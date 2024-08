Masírují se v kašně a hrají basketbal s půllitry. "Hlavní město piva" trápí opilci

Plzeň bývá označována za hlavní město piva. Někteří turisté i místní to ale berou příliš doslova. V centru města sice platí vyhláška omezující pití alkoholu, to je ale příliš nezajímá. Strážníci zde jen od začátku roku řešili přes tisíc případů jejího porušení. A to i neobvyklým způsobem. Víckrát se opilí turisté vykoupali v kašně, jindy zase soutěžili v hodu půllitrů do popelnic.

0:48 Video: Městská policie Plzeň