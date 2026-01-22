Přeskočit na obsah
Ekonomika

V kojeneckém mléku objevila kontrola toxiny, firma ho stahuje z trhu

ČTK

Francouzská mlékárenská firma Lactalis stahuje z trhu v 18 zemích včetně České republiky šarže kojeneckého mléka. Byly v něm zjištěny toxiny. S odkazem na sdělení podniku o tom informovala agentura Reuters.

Overhead,Shot,Shows,Gloved,Hands,Lifting,A,Small,Container,Of
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
„Společnost Lactalis Nutrition Santé (LNS) dobrovolně stahuje šest šarží kojeneckého mléka značky Picot, které je k dostání v lékárnách a supermarketech, kvůli přítomnosti cereulidu ve složce od dodavatele,“ uvedl podnik. Dodal, že cereulid je látka bakteriálního původu, která může způsobit průjem a zvracení.

Kromě České republiky firma stáhne šarže kojeneckého mléka také z Austrálie, Chile, Číny, Kolumbie, Konga, Ekvádoru, Francie, Gruzie, Řecka, Kuvajtu, Madagaskaru, Mexika, Monaka, Španělska, Peru, Tchaj-wanu a Uzbekistánu.

Od začátku roku oznámily stažení kojeneckého mléka kvůli obavám z kontaminace tři velké světové mlékárenské společnosti, kromě Lactalisu i Nestlé a Danone. Francouzské úřady v úterý uvedly, že vyšetřují úmrtí dítěte, které konzumovalo mléko z jedné z šarží stažených firmou Nestlé. Dodaly ale, že v této fázi nebyla prokázána žádná souvislost mezi konzumací mléka a úmrtím dítěte.

