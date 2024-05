Uhořela zde rodina, teď musí k zemi celé okolí. Zahrádkáře brání "čert z ghetta"

Loni v únoru zachvátil chatku v zahrádkářské kolonii v ústeckých Předlicích požár, při kterém zemřela čtyřčlenná rodina. Tragická událost má nyní dohru. K zemi musí i celé okolí. Úřady zjistily, že zde stavby stojí nelegálně a zahrádkáři musí pryč. Místní se ale brání. Kolonie je místo klidu a relaxu ve vyloučené lokalitě, kde nic jiného není, upozorňují.

Mezi vybydlenými domy s oprýskanými fasádami se procházejí dvě dívky ve věku asi deseti let. Je po poledni, asi by měly být ve škole. Chodí skloněné, jako by něco hledaly. Po chvíli jedna z nich z mříže kanálu zdvihá nedokouřenou cigaretu a dává si ji do úst. V ústeckých Předlicích, které si vysloužily pověst vyloučené lokality i ráje prostituce, jde o běžný výjev.

Jen přes drátěný plot, který lemuje jednu stranu Marxovy ulice, je svět úplně jinde. Kdo projde brankou s nápisem "chytrý zamkne", narazí na pečlivě zastřižené trávníky, malé chatičky, záhonky se zeleninou a zahradní nábytek čekající na to, až si sem místní přijdou večer otevřít pivo a ugrilovat pár flákot. Zdejší zahrádkářská kolonie je anomálie, kterou od zbytku Předlic odděluje ostnatý drát.

"Je tady klid. Na kafe, na pivo," chválí si jeden ze zahrádkářů Jiří Eisner, který se s přáteli pod stříškou své chatky schovává před jarním deštíkem. Celkem je tady takových zahrádek pětadvacet.

Jenže paradoxně právě tato udržovaná část Předlic má brzy zmizet. Do konce října musí zahrádkáři zdejší pozemky vyklidit a do konce roku na vlastní náklady srovnat se zemí své chatky, které leží na pozemcích města. Nařídila jim to radnice městského obvodu Ústí nad Labem-město, která nedávno zahrádkářům vypověděla smlouvy. A to kvůli tragické události, při které loni zemřeli čtyři lidé.

Už ani nesekám

Požár si tady všichni dobře pamatují. "Loni v únoru sem přijela rodina na oslavu narozenin. Do jedné v noci seděli venku a popíjeli. Babička s dědou pak šli domů, ostatní šli spát do chatky. A pak začalo hořet," vypráví místní patriot, dvaačtyřicetiletý Boris Rudý.

Neštěstí potkalo příbuzné manželů, kterým o kus dál Rudý pronajímal byt. V ohni zemřela čtyřčlenná rodina včetně dvou malých dětí. Podle policie za to mohla špatně zapojená rozbočovací zásuvka.

Při pohledu na ohořelou chatku mrazí. Po předchozích nájemnících tady zůstal zarůstající pozemek, osamělý skleník i postavený bazén, který ale plní jen kapky deště. "Byl to velký požár, všude tady běhali hasiči. Pak i úředníci, kteří to vyšetřovali. Pak bylo ticho po pěšině," vzpomíná Rudý.

Při procházkách zdejšími ulicemi je znát, že má mezi místními respekt. A to nejen díky své extravagantní vizáži. Připomíná totiž čerta. Z hlavy mu raší dva implantáty připomínající rohy, většinu těla má potetovanou. Lýtko mu zdobí třeba podobizna Vladimira Lenina.

Rudý se označuje za komunistu, s politikou KSČM, Sovětského svazu ani současného Ruska podle svých slov zásadně nesouhlasí. Z ideologie si vzal prý jen to dobré. První dům v Předlicích koupil před dvanácti lety za pár desítek tisíc, teď opravuje už pátý. Byty pak nabízí nájemníkům pod tržní cenou. "I přes inflaci držím cenu 66,6 korun za metr," směje se muž, který si v médiích vysloužil přezdívky jako "developer z ghetta" nebo jednoduše "čert".

Měsíce od požáru plynuly, pak ale přišla šokující zpráva. Stavební úřad při kontrole zdejších chatek zjistil, že nemají potřebná povolení a na místě stojí ilegálně. A nově už je zkolaudovat nejde. Od roku 2013 leží kolonie kvůli hrozbě vylití blízkého Ždírnického potoka v takzvané aktivní zóně záplavového území. Kdo nedoloží stavební povolení, musí pryč.

Jenže po takových dokumentech zahrádkáři zatím pátrají marně. Většina stavbiček je desítky let stará, papír s razítky od úřadu se tak hledá těžko. Zahrádkáři pátrali i v městském archivu, nic ale nenašli. Někteří tvrdí, že je úředníci dříve ujišťovali, že většina staveb je povolená.

"Pokud je to tady nelegálně, tak proč je v kolonii rozvaděč elektřiny od ČEZ?" podotýká Rudý. A upozorňuje na to, že dohledatelná stavební povolení podle něj nemá většina staveb i v jiných zahrádkářských koloniích. "Je to dvojí metr," míní.

"Jsem naštvaný. Člověk tady měl svoje plány," říká bagrista Luboš Votruba, který nedávno převzal ohořelou chatku po svých přátelích. "Sotva jsem to začal vyklízet, teď už tady ani nesekám," zoufá si. "Třicet let bylo vše v pohodě. Pak jeden požár a chtějí vše bourat," říká Marie Sinuová, předsedkyně spolku místních zahrádkářů.

Zástupci zahrádkářů o problému jednali s vedením městského obvodu, zatím ale bez výsledku. "Považuji za nutné zopakovat, že nás celá situace mrzí a nepřinese nikomu nic dobrého. Ani nám jako obvodu, protože přijdeme o příjem, budeme se muset starat o prostor, který je aktuálně bezúdržbový. A ani zahrádkářům, kteří přijdou o místo, kde tráví volný čas a do kterého investovali ," říká starosta městského obvodu Tomáš Kirbs (ANO).

Dodává ale, že zahrádkáři musí dodržovat pravidla. Prokázání povolovacích dokumentů je podle něj nutné i kvůli tomu, že v některých chatkách lidé přebývají trvale. "Jak jsou tedy likvidovány splaškové vody? Splňují stavby požadavky na budovy určené k bydlení? Jak je řešena elektroinstalace? Jak vytápění?" ptá se.

Místní také odmítají, že by na místě mohla vzniknout povodeň. Podle nich neexistují žádné záznamy o tom, že by nedaleký potok v posledních desetiletích jakkoli ohrozil místní stavby.

Povodí Ohře si ale za svým posudkem stojí. "Dle výpočtů ze studie záplavového území Ždírnického potoka bude část zahrádkářské kolonii u ulici Marxova zaplavena již při průtoku Q5 (pětiletá povodeň) a při průtoku Q20 (dvacetiletá povodeň) již bude zaplavena většina této kolonie," uvádí mluvčí Dana Zikešová.

Do heren se dalo aspoň na pivo. Teď tu není nic

Předlice sice stále patří mezi vyloučené lokality, alespoň na okrajích se čtvrť proměňuje. Díky levným pozemkům se sem přesouvají firmy. Teď se zde staví třeba autosalon. Někteří místní se tedy domnívají, že zlikvidování zahrádek na radnici tlačí někdo, kdo má v úmyslu si místo uzmout pro sebe.

Podle starosty Kirbse je to ale vyloučeno, protože v aktivní povodňové zóně se podle zákona nesmí prakticky nic stavět. Ale i toho se zahrádkáři bojí. Boris Rudý bere reportéry o pár stovek metrů dál do míst, kde se dříve také zahrádkařilo. Zde město nájemníky vyhnalo už před více než deseti lety, a to kvůli špatnému stavu budov, ve kterých nelegálně přebývali lidé, kteří se do Předlic přistěhovali ze Slovenska.

Dnes je z bývalé kolonie jen plevelem zarůstající louka se sotva znatelnými obrysy někdejších budov. Ačkoli je prostranství převážně zelené, páchne zatuchlinou. Na zemi se válí volně pohozené oblečení i víčka od injekčních stříkaček. A to je tu podle Rudého ještě nezvykle uklizeno. "Ale je znát podle tmavých míst, kde ještě nedávno ležely hory nepořádku," ukazuje Rudý na černé ostrovy v plevelu.

Se zahrádkářskou kolonií tak zmizí jediné místo v okolí, kde se mohou setkávat místní. V sousedství není žádná kavárna ani restaurace. "Bývaly tady herny. Jsem rád, že zmizely, ale dalo se tam třeba zajít na pití a občerstvení. Teď jsou tady jen večerky. Hospoda dávno padla. Spekulanti sem natáhli Romy ze Slovenska. To nejsou špatní lidi, ale jsou negramotní. A hospodský řekl, že jim nalívat nebude. Není tady nic," říká Boris Rudý.

Současná situace příliš naděje předlickým zahrádkářům nedává. Původně se uvažovalo i o přesunu kolonie jinam, starosta Kirbs ale říká, že město nemá k dispozici tak velký volný pozemek. Slíbil aspoň, že zahrádkářům z Předlic bude městský obvod přednostně nabízet uvolněná místa v jiných koloniích.

O to ale místní příliš zájem nemají. Pokud skončí zahrádky v Předlicích, skončí i jejich koníček. "Říkám vám, že nic na vlastní náklady bourat nebudu, ať si to tady rozbijí sami," říká Jiří Eisner a pozoruje, jak mu kapky deště zavlažují záhon s brambory, které nedávno zasadil. Asi naposledy.

Video: Rozhovor s "developerem z ghetta" Borisem Rudým z roku 2015