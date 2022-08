Napíšeme premiérovi, ať odvolá Rakušana, uvedla šéfka poslanců ANO Schillerová

Poslanecký klub hnutí ANO zašle otevřený dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž požádá o výměnu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kvůli kontaktům nynějšího šéfa rozvědky Petra Mlejnka s obviněným lobbistou Michalem Redlem. V pořadu Partie na CNN Prima News to v neděli řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Vyvolání hlasování o nedůvěře kabinetu ve Sněmovně nevyloučila.

Předseda ANO Andrej Babiš už v sobotu v komentáři pro Mladou frontu DNES z jeho holdingu Agrofert avizoval možnost vyvolání hlasování o nedůvěře, pokud Fiala Rakušana neodvolá. Fiala reagoval, že Babišem naznačené hlasování na něj dělá dojem, že šéf ANO potřebuje překrýt své trestní kauzy v Česku a ve Francii. Rakušan odstoupit odmítá.

Opakované kontakty s Redlem stíhaným v korupční kauze Dozimetr podle ANO diskvalifikují Mlejnka pro funkci v čele rozvědky, jež podléhá právě Rakušanovu resortu. "Příští týden o tom budeme jednat. Předpokládám, že odejde od nás otevřený dopis panu premiérovi, aby situaci neprodleně řešil a provedl výměnu na postu ministra vnitra," uvedla Schillerová v Partii.

Ministr vnitra už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl. Protože šlo o pracovní kontakty, nevadí mu. Podle ministra je Mlejnek profesionál s úctyhodným kariérním profilem. Z pohledu Rakušana navíc není důvod, aby kontakt s problematickou osobou někoho automaticky diskreditoval. Mlejnka odvolá ve chvíli, kdy nezíská povinnou prověrku na nejpřísnější stupeň.

Styky Mlejnka s odsouzeným korupčníkem

O situaci chtějí s Rakušanem mluvit příští týden i Fiala a další koaliční lídři. V pořadu Partie to potvrdila i šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která předpokládá, že pokud by cokoli bránilo Mlejnkovi získat bezpečnostní prověrku, tak by ji nezískal. Mlejnek má zatím bezpečnostní osvědčení na druhý nejpřísnější stupeň.

Ke svržení vlády při hlasování o nedůvěře je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Opoziční ANO a SPD mají ve dvousetčlenné Sněmovně 92 hlasů, vládní koalice občanských demokratů, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN jich má 108. Premiér ministry přímo neodvolává, podle ústavy navrhuje jejich odvolání prezidentovi.

Mlejnek sdělil serveru Seznam Zprávy, že se s Redlem zná od roku 2012. Potkával se s ním údajně jednou až dvakrát ročně. Mlejnek tehdy pracoval ve firmě Techniserv, která podniká v oblasti bezpečnostních technologií. Často se uchází o státní zakázky. Mlejnek podle svých slov u nyní obviněného lobbisty poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.

Aktuálně.cz v pátek upozornilo, že Mlejnek se rovněž osobně zná s bývalým policistou Luďkem Vokálem odsouzeným za korupci a únik informací od policie. Mlejnkova žena s ním pět let podnikala v oblasti ochrany proti odposlechům. Společný byznys měli ještě v době, když vláda letos v červnu rozhodla o Mlejnkově jmenování do čela rozvědky.