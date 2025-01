Město Žatec je světoznámé pro svůj chmel, i proto se předloni dostalo na seznam UNESCO. Místní se ale z prestižní značky zatím moc neradují. Mají jiné starosti. Přímo v historickém centru už několik let bují obchod s chudobou, který doprovází nepořádek i drogy. Problém v prosinci řešili zastupitelé, jednání skončilo hádkou mezi občany a radními. Na jednom se ale shodli: pověst Žatce je v sázce.

Málokteré české město může svým půvabem konkurovat staré Praze. Lucernami osvětlené uličky centra Žatce se tomu ale blíží. Návštěvníci tu navíc najdou i nejmenší chmelnici na světě nebo historický pivovar. Díky minulosti spojené se zpracováním důležité pivní ingredience je město a jeho okolí zapsáno mezi památky UNESCO.

V porovnání s jinými místy z prestižního seznamu zde ale něco nehraje. Ani v době vánočních trhů tu nebyli prakticky žádní turisté. A dojem z každého ze zdejších náměstí, kde jinak převažují pečlivě opravené historické domy, kazí pár zanedbaných staveb s opadanými fasádami a rozbitými okny.

Do dveří jednoho takového zabíhá skupinka rozpustilých dětí. "To je jeden z domů, se kterými jsou největší problémy," potvrzuje Petr Kysilka, mladý muž ve žluté bundě. S dalšími místními upozorňuje na problém, který trápí centrum Žatce. Jeho viníky jsou podnikatelé, které kritici označují za obchodníky s chudobou.

Ti v posledních letech skoupili několik zanedbaných domů a nastěhovali do nich sociálně slabé. Od státu pak za ně dostávají doplatky či příspěvky na bydlení. Je navíc běžné, že jim nájemné výrazně navýší, aby inkasovali co nejvíce peněz.

"Vybírají si lidi, kterým stav domů nevadí, nemají velké nároky. Hrnou se jich sem davy. Jsou z východního Slovenska, takoví neustálí kočovníci. Ubytují se na tři měsíce, rok a pak zase zmizí. Ale cestou to město zničí," popisuje Libor Dongres ve své kavárně v centru města.

V souvislosti s obchodem s chudobou v Žatci často zaznívá jméno místního gynekologa Jiřího Zimoly. Tomu se před dvěma lety věnoval server iRozhlas. Popsal, že jeden z jeho domů má děravé střechy i vysklená okna, přesto si Zimola účtuje neúměrně vysoký nájem - dvakrát vyšší, než je ve městě obvyklé. Muže oslovila i redakce Aktuálně.cz, na volání ani SMS zprávy ale nereagoval.

"Byla tady snaha s problémovými podnikateli jednat, ale je to úplně zbytečné," říká Dongres. Stojí za dopisem občanů, který v prosinci přednesl na jednání zastupitelstva. Podepsalo jej zhruba 200 občanů, kteří žádají důraznější zásah jak proti majitelům domů, tak proti problémovým nájemníkům.

"Nemají zábrany. To jsou lidi, co přišli z divočiny. Jsou hluční a špinaví. Nerespektují nic jako odpadkový koš. Probudíte se a zjistíte, že máte všude plechovky, papíry, nazvraceno. Do nočních hodin tady rejdí, perou se pod hradbami. Kytky před naší kavárnou by mohly vyprávět. Přijdete ráno a najednou tam nejsou, jsou rozházené po okolí. K tomu se rozjel problém s drogami, bere se tady pervitin," popisuje Dongres.

"U divadla se tady běžně na veřejnosti souloží," dodává Petr Kysilka. Jeho slova potvrzuje i starší žena, která večer prochází přes náměstí. "Ten bordel, co tady v posledních letech je, to je hrůza," říká.

Stačí strávit pár minut večer třeba na Kruhovém náměstí a je jasné, proč se zde lidé čím dál více bojí. Objevují se tu hloučky mladých mužů, ze kterých jde strach, podivné postavy v přítmí, bezdomovci i pořvávající opilci.

To kazí už tak pošramocený obraz města, které se podle žebříčku firmy Deloitte zveřejněného na Aktuálně.cz umístilo mezi místy s nejhorší kvalitou života v Česku.

"Rádi bychom tady měli turisty, když už jsme v UNESCO, ale ti se tady bojí," podotýká Dongres. Kysilka navíc dodává, že nepříjemná atmosféra ve městě odhání i investory.

Nenechme si centrum sebrat

Na prosincovém jednání zastupitelstva Libor Dongres přednesl požadavky občanů a podnikatelů. Například zákaz hazardu na celém území Žatce, rozšíření kamerového systému, zřízení stálé pěší hlídky městské policie, zapovězení pití alkoholu na veřejných místech, častější úklid i důsledné kontroly nemovitostí.

"Nenechme si historické jádro Žatce sebrat lidmi, jejichž první skupina ho využívá pro svůj byznys s chudobou a druhá, jejich klienti, stojí za negativními jevy, které znehodnocují náš status města UNESCO," uvedl Dongres. Další obyvatel David Hlava dodal, že město už loni v říjnu slíbilo situaci vyřešit, žádný posun ale místní nevidí.

Starosta Radim Laibl (ANO) reagoval, že radnice se snaží co nejvíce poničených domů v centru odkoupit a zrekonstruovat. O to se snažila také v případě problémových adres, jejich majitelé ale prodej odmítli. Problém s nepořádkem město už řeší, například přes Vězeňskou službu domluvilo dva trestance, kteří sbírají odpadky.

Starosta poznamenal, že problém pro Žatec není pouze obchod s chudobou, ale také to, že do zdejší nemocnice vozí sanitky bezdomovce třeba ze sousedních Postoloprt. Ti už se však po propuštění nevrací zpět a zůstanou ve městě.

"Posloucháme jenom výmluvy, jak něco nejde," obořil se následně na vedení města Dongres. "Výsledek města je tragédie, kterou vám voliči neustále otloukají o hlavu," dodal.

Tím ale rozlítil některé radní. Místostarosta Pavel Pintr (ANO) jeho vystoupení nazval "estrádou". "Vy jste na nás naházel, že za to můžeme my. Co si o sobě vůbec myslíte?" pokřikoval na něj.

"Vy jste důkaz toho, jaká arogance může přijít z křesla radního," reagoval na něj Dongres, který se netají ambicí ucházet se v příštích volbách o místo zastupitele.

Obchod s chudobou musí řešit stát, říká starosta

I přes konfliktní závěr debaty se nespokojení občané s radními dohodli na tom, že se k problému společně sejdou. Řešit ale budou spíše bezpečnost v ulicích než samotný obchod s chudobou. Města nemají moc nástrojů, jak proti němu zakročit, řekl Aktuálně.cz starosta Laibl. Pomoct podle něj musí stát.

"Dávkový systém by měl důsledněji zohledňovat regulované, v místě obvyklé nájemné. Rozdíl mezi výší dávek a náklady na bydlení je v některých krajích významnější, proto to velmi láká spekulanty a podnikatele ubytovávající nepřizpůsobivé občany žijící ze sociálních dávek, kteří ani nemusí mít trvalý pobyt v místě, kde dávky pobírají," uvedl.

Laibl dodal, že možnosti jim ještě omezil Ústavní soud, když před třemi lety městům zrušil možnost vyhlásit takzvané bezdoplatkové zóny - tedy území, kde noví žadatelé nedostávali příspěvky na bydlení.

"Víme, že stát chystá redesign dávkového systému, ale nedomnívám se, že bude obsahovat to, co si přejeme. Bohužel. I tak dál budeme přesvědčovat a naléhat a věříme, že ho přesvědčíme," dodal Laibl.

