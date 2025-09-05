"Vakcíny došly." Žloutenka v Česku nebývale sílí, stát zaspal, tvrdí Prymula

"Naočkujte své děti proti žloutence typu A," nabádají rodiče epidemiologové. Doporučení posílají i do škol. Jenomže řada rodičů jejich pokyny vyslyšet nemůže, i kdyby chtěla. Vakcín je totiž nedostatek. V řadě míst chybí.
Třeba otec dvou holčiček Aleš V. z pražského Karlína už se po vakcíně pídí čtvrtým týdnem, ale marně. "Nepochodili jsme ani v několika karlínských lékárnách, ani v nemocnici na Bulovce," říká. Nakonec se mu podařilo zajistit termín v regionální pobočce zdravotního ústavu, i tam ale očkování nakonec zrušili. "Měli jsme jít tento týden, ale přeobjednali nás. Vysvětlili to tím, že vakcíny došly," popisuje.
Podle lékařky zmíněného centra Olgy Jandurové mají vakcíny skutečně výpadek, o očkování je navíc mezi lidmi obrovský zájem. "Momentálně proto žádné nemáme, další by měly přijít snad příští týden," řekla. Řadu zájemců tak museli lékaři přeobjednat.
Prymula: Vakcíny chybí už týdny
Podobně jsou na tom i další regiony. Podle epidemiologa a místopředsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly se dětských vakcín proti hepatitidě typu A už několik týdnů nedostává.
"Vakcína od jednoho výrobce úplně vypadla z trhu, její dodávky se mají oficiálně obnovit až koncem roku. Další je jen v omezeném množství - z terénu dostávám zprávy, že někde sice několik kusů mají, rozhodně to ale nestačí," říká. Centra si tak podle něj zájemce složitě přeposílají.
Podle šéfa Grémia majitelů lékáren Marka Hampela se vakcíny nedají objednat ani pro pacienty s receptem, kteří by se chtěli nechat naočkovat u svého ošetřujícího lékaře. Distributoři je totiž nemají na skladě. "Já osobně tady žádnou dětskou vakcínu proti hepatitidě typu A nemám. A když se podívám do systému pro objednávání, tak nikde nic nevidím. Nejde to sehnat," říká Hampel, který spravuje tři zařízení na severu Moravy. Vakcíny podle něj nebyly k dostání ani během prázdnin, ani dnes.
Ministerstvo zdravotnictví ale namítá: situace nikterak dramatická není. Šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) včera na tiskové konferenci řekl, že je očkovacích látek dostatek a epidemii se daří zvládat.
Jeho exnáměstek Jakub Dvořáček pak koncem srpna Aktuálně.cz řekl, že mají dodávky jen časový skluz. "Je pravda, že vakcína Havrix má do konce roku oficiálně přerušené dodávky. Do Česka by ale mělo v půlce září dorazit v nadstandardním režimu zhruba 35 tisíc dalších dávek. Je to trojnásobek toho, co je tady běžně k dispozici," uvedl.
Nad rámec toho by podle něj měla být k mání i další očkovací látka Vaqta. "Podle mých informací by se k ní měli všichni potenciální zájemci dostat už nyní," uvedl Dvořáček. Lékárník Marek Hampel ale tvrdí, že ani tuto látku nelze u distributorů objednat.
Stát zaspal
Nedostatek vakcín neregistruje ani Státní ústav pro kontrolu léčiv. "Přes avizované přerušení dodávek problém s dostupností vakcíny není," napsala mluvčí ústavu Jitka Zinke.
Podle Prymuly přesto stát zaspal. "Očekával bych, že když tady máme několik měsíců největší epidemii hepatitidy za posledních patnáct let, tak zasáhne mnohem dřív," kritizuje situaci jakožto místopředseda vakcinologické společnosti.
Čísla nakažených totiž rostou - jen za prvních osm měsíců tohoto roku dostalo žloutenku typu A podle zdravotního ústavu celkem 1348 lidí. To je více než osminásobek oproti běžným letům. "Máme i deset úmrtí, což už tady taky dlouho nebylo," pokračuje Prymula.
Hepatitida se podle něj v prvních týdnech držela hlavně mezi obyvateli z rizikových skupin - tedy bezdomovci, narkomany a lidmi se špatnými hygienickými návyky. "Postupně se ale dostává i do dětských kolektivů," připomíná. Se začátkem školního roku se podle něj začne choroba šířit ještě rychleji. Žloutenku lze navíc podle Prymuly chytit i na místech, kde by to lidé nečekali - například v tramvaji, vlaku nebo obchodě.
Epidemie trápí i Slovensko a Maďarsko
"Virus hepatitidy je totiž velmi odolný a dokáže na površích madel a dalších předmětů setrvávat dlouho. Mohou to být hodiny i týdny - podle toho, jak je osvícen," říká Prymula. Takový přenos je podle něj dokonce pravděpodobnější než při přímém kontaktu s nemocným. Lidé by proto měli být obezřetní a bedlivě dodržovat hygienické zásady. "Hlavně dětem je třeba vysvětlit, aby si pečlivě myly ruce," nabádá Prymula.
Před epidemií hepatitidy typu A varuje i Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Choroba se podle něj rozmohla nejenom v Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. "Pokud se tedy chystáte do některé z těchto zemí, zvažte očkování," uvedli odborníci z centra už v půlce června na svém webu.
Orgánům ochrany veřejného zdraví zase centrum doporučuje, aby se zaměřily na testování lidí z rizikových skupin a zajistily jim očkování. "Měly by jim taky zpřístupnit hygienické potřeby, jako je voda a mýdlo. A to hlavně v místech, kde jsou veřejné toalety či potravinové banky," doporučuje ECDC.