Rakušan si na videu oblékl volejbalový dres a zkritizoval vládu. Z ODS se už ozvali

Ministr vnitra Vít Rakušan v pondělí zveřejnil na svém Twitteru video, ve kterém se opřel do vlády Petra Fialy, jejíž je součástí. Tvrdí v něm, že "je třeba českou politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správné". Zároveň vyzývá, aby lidé přišli na diskuse, které bude v následujících dnech pořádat, a nebáli se ho kritizovat.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala v reakci na Rakušanovo video prostřednictvím svého mluvčího vzkázal, že považuje po letech vlád koaličních válek, které k ničemu nevedly, cestu kompromisu a vzájemné dohody jako jedinou možnou. "Premiér je přesvědčen, že pokud má kdokoliv z koaličních partnerů potřebu řešit výhrady ke společné práci, má k tomu dostatek příležitostí na koaličních jednáních," řekl mluvčí vlády Václav Smolka.

Rakušan ve videu stylizovaném jako rozhovor po volejbalovém zápase říká, že "tohle nebylo dobrý". "Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy, je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat," uvedl. Jeden ze spoluhráčů se pak zeptá, zda to řekl Fialovi. "Řeknu mu to," odpoví mu Rakušan.

Ministra vnitra na sociální sítí kritizovala i europoslankyně za ODS Veronika Vrecionová. "Škoda, že 1. místopředseda vlády dřív nemluvil s premiérem, než začal dělat protivládní videa," napsala.

Šéf koaličních Pirátů Ivan Bartoš ve sněmovně uvítal, že koaliční partner půjde do dalších jednání stejně tvrdě, jako do nich jdou vždy Piráti. "Spousta vyjednávání byla poměrně náročná," zmínil konsolidační balíček či rozpočet. Za úspěch marketingového oddělení STAN považuje to, že se na video novináři ptali pirátských politiků, což pokládá zároveň za absurdní. "Dáváte tomu možná větší důležitost, než to skutečně má," řekl.

Ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka Rakušanovo video považuje za předvolební kampaň hnutí STAN. Podle něj ale štěpení koalice nezpůsobí. Podobně reagoval také kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti). Ten šéfovi Starostů vyčítá, že nepojmenovává žádný skutečný problém, ale jen kritizuje vládu, aby přiživil předvolební kampaň jeho strany.

"Pan Rakušan si asi nevšiml, že branka, kam má mířit, je na druhé straně. Jeho sportovní video je tedy pořádný vlastňák. Doporučuji sundat dres a zalézt do šatny," uvedla na sociální síti X bývalá místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Rakušan na debatu o videu reagoval slovy, že reakce jsou různé. "Málokdo ale polemizuje s jeho hlavním sdělením, že jako vláda musíme pořádně zabrat," napsal. Ve Sněmovně doplnil, že video není útokem na Fialu, s kterým klip v pondělí probral. Video má podle něj vyjádřit nutnost projevit nějakou míru sebereflexe a některé věci změnit.

"Je to jejich sebereflexe a já to tak beru," řekl na adresu Starostů předseda sněmovní frakce ODS Marek Benda. Předseda lidoveckého klubu Aleš Dufek omezil komentář k videu na větu, že se s ním neztotožňuje.

Video je také pozvánkou na takzvané debaty bez cenzury, na kterých si chce Rakušan od lidí vyslechnout kritické podněty k vládní politice. První je v plánu příští pondělí v Karviné, poslední je zatím 25. března v Havířově. "Tohle jsou místa, odkud Starostové a vláda neslyší zrovna velkou chválu. A proto je důležité se osobně potkat a říct si všechno úplně narovinu," píše k tomu Rakušan. V plánu má i zastávky v Sokolově, Mostu, České Lípě, Vyškově, Přerově a Ústí nad Labem.