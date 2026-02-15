Obrovské selhání, šlo o život! Experty šokovala liknavost s vadnou kojeneckou výživou

Nedávejte dětem kojeneckou výživu značky Nutrilon. Může obsahovat životu nebezpečný toxin, varovalo koncem ledna ministerstvo zdravotnictví. Podle odborníků ale přišlo upozornění pozdě. Úřady totiž měly informaci o přítomnosti kontaminované výživy už v polovině prosince – na nebezpečí poukázali sami potravináři. „Jde o obrovské selhání,“ kritizuje liknavost státu epidemiolog Roman Prymula.
Pokud ji pozřou kojenci, je zle. Bakterie zvaná Bacillus cereus totiž vyrábí toxin cereluid, který vyvolává vodnaté průjmy. „Spolu s nimi se z organismu ztrácejí tekutiny a minerály, což pak vede k závažné iontové nerovnováze a dehydrataci. Dítěti hrozí selhání orgánů a smrt,“ popisuje toxikolog z pražské Bulovky Jaroslav Zikmund. Bakterii podle něj nejde zlikvidovat ani převařením.
Toxin je proto podle něj třeba hlídat. „Jakmile se někde objeví, je třeba rychle reagovat,“ říká.
Jenomže to se nestalo. Na českém trhu se v polovině loňského prosince objevilo až 100 tisíc potencionálně kontaminovaných kojeneckých výživ, na což úřady upozornili samotní výrobci, informace se přesto k rodičům dětí nedostala. Varování od ministerstva zdravotnictví přišlo až koncem ledna – tedy se šestitýdenním zpožděním.
Čtyři miminka měla potíže
Tehdy se na webu ministerstva objevilo: „Hlavní hygienička varuje před konzumací níže uvedených potravin – kojeneckých výživ, které představují riziko pro lidské zdraví.“ Šéfka hygieny k varování připsala, že je zamořených několik šarží výživ. Vyzvala také rodiče, aby zakoupená balení vrátili nebo vyměnili.
V té době už se ale objevovaly první případy zdravotních potíží u dětí. Třeba pražští hygienici přijali hlášení o dvou kojencích se zažívacími problémy 12. a 13. ledna. „Obě děti konzumovaly kojeneckou výživu z kontaminovaných šarží,“ potvrdila Aktuálně.cz mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batók.
Podezření na otravu oznámili i odborníci z Ostravy a Liberce. „Případ z Liberecka může souviset s nově stahovanou šarží Nutrilon Advanced 1,“ přiznali hygienici na síti X. Kojenec ze severu Moravy měl bolení po požití produktu Bebilon Duobiotik 1.
Na adresu ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky Barbory Mackové už se proto snáší vlna kritiky. Podle odborníků úředníci při ochraně veřejného zdraví selhali. „Měli reagovat bezprostředně poté, co se na přítomnost kontaminovaných výrobků přišlo. Zvlášť pokud se jednalo o potravinu určenou kojencům. Tam jde o ohrožení života,“ pustil se do úředníků například epidemiolog Roman Prymula.
Hygienička podle něj měla situaci sledovat a komunikovat s kolegy ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ti totiž na toxin upozorňovali už 19. prosince – jakmile dostali avízo od výrobců. Ministerstvu mohl napovědět i Evropský výstražný systém pro potraviny (RASFF), kde se první zprávy o kontaminovaných kojeneckých výživách objevily v prvním lednovém týdnu.
Pružnější reakci by si představoval i pediatr Jan David z Fakultní nemocnice v Motole. „Je pravda, že ta časová prodleva byla významnější, než by měla ve skutečnosti být,“ zhodnotil pro server Seznam Zprávy. A dodal, že k lékařům se informace o stahovaných šaržích mléka dostala díky odborné lékařské společnosti, na kterou se obrátil sám výrobce.
Hlavní hygienička Barbora Macková se ale brání. Informaci o závadných šaržích prý dostala až 27. ledna. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o produkt pro nejcitlivější skupinu obyvatel, jsem vyhodnotila situaci jako přímé riziko ohrožení veřejného zdraví a ještě v tentýž den informaci zveřejnila na úřední desce ministerstva,“ vzkázala přes vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renatu Povolnou.
O tři dny později zveřejnila i přehled dotčených značek a šarží. „Zahájila jsem v této věci koordinovanou komunikaci s dozorovými orgány a s ministerstvem zemědělství,“ doplnila. Ministerstvo podle ní bude spolu s dalšími dozorovými orgány situaci nadále monitorovat, vyhodnocovat a průběžně informovat veřejnost.
Na otázku, jestli se ministerstvo chystá dosavadní způsob komunikace opravit, pak mluvčí Povolná odpověděla: „Současný systém předávání informací a koordinace mezi resorty již proaktivně vyhodnocujeme. Pokud analýza stávajících postupů ukáže prostor pro jejich zefektivnění anebo zpřesnění kompetencí, iniciujeme nápravu a úpravu procesů.“
Vojtěch: Systém je roztříštěný
Redakce Aktuálně.cz oslovila i šéfa resortu Adama Vojtěcha (ANO). Podle odborníků totiž nejde o první ministerské selhání v ochraně veřejného zdraví. Podle Prymuly měli úředníci pružněji zareagovat i na epidemii žloutenky typu A, která vypukla na jaře loňského roku a nepolevuje. „Tato epidemie se dala předvídat už začátkem loňského roku. I v tomto případě ale stát zaspal,“ řekl a poukázal hlavně na to, že stát včas nezajistil vakcíny. Hlavně ty pro děti.
Podle Vojtěcha je ale problém spíš systémový, než že by selhávaly konkrétní osoby. „K situacím, které popisujete, vede současná roztříštěnost stávajícího systému,“ uvedl. Hygienická služba je podle něj rozdrobená na mnoho samostatných útvarů – čtrnáct krajských hygienických stanic, dva zdravotní ústavy a samostatně působící potravinářskou inspekci –, které spolu dostatečně nespolupracují. Nemají ani jednotné vedení.
„Do budoucna proto chceme ochranu veřejného zdraví centralizovat,“ podotkl Vojtěch. Vznikne podle něj jedna odborná instituce veřejného zdraví, která bude všechny činnosti koordinovat. Data a informace k ní navíc potečou v reálném čase. „To nám umožní sjednotit postupy a odstranit regionální rozdíly,“ je přesvědčený Vojtěch. Na jakoukoliv krizi tak podle něj půjde lépe a rychleji reagovat.
Francouzi sepisují žaloby na stát
Problémy s kontaminovaným mlékem neřeší jen Česko, ale i další evropské státy. Ve Francii dokonce prověřují dvě možná úmrtí miminek po požití výživy. Více než dvacet rodin tam také podalo žalobu na stát a výrobce. Ve Velké Británii prozatím napočítali 36 možných otrav.
Podle hygieniků toxin obsahují výrobky několika značek - na českém trhu jde o Nestlé, Danone nebo Lactalis Nutrition Santé. Seznam šarží, ve kterých se může nebezpečný cereluid nacházet, jsou k dispozici na úřední desce ministerstva zdravotnictví.
Podle listu Financial Times se toxin do mléka dostal spolu s jednou z výrobních přísad - tedy s ARA olejem. Dominantním producentem tohoto oleje je přitom čínská biotechnologická společnost Cabio Biotech se sídlem ve městě Wu-chan. Surovinu vyváží do více než 60 zemí světa.
Půlka Čechů má ve střevě polypy. „Zbavte se jich, přerůstají v rakovinu," radí lékař. Podívejte se:
Jablonec vyhrál v Pardubicích a znovu přeskočil třetí Plzeň, Liberec doma jede
Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 22. kole první ligy v Pardubicích 2:0. Severočeši rozhodli o výhře v rozmezí 76. až 82. minuty, kdy se trefili střídající Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.
ŽIVĚLidé v zemi vyšli do ulic na podporu prezidenta. Demonstrace na Letné už má své datum
Ve stovkách měst a obcí v Česku se dnes lidé sházejí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí. Shromáždění se konají od 16:00. Podle Milionu chvilek se k akci přihlásilo přes 400 obcí.
Gól Švýcarů neměl platit, vztekal se Sedlák. Český rozhodčí ho odehnal pryč
Prodloužení mezi Českem a Švýcarskem rozhodlo o tom, který tým skončí ve skupině druhý a půjde v prvních kolech play off olympijského turnaje papírově lehčí cestou. Gól dali švýcarští hokejisté, vyhráli 4:3 a mají jistotu, že na největší favority zatím nenarazí. Podle útočníka Lukáše Sedláka však jejich branka neměla platit.
Obama poprvé reagoval na "opičí" video. Vadí mu minimum studu v americké politice
Bývalý americký prezident Barack Obama kritizoval nedostatek slušnosti a studu v americké politice v první reakci na video sdílené nynějším šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem na sociálních sítích, které Obamu a jeho ženu Michelle zobrazovalo jako opice.
Vitruviánský muž bez pohlaví. Italská televize čelí kritice za úpravu da Vinciho díla
Italská veřejnoprávní televize Rai čelí kritice za upravenou kresbu Vitruviánského muže od Leonarda da Vinciho v olympijské znělce. Verze díla, kterou používá italská televize, má odstraněné mužské pohlavní orgány, píše agentura Reuters. Rai, která čelí kritice i za komentáře doprovázející zahajovací olympijský ceremoniál, uvedla, že pouze přebírá materiály orgánu Olympic Broadcasting Services.