale více zajímalo, co bude od příštího roku dělat a zda setrvá v politice.

V žádném jiném kraji nezískal Miloš Zeman při prezidentské volbě takovou podporu jako právě v Ústeckém. Hlavou státu ho tu v roce 2018 volilo přes 62 procent lidí. Region s necelými 800 tisíci obyvatel, přiléhající k hranici s německou spolkovou zemí Sasko, si nyní vybral k poslednímu výjezdu ve funkci. "Už jsem tady posedmé," pochlubil se při návštěvě rozvržené do dvou dnů. Související Splněno hlásí Pavel, Nerudová i Fischer. Za tři měsíce budou Češi vybírat prezidenta Přehled V pondělí se sešel s krajskými zastupiteli v Ústí nad Labem, v nedalekém Děčíně se kromě vedení radnice potkal i s obyvateli. Poobědval také se starosty obcí Českého Švýcarska a se zástupci záchranných sborů, které pomáhaly při boji s ničivým lesním požárem letos v létě. V úterý zamířil do děčínské firmy Chemotex a také do obce Lukavec, honosící se krajským titulem Vesnice roku. Po návštěvě obecního úřadu následovalo setkání s lidmi, kteří jej vítali potleskem. Přišlo jich kolem stovky a nebyl mezi nimi nikdo, kdo by proti Zemanovi protestoval nebo s ním polemizoval vyčítavými otázkami. Lidé mu přáli všechno nejlepší a chtěli se s ním fotit. Děti z mateřské školky mávaly českými vlaječkami a Zemanovi předali obrázek s vlastnoručně namalovaným sluníčkem. "Chtěla jsem dětem ukázat prezidenta," prohlásila učitelka. Při besedě pobízel Zeman účastníky k dotazům. S úsměvem dodával, že neexistují hloupé otázky, jen hloupé odpovědi. Při podpisu pamětních knih opakoval i svůj tradiční bonmot, že vrací podpisové pero. Většinu posluchačů rozesmál. "Byla to paráda, je to správný člověk," uvedla jedna z žen sedících v první řadě. "Škoda že jako prezident končí," přidala se další. "Hezky odpovídal. Až mi vyhrkly slzy do očí," zaznělo také. Na rozdíl od dřívějších cest se Zeman po debatě s lidmi ochotně fotil. "Určitě, rád," odpovídal na prosby. "Ty máš lepší vozík než já," ocenil mladíka, který seděl, stejně jako on, na vozíku. Zeman navštívil sever Čech naposledy v červnu 2018, kdy se zastavil v místech, v nichž získal v prezidentských volbách největší podporu. V Lukavci byl už druhým prezidentem. Před 51 lety sem přijel Ludvík Svoboda, někdejší velitel československých vojáků na východní frontě druhé světové války a hlava státu v době komunistické normalizace po roce 1968. Podle starosty Tomáše Šelfeldra na něj pamětníci v obci dodnes vzpomínají a vzpomínat budou i na Zemana. Související "Není schopný vykonávat úřad prezidenta." Senát bude hlasovat o zbavení Zemana funkce Oproti dřívějším dobám nebyl Zeman útočný a při proslovech volil smířlivý tón. S výjimkou Senátu, který opět kritizoval za jeho úvahy o odebrání prezidentských pravomocí. Vracel se tak k říjnu minulého roku, kdy jej sanitka převezla z Lán do pražské Ústřední vojenské nemocnice a lékaři označovali prognózu uzdravení za nejistou. Při otázce na kandidáty do blížících se prezidentských voleb jen s úsměvem sdělil, že všichni vypadají dobře, a někteří dokonce mají drahé hodinky. Zemanova nástupce budou lidé volit 13. a 14. ledna, případné druhé kolo bude následovat 27. a 28. ledna. Na tiskové konferenci novinářům potvrdil, že se mu nelíbí možnost sbírat ke kandidatuře podpisy senátorů či poslanců, upřednostnil by podpisů od občanů. Ať kandidáti seženou 50 tisíc podpisů "Já bych to zrušil. Máme přímou volbu prezidenta. Je nemožné, aby deset senátorů určovalo, kdo bude prezidentem. Ke zvolení prezidentem potřebujete téměř tři miliony hlasů. Ať kandidáti seženou alespoň 50 tisíc podpisů. A když to neumí, ukazuje to, že nemají důvěru ani malé části z osmi milionů oprávněných voličů," uvedl Zeman. "Je neúspěch mé politické dráhy, že se mi to nepodařilo prosadit," dodal. Během své patrně poslední tiskové konference odpovídal prezident Miloš Zeman i na dotaz @Aktualnecz, zda se mu podle jeho názoru dařilo spojovat společnost, což sliboval po druhém zvolení prezidentem. Na videu je jeho odpověď i názor na prezidenta - sjednotitele. pic.twitter.com/vODQPUgBEX — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 18, 2022 Díky podpisům senátorů ohlásil kandidaturu na Hrad například šéf senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer či bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Na podpisy zákonodárců budou zřejmě spoléhat i další kandidáti. Lidi, kteří se přišli se Zemanem potkat, ale více zajímalo, co bude dělat po skončení mandátu, než aby se pídili po jeho názoru na aktuální problémy. Prezident mluvil o tom, že chce číst historické knížky, sledovat televizi a vyrážet do přírody. "Mám strašně rád kombinaci lesa a vody. V Lánech je nádherná stará obora se stromy starými 300 a více let, je tam i přehrada, kterou nedávno opravili. Pokud mě tam budou pouštět i jako důchodce, občas se přijedu podívat a možná obejmu nějaký strom," uvedl Zeman, který si nedávno postavil dům na odkoupeném pozemku přímo v Lánech. Při tradičním vyprávění o přírodě zmínil i úvahu o svých možných keltských kořenech. "I když o sobě hrdě říkáme, že jsme Slované a z většiny máme slovanské geny, jsme koktejl. Součástí tohoto koktejlu jsou i Keltové. V několika z nás, a možná jsem to i já, zůstávají keltské kořeny. Proto mám rád les," vysvětloval. Kritiky vlády musím zklamat Nedávno osmasedmdesátiletý prezident také vyloučil, že by se po odchodu z Hradu zůstal v politice. "Jestli si myslíte, že se budu ucházet o nějakou další funkci, jste na omylu, protože každý člověk si zaslouží odpočinek," prohlásil v Lukavci. Posteskl si, že nemůže kouřit ani pít alkohol. Když mu starosta předával koš s jablky, zeptal se, zda vespod není láhev. "Drželi jsme se pokynů vašeho protokolu a alkohol mezi dary nedali," odpověděl starosta. Vládu Petra Fialy z ODS odvolat nehodlá, přestože ho k tomu vyzývají organizátoři nedávných protivládních demonstrací. Těm vadí česká podpora Ukrajině ve válce s Ruskem, nedostatečná jim přijde pomoc vlády v době rychlého zdražování. Související Zemanovi už ne. Vláda navrhne povýšení šéfa BIS na generála až novému prezidentovi "Musím vás zklamat. Kdybych byl diktátor, tak bych to udělal. Ale jsem demokraticky zvolený prezident. Nepodnikl jsem žádné kroky, abych se dotázal ústavních soudců, zda mohu odvolat vládu," sdělil Zeman. Podle ústavy odvolává vládu parlament vyslovením nedůvěry, prezident pak její demisi přijímá. Při svém znovuzvolení prezidentem, k němuž v roce 2018 Ústecký kraj výrazně napomohl, sliboval Zeman spojovat společnost. "Podívejte se do zahraničí, jak prezidenti v demokracii společnost rozdělují," odpověděl na otázku Aktuálně.cz, jak se mu to ve funkci dařilo. Podle něj je pokrytecké chtít prezidenta sjednotitele. "Jestliže prezident oznámí, že bude sjednocovat společnost, říká tím, že si přeje, aby byla společnost jednotná," prohlásil. Na konci svého cestování po Ústeckém kraji Zeman upozornil, že se nejspíš naposledy setkal s novináři na tiskové konferenci. "V takovém případě mi dovolte, abych se s novináři rozloučil. Těm úspěšným popřál zářnou životní dráhu a těm neúspěšným popřál, aby se zabývali profesí, která bude méně náročná," pronesl své oblíbené úsloví směrem k zástupcům médií. Video: Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Ústeckém kraji (18. 10. 2022) 2:02 Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Ústeckém kraji | Video: Radek Bartoníček