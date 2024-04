Rakušana bych seřval a vystřídal, řekl Zdechovský. Střílí se do nohy, reaguje ministr

Čelní kandidáti koalice Spolu do evropských voleb kritizovali při představení kandidátky ministra vnitra Víta Rakušana, který je sice jejich vládním kolegou, ale zároveň volebním soupeřem. Tomáš Zdechovský a Alexandr Vondra mu vyčítali postoj k řešení migrace. Rakušan pro Aktuálně.cz řekl, že kritiku považuje za neférovou. A věří, že se Spolu nebude předhánět s populisty a extrémisty.

Vít Rakušan je už dlouho terčem opozičního hnutí ANO, které ho vykresluje jako ministra vnitra, který podle nich málo brání Česko před možnou migrací. V posledních dnech se ke kritice přidávají i někteří politici koalice Spolu.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v pátek při představení kandidátů Spolu do evropských voleb naznačil, že premiér Petr Fiala měl Rakušana odvolat z vlády. "Já jako kapitán bych ho seřval a řekl bych mu, že v polovině střídá. Ale to samozřejmě premiér ani vicepremiér říct nemůžou," uvedl Zdechovský. Zároveň tvrdil, že Rakušan neumí na hřišti hrát a vytahuje jen to, co se říká v kabině.

Zmínkou o kabině a hřišti narážel na Rakušanovo video z letošního ledna. Ministr si v něm stěžoval, že lidé přestávají politice Fialovy vlády rozumět a kabinet musí zabrat. Video vyvolalo u koalice Spolu rozhořčení, brali ho jako útok na premiéra i celou koalici.

Ke Zdechovskému se přidal také europoslanec Alexandr Vondra (ODS), který kandidátku Spolu do eurovoleb vede. Rakušanovi vyčetl především to, že s nimi prý málo debatoval a že se nesnažil v Evropské unii najít spojence pro odmítnutí nynější podoby migračního paktu.

"Upřímně řečeno, já jsem se dozvěděl jako europoslanec o pozici a hlasování české vlády v den, kdy to bylo učiněno. Do té doby o tom žádná debata nebyla," tvrdil Vondra. Připomněl, že dal dohromady koalici několika států, které odmítly původní návrh Evropské komise k nové emisní normě Euro 7.

"Já vím, že to je složitější (vytvořit koalici proti migračnímu paktu, pozn. red.) než postavit blokační menšinu na auťáky. Přiznávám, že na ní zapracovat by vyžadovalo ještě trošku větší úsilí než na auťácích. Já bych očekával, že uvidím víc úsilí od pana vicepremiéra (Rakušana)," prohlásil Vondra a podíval se na vedle stojícího premiéra Fialu. "Což premiér říct nechce a nemůže. Já myslím, že to říct mohu," dodal.

Česká vláda původně migrační pakt podporovala a ústy Rakušana mnohokrát hájila. V únoru se ale Česko při hlasování zdrželo. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to vysvětloval tím, že nová podoba návrhu je podle vlády horší než dřívější, na které se Česko podílelo.

Rakušan: Snad se Spolu nechce předhánět s extrémisty

Vít Rakušan se na dotaz Aktuálně.cz proti kritice od koaličních partnerů ohradil. "Z toho, jak pan Zdechovský o migračním paktu mluví, plynou dvě věci. Zaprvé, evidentně ten dokument dobře nezná - nebo nechápe. A zadruhé: pokud kritizuje věci, jimiž Evropský parlament pozměnil mnou původně dojednaný návrh, pak se jakožto europoslanec střelil do vlastní nohy," reagoval Rakušan.

Uvedl, že migrační pakt podle něj není dokonalý, ale je to nutný a správný krok, pokud nemá situace s nelegální migrací zůstat tak neuspokojivá jako je dnes. "Nám se po mnoha letech podařilo konečně přijít s celoevropským řešením bez povinnosti přijímat migranty. A už teď připravujeme další kroky, zejména spolupráci se zeměmi mimo EU," říká ministr vnitra.

Ohradil se i proti slovům Alexandra Vondry. "Pokud naznačuje, že jsme místo hledání společného, celoevropsky přijatelného řešení měli migrační pakt blokovat, pak je v rozporu s pozicí vlády, kterou vede předseda jeho strany," uvedl a Vondrovi doporučil, aby si to probrali uvnitř ODS.

"Pevně věřím, že tyhle výroky ze zahájení kampaně nenaznačují, že by se někteří zástupci Spolu chtěli předhánět s populisty a extrémisty ve zneužívání tématu migrace v předvolební kampani. To by mě mrzelo a bylo by to škodlivé pro celou naši zemi," dodal předseda hnutí STAN.

