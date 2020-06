Vysoká škola z obýváku, včetně zkoušek. Univerzita nabídne ryze on-line studium

Kateřina Hlaváčková

Soukromá vysoká škola Unicorn University plánuje od roku 2021 zavést i ryze on-line bakalářský program. Zatímco někteří studenti v tom vidí zejména úsporu času i peněz, jiní upozorňují i na úskalí takové výuky. Z humanitních oborů jiných škol pak zaznívá, že pro ně není distanční forma vhodná. Potřebují diskuzi a tu v on-line prostředí moc dobře vést nelze.

Rozostřený obraz, hlasová ozvěna nebo pobíhající děti narušující videohovor. Na on-line výuku si od března kvůli šíření koronaviru museli zvyknout jak vysokoškolští studenti, tak vyučující. Vedení soukromé vysoké školy Unicorn University se však digitální svět zalíbil natolik, že od akademického roku 2021 nabídne také ryze on-line bakalářský program. Upozornily na to již Seznam Zprávy.

"Z mého pohledu je to pro školu obrovský skok vpřed. Změna umožní prezenční studium takřka odkudkoliv, neomezenou kapacitu ročníku a lepší organizaci času," uvedl pro Aktuálně.cz student softwarového vývoje na Unicorn University Jiří Caldr.

Do Prahy dojíždí přes sto kilometrů ze severních Čech, on-line výuka by mu tak ušetřila čas i peníze, protože by nemusel shánět místo na kolejích. "V den, kdy mám přednášku pouze ráno a večer, bych mohl pracovat či sportovat. Ale za asi největší plus považuji možnost studovat z pohodlí domova," vysvětluje student softwarového vývoje.

Škola nabízela on-line materiály částečně už dříve. "Měli jsme k dispozici záznamy přednášek jak z minulých ročníků, tak období před koronavirem. Ty byly rozšířené o on-line přednášky, semináře, konzultace či dotočené podcasty," vyjmenovává způsoby on-line výuky v době karantény Caldr.

Karanténa umožnila zkoušku on-line studia "nanečisto"

On-line výuku chce univerzita zavést od akademického roku 2021. Záměr ale musí nejprve schválit Národní akreditační úřad (NAÚ). Ze slov ředitele kanceláře NAÚ Jiřího Smrčky ale vyplývá, že by to neměl být problém.

"Distanční forma není v českém vysokém školství nový prvek. Naopak je pevně zakotvena v zákoně o vysokých školách již od roku 1998. V této formě je na českých vysokých školách akreditována více než jedna desítka studijních programů," uvedl pro Aktuálně.cz Smrčka.

Na zahraničních vysokých školách je podle rektora Unicorn University Jana Čadila podobná praxe více běžná a postupně nabývá na trendu. I při zavedení on-line programů by však univerzita nadále nabízela prezenční a kombinovanou formu studia.

Na zmíněnou akreditaci se univerzita připravovala už několik let, proto byl pro ni v době šíření koronaviru přechod do on-line prostředí snadnější. "V podstatě jsme si vyzkoušeli distanční on-line studium 'nanečisto' a fungovalo to dobře," míní rektor Unicorn University.

Také student prvního ročníku Unicorn University Filip Novotný souhlasí, že kvůli předešlému on-line přístupu nebude změna velkým skokem. "Bylo by ale obtížnější vidět se se spolužáky, kteří žijí mimo Prahu. Okolí a ostatní pracující lidé vás navíc přece jen motivují k tomu něco dělat," míní Novotný a dodává, že doma má člověk větší sklony k prokrastinaci.

Podle jeho slov by příkladu Unicorn University mohly následovat další školy především ze soukromého sektoru. "Pokud by se přidaly i státní univerzity, určitě by dle mého zachovaly možnost prezenční docházky. Na naší škole si naopak umím představit, že by mohla skončit úplně," vysvětluje student prvního ročníku bakaláře. Takovou možnost ale zatím vedení neplánuje.

"Plně distanční vzdělávání znamená, že prezenční část výuky přesouváte ze školy do 'obýváku'. Je to vlastně flexibilnější forma kombinovaného studia," popisuje chystaný on-line program Čadil. Z jeho benefitů jmenuje především flexibilitu, dostupnost vzdělávání pro znevýhodněné skupiny, lepší studijní výsledky a dlouhodobé znalosti.

Za případné překážky považuje rektor Unicorn University nutné myšlenkové přenastavení lidí. Studenti se musí soustředit na samostudium, aktivně se zapojovat a komunikovat. Druhým problémem je dle něj identifikace studenta, pro kterou však už dnes existují kvalitní nástroje kontroly, například rozpoznání obličeje. "Třetím problémem je připravenost školy. Ta musí mít kvalitní informační systém a studijní opory, které tento druh vzdělávání umožní," dodává Čadil.

Zpětnou vazbu, diskuzi a kontakt kamera nenahradí

Unicorn University se zaměřuje především na softwarové inženýrství a vývoj, business management a aplikovanou ekonomii. Podle odborné asistentky Ústavu českého jazyka Masarykovy univerzity Hany Žižkové však nemohou on-line výuku naplno využívat humanitněji zaměřené obory.

"Potřebujeme kontakt pro zpětnou vazbu, diskuzi a případné dotazy. Něco jiného je informatika, kde se přednášky dají předtočit," říká Žižková. Podle ní záleží na tom, co vyhovuje studentům, zda potřebují látku spíše slyšet, nebo vidět.

Do budoucna však plánuje Žižková využívat elektronické testy. "Mám přednášku asi pro sto padesát lidí a používám písemný test, který ale při tisku vyjde asi na tři sta stran. On-line verze je jednodušší a výsledky studentů jsou srovnatelné," říká odborná asistentka a dodává, že ušetří stohy papíru.

On-line vzdělávání přesto považuje za pouhé doplnění tradiční výuky. "I když to po mně nikdo nechtěl, využívám on-line prostory i v běžném režimu. Přesto si nemyslím, že by se najednou e-learning dostal na stejnou kolej jako prezenční vyučování," míní Žižková. Masarykova univerzita dle ní do on-line prostředí nepřejde.

Její slova potvrzuje prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity Michal Bulant, za příznivé epidemiologické situace se podle něj nepočítá s plošným uplatňováním distanční výuky. "S kombinací kontaktní a on-line výuky počítají na pedagogické, filozofické nebo ekonomicko-správní fakultě. Bezkontaktní vzdělávání je však nevhodné pro výuku dovednostních předmětů nebo praxí," uvedl pro Aktuálně.cz

Na univerzitě panuje shoda, že osobní účast studentů je dlouhodobě nenahraditelná. Pro mnohé je navíc povinnost přijít do školy motivující k dokončení studia. "Jednou z výhod je ale snazší zapojení zahraničních vyučujících. Záznamy přednášek umožňují studentům vracet se k tomu, co nepochopili," vysvětluje Bulant. Studenti podle něj kladně hodnotili streamy přednášek a interaktivní platformy. Pouhé poskytnutí materiálů považují za nedostatečné.

Na britských univerzitách je on-line systém automatický

Propojení on-line a prezenční výuky si chválí také studentka britské univerzity ve Walesu Valentina Loru. "U britských vysokých škol už on-line výuka za běžného režimu snad ani více zapojit nejde. Vždy máme učivo automaticky k dispozici i on-line," vysvětluje studentka mořské biologie a zoologie. Podle ní byl proto přechod na on-line výuku v Británii v čase karantény snadnější než v Česku.

"On-line hodiny jsme neměli, dostali jsme materiály a možnost se ptát. Zájem, informace, vstřícnost a osobní přístup oceňuji na zahraniční univerzitě nejvíce," uvedla pro Aktuálně.cz dvacetiletá studentka. On-line výuka však nepokryla praktickou část studia, v případě Valentiny Loru se jednalo o laboratorní práce či takzvané fieldtripy.

Rozdíl mezi humanitními a praktickými obory potvrzuje také studentka psychologie a sociální antropologie Masarykovy univerzity Kamila Zahradníčková. V lednu vyjela na výměnný pobyt Erasmus do Irska. "Nepotřebujeme laboratoře nebo jiné specifické vybavení. On-line přednášky šetří čas i energii. Rozdíl v předaných znalostech on-line a naživo je prakticky nulový," míní Zahradníčková.

Univerzita Queen’s University v Belfastu, kde studovala, přešla na distanční formu snadno. "Minulý rok se škola věnovala tvorbě nového on-line systému, takže přechod na distanční výuku nebyl šok," popsala jednadvacetiletá studentka. Přichystaní byli i vyučující, kteří se v systému dobře orientovali. "Žádná z metod nebyla přelomová v originalitě, ale v tom, že všechno fungovalo," uvedla Zahradníčková.